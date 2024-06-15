Мората стал первым испанским футболистом, кто отличился на третьем Евро подряд

Сборная Испании разгромила Хорватию в первом матче на чемпионате Европы-2024. Первый гол забил Альваро Мората, который смог отличиться уже на третьем для себя турнире. Ранее никому из испанцев не удавалось выдать подобную серию, да и на двух Евро забивали лишь Фернандо Торрес (зато оба раза в финалах), Давид Сильва и Сеск Фабрегас.

Рекорд — пять турниров с голами — принадлежит Криштиану Роналду. Причем португалец может улучшить свой результат на немецких полях, в то время как Морату постараются опередить Роберт Левандовски и Лука Модрич.

Все футболисты, забивавшие более чем на двух чемпионатах Европы