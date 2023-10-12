Белоруссия сыграла вничью с Румынией, сборная Косово победила Румынию

Сборная Белоруссии сыграла вничью с Румынией в матче отборочного турнира Евро-2024 — 0:0.

Белорусы занимают пятое место в группе I с 5 очками, румыны идут на второй строчке с 13 очками.

В параллельном матче сборная Косово победила Андорру на выезде — 3:0. У гостей сделал дубль Милот Рашица, еще один гол на счету Алтына Зекири.

Косово занимает четвертое место в группе I с 7 очками, Андорра идет на последней, шестой строчке с 2 очками.