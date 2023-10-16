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Сегодня, 17:45

Азербайджан — Австрия: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2024

Матч отбора Евро-2024 Азербайджан — Австрия начнется в 19:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Азербайджана.
Фото Reuters

Сборная Азербайджана сыграет с командой Австрии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе F 16 октября, в понедельник. Матч пройдет на стадионе Tofiq Bahramov Republican Stadium в Баку, Азербайджан. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
16 окт, 19:00. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Азербайджан
Австрия

В прямом эфире матч Азербайджан — Австриыя покажет телеканал «Матч Премьер» и «Матч Футбол 1». Также игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 18.50 мск.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Футбол
Сборная Австрии по футболу
Сборная Азербайджана по футболу
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