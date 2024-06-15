Испания во второй раз начала Евро с разгрома. 16 лет назад все закончилось золотом
В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы сборная Испании со счетом 3:0 разгромила Хорватию. Испанцы стали всего лишь второй командой в истории, которой удалось стартовать на Евро с крупной победы более одного раза. В начале золотого для ЧЕ-2008 пиренейцы расправились с Россией — 4:1. В 1960 и 1964 годах сборная СССР разгромила своих соперников по полуфиналам (по 3:0 с чехословаками и датчанами), а в 2008-м наследовавшая ей сборная России прошлась по чехам (4:1).
Все команда, одержавшие крупные победы в первом матче чемпионата Европы
|
Дата
|
Команда
|
Тренер
|
Матч
|
Итоговый результат
|
06.07.1960
|
СССР
|
Гавриил Качалин
|
Чехословакия — 3:0
|
Победа
|
17.06.1964
|
СССР
|
Константин Бесков
|
Дания — 3:0
|
Финал
|
11.06.2000
|
Франция
|
Роже Лемерр
|
Дания — 3:0
|
Победа
|
14.06.2004
|
Швеция
|
Ларс Лагербек, Томми Седерберг
|
Болгария — 5:0
|
1/4 финала
|
09.06.2008
|
Нидерланды
|
Марко ван Бастен
|
Италия — 3:0
|
1/4 финала
|
10.06.2008
|
Испания
|
Луис Арагонес
|
Россия — 4:1
|
Победа
|
08.06.2012
|
Россия
|
Дик Адвокат
|
Чехия — 4:1
|
3-е место в группе
|
11.06.2021
|
Италия
|
Роберто Манчини
|
Турция — 3:0
|
Победа
|
12.06.2021
|
Бельгия
|
Роберто Мартинес
|
Россия — 3:0
|
1/4 финала
|
15.06.2021
|
Португалия
|
Фернанду Сантуш
|
Венгрия — 3:0
|
1/8 финала
|
14.06.2024
|
Германия
|
Юлиан Нагельсманн
|
Шотландия — 5:1
|
?
|
15.06.2024
|
Испания
|
Луис де ла Фуэнте
|
Хорватия — 3:0
|
?