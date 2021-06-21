Артем Дзюба догнал Александра Кержакова по голам за сборную России

Форвард сборной России Артем Дзюба забил гол в ворота Дании на 70-й минуте матча группы B Евро-2020. 32-летний нападающий догнал по забитым мячам за национальную команду Александра Кержакова — у них теперь по 30 голов.

Дзюба реализовал пенальти после фола в штрафной датчан на нападающем Александре Соболеве.

Кержаков завершил карьеру в 2017 году. Он провел за сборную России 91 матч.

Бывший и нынешний форварды «Зенита» делят второе место в историческом списке бомбардиров с отставанием в 12 мячей от Олега Блохина.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Дания.

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