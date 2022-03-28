Бузова: «Я так настроила сборную России по футболу, которая потом выиграла»

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о своей любви к спорту.

«Я так настроила сборную России по футболу, которая потом выиграла», — сказала Бузова в эфире matchtv.ru.

Напомним, что во время чемпионата Европы-2020 Бузова обратилась с мотивационной речью к сборной России по футболу после поражения команды от бельгийцев (0:3) на старте чемпионата.

В матче следующего тура группового этапа Россия обыграла Финляндию со счетом 1:0. Эта победа осталась единственной для команды на турнире. Россия не смогла выйти в плей-офф Евро-2020.