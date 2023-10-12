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Сегодня, 23:43

Дубль Сефери позволил сборной Албании обыграть Чехию в матче отбора не Евро-2024

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сборная Албании обыграла Чехию в матче 7-го тура квалификации Евро-2024 — 3:0.
Фото Reuters

Сборная Албании обыграла Чехию в матче 7-го тура квалификации Евро-2024 — 3:0.

Ясир Асани открыл счет на 9-й минуте. Таульянт Сефери забил на 51-й и 73-й минуте.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
12 окт, 21:45. Air Albania Stadium (Тирана)
Албания
3:0
Чехия

В параллельном матче Польша обыграла команду Фарерских островов — 2:0.

Забитыми мячами отметились Себастиан Шиманский (4-я минута) и Адам Букса (65-я минута).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
12 окт, 21:45. Torsvollur (Торсхавн)
Фарерские острова
0:2
Польша

Албания лидирует в группе E, набрав 10 очков. На втором месте — Польша (9 очков). Чехия и Молдова на третьем и четвертом месте соответственно (8 очков). На последнем месте — Фарерские острова (1 очко).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Футбол
Сборная Албании по футболу
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