Артем Дзюба догнал Александра Кержакова по голам за сборную России
Форвард сборной России Артем Дзюба забил гол в ворота Дании на 70-й минуте матча группы B Евро-2020. 32-летний нападающий догнал по забитым мячам за национальную команду Александра Кержакова — у них теперь по 30 голов.
Дзюба реализовал пенальти после фола в штрафной датчан на нападающем Александре Соболеве.
Кержаков завершил карьеру в 2017 году. Он провел за сборную России 91 матч.
Бывший и нынешний форварды «Зенита» делят второе место в историческом списке бомбардиров с отставанием в 12 мячей от Олега Блохина.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Дания.
Лучшие бомбардиры в сборной СССР/СНГ/России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Блохин
|
1972-1988
|
112
|
42
|
Александр Кержаков
|
2002-2016
|
91
|
30
|
Артем Дзюба
|
2011-н.в.
|
56
|
30
|
Олег Протасов
|
1984-1991
|
68
|
28
|
Валентин Иванов
|
1955-1965
|
59
|
26
|
Владимир Бесчастных
|
1992-2003
|
71
|
26
|
Эдуард Стрельцов
|
1955-1968
|
38
|
25
|
Виктор Колотов
|
1970-1978
|
55
|
22
|
Роман Павлюченко
|
2003-2012
|
51
|
21
|
Виктор Понедельник
|
1960-1966
|
29
|
20
|
Анатолий Банишевский
|
1965-1972
|
50
|
20
|
Игорь Численко
|
1959-1968
|
53
|
20
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