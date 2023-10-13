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13 октября, 23:42

Дубль Мбаппе принес сборной Франции победу над Нидерландами в матче отбора Евро-2024

Алина Савинова
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Сборная Франции.
Фото Reuters

Сборная Франции одержала победу над национальной командой Нидерландов в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 2:1.

В этой встрече нападающий французской команды Килиан Мбаппе отметился дублем. 24-летний футболист забил голы на 7-й и 53-й минутах игры. У голландцев отличился Килиндши Хартман (83-я минута).

Теперь на счету Мбаппе 42 забитых мяча в 72 матчах за сборную Франции. По этому показателю он обошел Мишеля Платини (41 гол в 72 играх за национальную команду) и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров французской сборной.

Франция возглавляет турнирную таблицу группы В, набрав 18 очков за 6 встреч. Нидерланды расположились на 3-й строчке (9 очков в 5 играх).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
13 окт, 21:45. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Нидерланды
1:2
Франция

В другом матче группы сборная Греции обыграла команду Ирландии — 2:0.

Греки с 12 очками занимают 2-е место в турнирной таблице группы В. Ирландские футболисты идут на 4-й строчке (3 очка).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
13 окт, 21:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
0:2
Греция
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Килиан Мбаппе
Сборная Греции по футболу
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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