Боята: «Моей задачей было выключить Дзюбу из игры. Думаю, я справился»
03:08
Защитник сборной Бельгии Дедрик Боята прокомментировал итоги матча Евро-2020 против России (3:0).
«Я физически силен и уже провел хороший матч против России, Артема Дзюбы. Узнал, что выйду в старте, на предматчевой встрече. К каждому матчу мы готовимся с чистого листа. Моей задачей было выключить Дзюбу из игры. Думаю, я справился», — приводит слова Бояты WalFoot.
Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.
В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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