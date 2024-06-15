Италия — Албания: гол Бареллы засчитан ошибочно? Димарко ударил Асани?

На 16-й минуте матча чемпионата Европы-2024 Италия — Албания судья Феликс Цвайер во второй раз засчитал взятие ворот албанской команды. Через секунд 30-40 видеоассистенты подтвердили его решение.

Понятно, что они проверили, не находился ли в положении «вне игры» Федерико Димарко. Ответ отрицательный — в момент касания мяча партнером по команде он не оказался за линией офсайда.

Эпизод матча Италия — Албания. Фото Скриншот трансляции

Но главное другое — не нарушил ли он правила в борьбе с Ясиром Асани? Уж больно естественной выглядела реакция албанца. Очень похоже, что в борьбе за мяч итальянец ударил соперника по ноге. Тогда следовало наказать Димарко штрафным ударом, а гол отменить. К сожалению, повторы не позволяют сделать однозначный вывод.