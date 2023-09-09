Андорра — Белоруссия: смотреть трансляцию матча отбора Евро-2024
Сборная Андорры сыграет с командой Белоруссии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе I 9 сентября, в субботу. Матч пройдет на «Национальном стадионе» (Андорра-ла-Велья) и начнется в 19.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию отборочных матчей Евро-2024 в перекличке.
Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — 18.50 мск. О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.
Текстовая онлайн-трансляция для жителей Белоруссии будет доступна на сайте телеканала «Беларусь 5».
В состав белорусской сборной на матчи квалификации Евро-2024 включены игроки РПЛ: Виталий Лисакович («Рубин»), Андрей Кудравец («Динамо»), Владислав Малькевич («Урал»), Кирилл Печенин, Юрий Ковалев, Кирилл Капленко (все — «Оренбург»). Также в окончательный список попал и игрок ФНЛ Захар Волков («Химки»).
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