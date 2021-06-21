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Артем Дзюба догнал Александра Кержакова по голам за сборную России

21 июня 2021, 23:30
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард сборной России Артем Дзюба забил гол в ворота Дании на 70-й минуте матча группы B Евро-2020. 32-летний нападающий догнал по забитым мячам за национальную команду Александра Кержакова — у них теперь по 30 голов.

Дзюба реализовал пенальти после фола в штрафной датчан на нападающем Александре Соболеве.

Кержаков завершил карьеру в 2017 году. Он провел за сборную России 91 матч.

Бывший и нынешний форварды «Зенита» делят второе место в историческом списке бомбардиров с отставанием в 12 мячей от Олега Блохина.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Дания.

Лучшие бомбардиры в сборной СССР/СНГ/России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Олег Блохин

1972-1988

112

42

Александр Кержаков

2002-2016

91

30

Артем Дзюба

2011-н.в.

56

30

Олег Протасов

1984-1991

68

28

Валентин Иванов

1955-1965

59

26

Владимир Бесчастных

1992-2003

71

26

Эдуард Стрельцов

1955-1968

38

25

Виктор Колотов

1970-1978

55

22

Роман Павлюченко

2003-2012

51

21

Виктор Понедельник

1960-1966

29

20

Анатолий Банишевский

1965-1972

50

20

Игорь Численко

1959-1968

53

20

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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи