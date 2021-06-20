Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Сафонов назвал трех лучших вратарей в мире на данный момент

16:28
Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Вратарь сборной России Матвей Сафонов назвал трех лучших голкиперов в мире на данный момент.

«Я пристально слежу за голкиперами, которые не только хороши на «ленточке», но и хорошо играют ногами и начинают атаки. Для меня три лучших вратаря в мире прямо сейчас — это Алиссон, Эдерсон и тер Штеген», — цитирует Сафонова официальный сайт УЕФА.

В заключительном туре Евро-2020 сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами, а финны в Санкт-Петербурге встретятся с бельгийцами. Обе игры состоятся 21 июня и начнутся в 22.00 (мск).

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Украина и Австрия распишут скандальную ничью и лишат Россию плей-офф? Странные котировки букмекеров
Кадры из морга в Подмосковье, где забыли тела умерших
Почему в Ялте затопило крокодиляриум
Сын Александра Башлачева покончил с собой в Москве

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи