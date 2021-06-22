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Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп готов возглавить сборную России

18:20
Харри Реднапп. Фото Instagram
Харри Реднапп. Фото Instagram
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Экс-главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Харри Реднапп поделился с «СЭ» впечатлениями от игры сборной России на Евро-2020.

— Болельщики в России требуют отставки главного тренера Станислава Черчесова. Что думаете? — вопрос Реднаппу.

— Ха-ха, если что, я готов! Могу купить билет в Москву хоть завтра, звоните мне. Если серьезно, то отставка тренера вам не поможет. Ни один тренер не способен добиться успеха со слабыми игроками. Это невозможно.

— Вы считаете, что даже Юрген Клопп провалился бы со сборной России?

— Конечно. И Пеп (Гвардиола. — Прим. «СЭ»). Тренеры не маги, они не могут творить чудеса. Если футболисты не дотягивают до нужного уровня, то тренеры это не исправят. Вам надо задуматься об игроках. Ваши футболисты вообще играют в европейских чемпионатах? В английской премьер-лиге нет ни одного, а у нас играют лучшие. Это же не просто так. Где Павлюченко, где Аршавин?

21 июня сборная России проиграла Дании (1:4) в матче Евро-2020. Команда Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе B и покинула турнир.

Полностью интервью с Гарри Реднаппом читайте на сайте «СЭ»

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