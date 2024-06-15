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Сегодня, 21:50

Италия — Албания: началась трансляция матча Евро-2024

Матч Евро-2024 Италия — Албания пройдет 15 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.
Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Reuters

Сборные Италии и Албании встречаются в матче группы B чемпионата Европы-2024 по футболу 15 июня в Дортмунде (Германия). Игра пройдет на арене «BVB-Штадион». Она начнется в 22.00 по московскому времени.

На канале «Матч ТВ» в 21.45 мск началась бесплатная видеотрансляция игры Италия — Албания. В прямом эфире встречу также показывают на сайте matchtv.ru.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов матча Италия — Албания. В нашем матч-центре также будут доступны формальные события противостояния группы B.

Сборная Италии под руководством Лучано Спаллетти квалифицировалась в финальную стадию Евро-2024 со второго места отборочной группы C с 14 очками. Сборная Албании под руководством Силвиньо отобралась в финальную часть чемпионата Европы-2024 с первого места отбора в группе Е с 15 очками.

Евро-2024 в Германии завершится 14 июля. Матчи турнира пройдут в десяти немецких городах на полях десяти стадионов.

Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Италии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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