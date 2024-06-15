Далич — о поражении от Испании: «Осталось еще два матча в группе, нам нужны две победы»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча против Испании (0:3) в первом туре группового турнира Евро-2024.

«Это не назовешь хорошим началом, и мне остается только поздравить сборную Испании. Будем разбираться, что пошло не так. Мы отдали сопернику много свободного пространства, дали ему время для принятия решений. Осталось еще два матча в группе. Теперь надо думать только о них. Нам нужны две победы в этих матчах», — цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

Сборная Испании (3 очка) возглавила группу B. Хорватия (0) опустилась на последнее место.

В следующем матче сборная Испании сыграет с Италией (20 июня), а Хорватия встретится с Албанией (19 июня).