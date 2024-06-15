Сборная Испании в шестой раз в истории стартовала на Евро с победы
Сборная Испании разгромила Хорватию (3:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024. Таким образом, «красная фурия» в шестой раз в истории стартовала на Евро с победы. Ранее были обыграны венгры (в дополнительное время), датчане, чехи и дважды россияне.
Единственная неудача состоялась 24 года назад, когда команда Хосе Антонио Камачо с минимальным счетом уступила норвежцам.
Первый матчи сборной Испании на чемпионатах Европы
|
Дата
|
Город
|
Тренер
|
Матч
|
Голы
|
17.06.1964
|
Мадрид
|
Хосе Вильялонга
|
Венгрия — 2:1 (д.в.)
|
Переда, Амансио — Бене
|
12.06.1980
|
Милан
|
Ладислао Кубала
|
Италия — 0:0
|
-
|
14.06.1984
|
Сент-Этьен
|
Мигель Муньос
|
Румыния — 1:1
|
Карраско — Белени
|
11.06.1988
|
Ганновер
|
Мигель Муньос
|
Дания — 3:2
|
Мичел, Бутрагеньо, Гордильо — М.Лаудруп, Ф.Поульсен
|
09.06.1996
|
Лидс
|
Хавьер Клементе
|
Болгария — 1:1
|
Альфонсо — Стоичков
|
13.06.2000
|
Роттердам
|
Хосе Антонио Камачо
|
Норвегия — 0:1
|
Иверсен
|
12.06.2004
|
Фару
|
Иньяки Саэс
|
Россия — 1:0
|
Валерон
|
10.06.2008
|
Инсбрук
|
Луис Арагонес
|
Россия — 4:1
|
Вилья-3, Фабрегас — Павлюченко
|
10.06.2012
|
Гданьск
|
Висенте Дель Боске
|
Италия — 1:1
|
Фабрегас — Ди Натале
|
13.06.2016
|
Тулуза
|
Висенте Дель Боске
|
Чехия — 1:0
|
Пике
|
14.06.2021
|
Севилья
|
Луис Энрике
|
Швеция — 0:0
|
-
|
15.06.2024
|
Берлин
|
Луис де ла Фуэнте
|
Хорватия — 3:0
|
Мората, Ф.Руис, Карвахаль
Итого: +6=5-1, мячи 17-8.