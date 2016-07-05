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5 июля 2016, 21:52

Максим Митрофанов: "Штраф Кокорина будет действительно ощутим"

Сергей Максименков
Корреспондент
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Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов подчеркнул, что штраф нападающего команды Александра Кокорина будет существенным. Напомним, форвард был наказан за участие в вечеринке в Монте-Карло в компании с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, где они якобы курили кальян и потратили на шампанское 250 тысяч евро.

– В настоящий момент Кокорин переведен в "Зенит-2" на неопределенный срок, – цитирует официальный сайт "Матч ТВ" Митрофанова. – Решение будем принимать в зависимости от всех обстоятельств инцидента, о котором мы, к сожалению, говорим.

Штраф будет действительно ощутим. Он предусмотрен в положении о премировании и дисциплинарных взысканиях в отношении нашего клуба. Эти штрафы рассчитаны таким образом, чтобы даже высокооплачиваемые игроки чувствовали меру ответственности.

 

Источник: http://matchtv.ru/news/mitrofanov-rasskazal-podrobnosti-o-denezhnom-shtrafe-kotoryy-nalozhen-na-kokorina/
Александр Кокорин
ФК Зенит
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