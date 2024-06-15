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Сегодня, 22:22

Кавазашвили — о побитом Албанией рекорде Кириченко: «Научились в футбол играть»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на первый гол Албании в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против Италии.

«Албания обыгрывала Италию? Албанцы научились в футбол играть (смеется)», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Полузащитник сборной Албании Недим Байрами забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. 25-летний футболист отличился на 22-й секунде матча против Италии в первом туре группового турнира Евро-2024. Байрами побил рекорд бывшего нападающего сборной России Дмитрия Кириченко, который на Евро-2004 поразил ворота Греции на 67-й секунде встречи.

Анзор Кавазашвили
Дмитрий Кириченко
Сборная Албании по футболу
Сборная Италии по футболу
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