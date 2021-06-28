Брозович: «Хорватия знает не только сильные, но и слабые стороны сборной Испании»

Полузащитник сборной Хорватии Марсело Брозович поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Испании.

«Мы все понимаем, что у Испании отличная команда. Впрочем, мы знаем не только их сильные, но и слабые стороны. Они на протяжении долгих лет играют таким образом, что все время стремятся быть с мячом. Мы же должны лишить их пространства, минимизировать их инициативу. Думаю, это будет идеальный план на игру», — приводит слова Брозовича официальный сайт УЕФА.

Матч Хорватия — Испания пройдет 28 июня в Копенгагене и начнется в 19:00 мск.