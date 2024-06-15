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Сегодня, 22:11

Игрок сборной Албании побил рекорд Кириченко и забил самый быстрый гол в истории Евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Недим Байрами.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Албании Недим Байрами забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.

25-летний албанец отличился на 22-й секунде матча против Италии в 1-м туре группового турнира Евро-2024.

Байрами побил рекорд бывшего нападающего сборной России Дмитрия Кириченко, который на Евро-2004 поразил ворота Греции на 67-й секунде матча.

Самые быстрые голы в истории чемпионатов Европы:

Дата

Игрок

Команды

Стадия

Матч

Время

15.06.2024

Недим Байрами

Албания

Гр.турнир

Италия — 1:0*

0.23

20.06.2004

Дмитрий Кириченко

Россия

Гр.турнир

Греция — 2:1

1.07

23.06.2021

Эмиль Форсберг

Швеция

Гр.турнир

Польша — 3:2

1.22

17.06.2021

Юссуф Поульсен

Дания

Гр.турнир

Бельгия — 1:2

1.39

30.06.2016

Роберт Левандовски

Польша

1/8 финала

Португалия — 1:1 (пен. — 3:5)

1.40

11.07.2021

Люк Шоу

Англия

Финал

Италия — 1:1 (пен. — 2:3)

1.57

26.06.2016

Робби Брэди

Ирландия

1/8 финала

Франция — 1:2

2.00

18.06.1988

Сергей Алейников

СССР

Гр.турнир

Англия — 3:1

2.07

26.06.1996

Алан Ширер

Англия

1/2 финала

Германия — 1:1 (пен. — 5:6)

2.14

12.06.2012

Петр Йирачек

Чехия

Гр.турнир

Греция — 2:1

2.14

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Италия — Албания.

Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Италия
Албания

Дмитрий Кириченко
Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Италии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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