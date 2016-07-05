Максим Митрофанов: "Штраф Кокорина будет действительно ощутим"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов подчеркнул, что штраф нападающего команды Александра Кокорина будет существенным. Напомним, форвард был наказан за участие в вечеринке в Монте-Карло в компании с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, где они якобы курили кальян и потратили на шампанское 250 тысяч евро.

– В настоящий момент Кокорин переведен в "Зенит-2" на неопределенный срок, – цитирует официальный сайт "Матч ТВ" Митрофанова. – Решение будем принимать в зависимости от всех обстоятельств инцидента, о котором мы, к сожалению, говорим.

Штраф будет действительно ощутим. Он предусмотрен в положении о премировании и дисциплинарных взысканиях в отношении нашего клуба. Эти штрафы рассчитаны таким образом, чтобы даже высокооплачиваемые игроки чувствовали меру ответственности.