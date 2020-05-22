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Автору решающего гола в финале чемпионата Европы-1960 Виктору Понедельнику — 83

13:33
Виктор Понедельник. Фото ФК "Ростов"
Виктор Понедельник. Фото ФК "Ростов"
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22 мая день рождения отмечает нападающий сборной СССР Виктор Понедельник. Ему исполнилось 83 года.

Понедельник стал автором «золотого гола» советской сборной в финале чемпионата Европы-1960 в ворота сборной Югославии. Также форвард является серебряным призером Евро-64.

За свою карьеру Понедельник выступал за «Ростсельмаш», ростовский СКА, ЦСКА и «Спартак».

28 августа 2015 года на стадионе «Олимп-2» установили памятник, изображающий молодого Понедельника с кубком.

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