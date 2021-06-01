Ковалевски рассказал, какой результат ждет от матча сборной России с Польшей

Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России против Польши.

«Рад, что могу наблюдать за таким матчем. Игра для меня эмоционально интересная. Кто победит? Пусть будет результативная ничья — 2:2. Чтобы болельщиков порадовать хорошим футболом.

Буду переживать за сборную России на Евро и следить как вы будете сражаться с серьезными соперниками», — приводит слова Ковалевски You Tube-канал сборной России по футболу.

Товарищеский матч Польша — Россия состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Финляндии и Дании.