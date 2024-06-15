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Сегодня, 22:55

Мората стал первым испанским футболистом, кто отличился на третьем Евро подряд

Кирилл Бурдаков
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Альваро Мората.
Фото Reuters

Сборная Испании разгромила Хорватию в первом матче на чемпионате Европы-2024. Первый гол забил Альваро Мората, который смог отличиться уже на третьем для себя турнире. Ранее никому из испанцев не удавалось выдать подобную серию, да и на двух Евро забивали лишь Фернандо Торрес (зато оба раза в финалах), Давид Сильва и Сеск Фабрегас.

Рекорд — пять турниров с голами — принадлежит Криштиану Роналду. Причем португалец может улучшить свой результат на немецких полях, в то время как Морату постараются опередить Роберт Левандовски и Лука Модрич.

Все футболисты, забивавшие более чем на двух чемпионатах Европы

Игрок

Сборная

Чемпионаты Европы

ЧЕ с голами

Голы

Криштиану Роналду

Португалия

2004 — 2, 2008 — 1, 2012 — 3, 2016 — 3, 2020 — 5

5

14

Альваро Мората

Испания

2016 — 3, 2020 — 3, 2024 — 1

3

7

Уэйн Руни

Англия

2004 — 4, 2008 — 1, 2016 — 1

3

6

Тьерри Анри

Франция

2000 — 3, 2004 — 2, 2008 — 1

3

6

Златан Ибрагимович

Швеция

2004 — 2, 2008 — 2, 2012 — 2

3

6

Нуну Гомеш

Португалия

2000 — 4, 2004 — 1, 2008 — 1

3

6

Юрген Клинсманн

ФРГ/Германия

1988 — 1, 1992 — 1, 1996 — 3

3

5

Роберт Левандовски

Польша

2012 — 1, 2016 — 1, 2020 — 3

3

5

Владимир Шмицер

Чехия

1996 — 1, 2000 — 2, 2004 — 1

3

4

Эдлер Поштига

Португалия

2004 — 1, 2008 — 1, 2012 — 1

3

3

Лука Модрич

Хорватия

2008 — 1, 2016 — 1, 2020 — 1

3

3
Альваро Мората
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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