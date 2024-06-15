Мората стал первым испанским футболистом, кто отличился на третьем Евро подряд
Сборная Испании разгромила Хорватию в первом матче на чемпионате Европы-2024. Первый гол забил Альваро Мората, который смог отличиться уже на третьем для себя турнире. Ранее никому из испанцев не удавалось выдать подобную серию, да и на двух Евро забивали лишь Фернандо Торрес (зато оба раза в финалах), Давид Сильва и Сеск Фабрегас.
Рекорд — пять турниров с голами — принадлежит Криштиану Роналду. Причем португалец может улучшить свой результат на немецких полях, в то время как Морату постараются опередить Роберт Левандовски и Лука Модрич.
Все футболисты, забивавшие более чем на двух чемпионатах Европы
|
Игрок
|
Сборная
|
Чемпионаты Европы
|
ЧЕ с голами
|
Голы
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2004 — 2, 2008 — 1, 2012 — 3, 2016 — 3, 2020 — 5
|
5
|
14
|
Альваро Мората
|
Испания
|
2016 — 3, 2020 — 3, 2024 — 1
|
3
|
7
|
Уэйн Руни
|
Англия
|
2004 — 4, 2008 — 1, 2016 — 1
|
3
|
6
|
Тьерри Анри
|
Франция
|
2000 — 3, 2004 — 2, 2008 — 1
|
3
|
6
|
Златан Ибрагимович
|
Швеция
|
2004 — 2, 2008 — 2, 2012 — 2
|
3
|
6
|
Нуну Гомеш
|
Португалия
|
2000 — 4, 2004 — 1, 2008 — 1
|
3
|
6
|
Юрген Клинсманн
|
ФРГ/Германия
|
1988 — 1, 1992 — 1, 1996 — 3
|
3
|
5
|
Роберт Левандовски
|
Польша
|
2012 — 1, 2016 — 1, 2020 — 3
|
3
|
5
|
Владимир Шмицер
|
Чехия
|
1996 — 1, 2000 — 2, 2004 — 1
|
3
|
4
|
Эдлер Поштига
|
Португалия
|
2004 — 1, 2008 — 1, 2012 — 1
|
3
|
3
|
Лука Модрич
|
Хорватия
|
2008 — 1, 2016 — 1, 2020 — 1
|
3
|
3