Сборная Азербайджана сыграет с командой Австрии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе F 16 октября, в понедельник. Матч пройдет на стадионе Tofiq Bahramov Republican Stadium в Баку, Азербайджан. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч Азербайджан — Австриыя покажет телеканал «Матч Премьер» и «Матч Футбол 1». Также игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 18.50 мск.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.