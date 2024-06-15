Де ла Фуэнте — о победе над Хорватией: «Теперь нельзя витать в облаках»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвел итоги матча против Хорватии (3:0) в первом туре группового турнира Евро-2024.

«Я очень рад за всех, кто ради этой победы работал не покладая рук. Но теперь нельзя витать в облаках. Мы хорошо начали, и это ставит нас в чуть более безопасную ситуацию, но теперь надо полностью переключиться на матч с Италией», — цитирует де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Сборная Испании (3 очка) возглавила группу B. Хорватия (0) опустилась на последнее место.

В следующем матче сборная Испании сыграет с Италией (20 июня), а Хорватия встретится с Албанией (19 июня).