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Сегодня, 23:46

Белоруссия сыграла вничью с Румынией, сборная Косово победила Румынию

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото AFP

Сборная Белоруссии сыграла вничью с Румынией в матче отборочного турнира Евро-2024 — 0:0.

Белорусы занимают пятое место в группе I с 5 очками, румыны идут на второй строчке с 13 очками.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
12 окт, 21:45. Szusza Ferenc (Будапешт)
Белоруссия
0:0
Румыния

В параллельном матче сборная Косово победила Андорру на выезде — 3:0. У гостей сделал дубль Милот Рашица, еще один гол на счету Алтына Зекири.

Косово занимает четвертое место в группе I с 7 очками, Андорра идет на последней, шестой строчке с 2 очками.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
12 окт, 21:45. Estadi Nacional (Андорра-ла-Велья)
Андорра
0:3
Косово

Футбол
Сборная Андорры по футболу
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Косова по футболу
Сборная Румынии по футболу
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