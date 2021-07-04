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Калиниченко: «Украина прыгнула выше головы, выйдя в четвертьфинал»

13:14
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Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко подвел итоги выступления украинской национальной команды на чемпионате Европы-2020.

«Всегда ожидаешь максимального результата, но то, что сборная Украины по сути не слабее шведов, — это однозначно. Я могу только сказать спасибо этой команде, которая подарила очень много эмоций, да, были и негативные эмоции, было и тягостное ожидание выхода из группы, но сказать, что сборная Украины прыгнула выше головы, выйдя в четвертьфинал, я не могу. Да, вышли из группы благодаря какому-то стечению обстоятельств, но на каждом крупном турнире такое бывает: на прошлом Евро сборная Португалия вышла из группы с тремя ничьими, а потом стала чемпионом, — поэтому нельзя говорить, что что-то произошло случайно, все это закономерный плод тяжелой работы», — цитирует Калиниченко ТАСС.

Вчера, 3 июля, сборная Украины проиграла Англии в 1/4 финала со счетом 0:4 и закончила выступление на чемпионате Европы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11818649

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Виктория Кравченко все материалы автора

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