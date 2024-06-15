Игрок сборной Албании побил рекорд Кириченко и забил самый быстрый гол в истории Евро
Полузащитник сборной Албании Недим Байрами забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.
25-летний албанец отличился на 22-й секунде матча против Италии в 1-м туре группового турнира Евро-2024.
Байрами побил рекорд бывшего нападающего сборной России Дмитрия Кириченко, который на Евро-2004 поразил ворота Греции на 67-й секунде матча.
Самые быстрые голы в истории чемпионатов Европы:
|
Дата
|
Игрок
|
Команды
|
Стадия
|
Матч
|
Время
|
15.06.2024
|
Недим Байрами
|
Албания
|
Гр.турнир
|
Италия — 1:0*
|
0.23
|
20.06.2004
|
Дмитрий Кириченко
|
Россия
|
Гр.турнир
|
Греция — 2:1
|
1.07
|
23.06.2021
|
Эмиль Форсберг
|
Швеция
|
Гр.турнир
|
Польша — 3:2
|
1.22
|
17.06.2021
|
Юссуф Поульсен
|
Дания
|
Гр.турнир
|
Бельгия — 1:2
|
1.39
|
30.06.2016
|
Роберт Левандовски
|
Польша
|
1/8 финала
|
Португалия — 1:1 (пен. — 3:5)
|
1.40
|
11.07.2021
|
Люк Шоу
|
Англия
|
Финал
|
Италия — 1:1 (пен. — 2:3)
|
1.57
|
26.06.2016
|
Робби Брэди
|
Ирландия
|
1/8 финала
|
Франция — 1:2
|
2.00
|
18.06.1988
|
Сергей Алейников
|
СССР
|
Гр.турнир
|
Англия — 3:1
|
2.07
|
26.06.1996
|
Алан Ширер
|
Англия
|
1/2 финала
|
Германия — 1:1 (пен. — 5:6)
|
2.14
|
12.06.2012
|
Петр Йирачек
|
Чехия
|
Гр.турнир
|
Греция — 2:1
|
2.14
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Италия — Албания.