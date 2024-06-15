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Сборная Испании в шестой раз в истории стартовала на Евро с победы

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Дани Карвахаль.
Фото AFP

Сборная Испании разгромила Хорватию (3:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024. Таким образом, «красная фурия» в шестой раз в истории стартовала на Евро с победы. Ранее были обыграны венгры (в дополнительное время), датчане, чехи и дважды россияне.

Единственная неудача состоялась 24 года назад, когда команда Хосе Антонио Камачо с минимальным счетом уступила норвежцам.

Первый матчи сборной Испании на чемпионатах Европы

Дата

Город

Тренер

Матч

Голы

17.06.1964

Мадрид

Хосе Вильялонга

Венгрия — 2:1 (д.в.)

Переда, Амансио — Бене

12.06.1980

Милан

Ладислао Кубала

Италия — 0:0

-

14.06.1984

Сент-Этьен

Мигель Муньос

Румыния — 1:1

Карраско — Белени

11.06.1988

Ганновер

Мигель Муньос

Дания — 3:2

Мичел, Бутрагеньо, Гордильо — М.Лаудруп, Ф.Поульсен

09.06.1996

Лидс

Хавьер Клементе

Болгария — 1:1

Альфонсо — Стоичков

13.06.2000

Роттердам

Хосе Антонио Камачо

Норвегия — 0:1

Иверсен

12.06.2004

Фару

Иньяки Саэс

Россия — 1:0

Валерон

10.06.2008

Инсбрук

Луис Арагонес

Россия — 4:1

Вилья-3, Фабрегас — Павлюченко

10.06.2012

Гданьск

Висенте Дель Боске

Италия — 1:1

Фабрегас — Ди Натале

13.06.2016

Тулуза

Висенте Дель Боске

Чехия — 1:0

Пике

14.06.2021

Севилья

Луис Энрике

Швеция — 0:0

-

15.06.2024

Берлин

Луис де ла Фуэнте

Хорватия — 3:0

Мората, Ф.Руис, Карвахаль

Итого: +6=5-1, мячи 17-8.

Футболисты сборной Испании праздуют гол в&nbsp;ворота Хорватии в&nbsp;матче Евро-2024. С Испанией снова не скучно. Хорватия — не безнадежна даже после 0:3
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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