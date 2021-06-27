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Бельгия обыграла Португалию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

27 июня 2021, 23:54
Эден и Торган Азары празднуют гол. Фото AFP
Эден и Торган Азары празднуют гол. Фото AFP
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В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Бельгии победила команду Португалии (1:0).

На 42-й минуте у бельгийцев отличился Торган Азар. Его дальний удар не смог отразить Руй Патрисиу. Португальцы могли сравнять счет в концовке игры, но Рафаэл Геррейру попал в штангу.

В начале второго тайма у Бельгии из-за травмы был заменен Кевин Де Брейне, а в концовке — Эден Азар. У португальцев упустил возможность установить мировой рекорд по голам за сборные Криштиану Роналду. Для этого ему не хватает одного мяча.

В 1/4 финала бельгийцы сыграют со сборной Италии.

Евро-2020

1/8 финала

Бельгия — Португалия — 1:0 (1:0)

Гол: Т.Азар, 42.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Вермален, Менье, Витсель, Тилеманс, Де Брейне (Мертенс, 48), Э.Азар (Феррейра-Карраско, 87), Т.Азар (Дендонкер, 90+5), Лукаку.

Португалия: Руй Патрисиу, Далот, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Жоау Моутинью (Жоау Феликс, 55), Палинья (Данилу Перрейра, 78), Ренату Санчеш (Сержиу Оливейра, 78), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 55), Криштиану Роналду, Диогу Жота (Андре Силва, 70).

Предупреждения: Палинья, 45. Далот, 51. Вермален, 72. Пепе, 77. Алдервейрелд, 81.
Судьи: Брих. Борш, Лупп (все — Германия).

ВАР: Фриц. Гиттельманн, Дингерт, Данкерт (все — Германия).

27 июня. Севилья. Стадион «Олимпийский».

Бельгия — Португалия

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