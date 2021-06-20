Сафонов назвал трех лучших вратарей в мире на данный момент

Вратарь сборной России Матвей Сафонов назвал трех лучших голкиперов в мире на данный момент.

«Я пристально слежу за голкиперами, которые не только хороши на «ленточке», но и хорошо играют ногами и начинают атаки. Для меня три лучших вратаря в мире прямо сейчас — это Алиссон, Эдерсон и тер Штеген», — цитирует Сафонова официальный сайт УЕФА.

В заключительном туре Евро-2020 сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами, а финны в Санкт-Петербурге встретятся с бельгийцами. Обе игры состоятся 21 июня и начнутся в 22.00 (мск).