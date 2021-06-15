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Вратарь сборной Швеции Ольсен: «Это не самая заслуженная ничья, но как мы бились!»

02:15
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Вратарь сборной Швеции Робин Ольсен подвел итоги матча Евро-2020 против Испании (0:0).

«То, как носились ребята в эту жару... Я далеко не единственный, кто принес эту ничью. Это была настоящая командная работа. Конечно, это был не лучший наш матч, не самая заслуженная ничья, но как мы бились! Я горжусь тем, как отработали мои товарищи по команде», — приводит слова Ольсена официальный сайт УЕФА.

Обе команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе Е. Лидирует сборная Словакии, победившая команду Польши (2:1) — три очка. У поляков ноль очков и последнее место.

В следующем туре Испания 19 июня сыграет с Польшей, а шведы днем ранее будут противостоять Словакии.

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