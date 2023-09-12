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12 сентября, 23:23

Бельгия забила пять безответных голов Эстонии в отборе Евро-2024

Алина Савинова
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Бельгия — Эстония.
Фото AFP

Сборная Бельгии с крупным счетом обыграла Эстонию в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 5:0.

Победу бельгийской команде принесли дубль Ромелу Лукаку, а также голы Леандро Троссарда, Яна Вертонгена и Шарля де Кетеларе.

Сборная Бельгии возглавляет турнирную таблицу группы F, набрав 13 очков за 5 матчей. Эстония занимает последнюю, пятую, строчку (1 очко за 5 игр).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
12 сент, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
5:0
Эстония

В другой встрече Австрия оказалась сильнее Швеции — 3:1. Австрийцы набрали 13 очков в 5 играх и идут на 2-й позиции в группе F. У шведов 6 очков и 3-я строчка.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
12 сент, 21:45. Friends Arena (Стокгольм)
Швеция
1:3
Австрия

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Сборная Австрии по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Швеции по футболу
Сборная Эстонии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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