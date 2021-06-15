Боята: «Моей задачей было выключить Дзюбу из игры. Думаю, я справился»

Защитник сборной Бельгии Дедрик Боята прокомментировал итоги матча Евро-2020 против России (3:0).

«Я физически силен и уже провел хороший матч против России, Артема Дзюбы. Узнал, что выйду в старте, на предматчевой встрече. К каждому матчу мы готовимся с чистого листа. Моей задачей было выключить Дзюбу из игры. Думаю, я справился», — приводит слова Бояты WalFoot.

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.