Нападающий мог бы достичь гораздо большего.

Уэйн Руни многими признается лучшим английским футболистом своего поколения. Нападающий выиграл массу трофеев, побил кучу рекордов, он главный бомбардир в истории «МЮ», но все равно есть ощущение, что реализовался в лучшем случае наполовину. И всему виной любовь спортсмена к выпивке и женщинам легкого поведения.

На днях британец признался, что пристрастился к алкоголю из-за давления, связанного с популярностью.

«Моим освобождением стал алкоголь, когда мне было чуть за 20 [в период игры за «МЮ » ]. Я пил почти до тех пор, пока не терял сознание. Я не хотел находиться рядом с людьми, потому что иногда чувствовал себя неловко. Я чувствовал, что подвожу всех вокруг, и не знал, как еще с этим справиться. Когда ты не принимаешь помощь и советы от других, ты можешь оказаться в плохом положении, и я несколько лет с этим мирился. К счастью, теперь я не боюсь говорить с людьми о проблемах», — сказал Руни в подкасте The Total Sport.

Сейчас Уэйн Руни — главный тренер «Бирмингема» и не боится говорить о своих проблемах с алкоголем. Однако тогда его выходки были на первых полосах британских СМИ.

Очень многим футболист обязан своей супруге Колин, которая вытаскивала его из пабов, прощала измены и настраивала на важные игры. Они вместе еще со школы и имеют четырех детей, но это никогда не мешало Руни регулярно попадать в скандалы.

Руни часто изменял, но Колин всегда прощала его

В начале 2000-х после успешно проведенного чемпионата Европы Руни решил расслабиться и провел несколько ночей с девушкой легкого поведения Шарлоттой Гловер. Помимо денег за оказанные услуги спортсмен оставил ей автограф, на чем в итоге и попался.

Затем Руни стал завсегдатаем одного из ливерпульских борделей. В нем он переспал с 48-летней Патрисией Тирни. Футболист не заметил большую разницу в возрасте из-за латексного костюма, в который облачилась женщина.

Официально он не был женат, к тому же молод и глуп — прощали многое. Даже въедливые британские журналисты на таком материале не могли сделать настоящую сенсацию.

Колин забирала детей и уходила от Уэйна несколько раз, но всегда возвращалась обратно. Кто знает, возможно, если бы не возлюбленная, Руни закончил бы с футболом совсем рано. Они поженились в 2008-м.

«Да, я посещал проституток и делал множество глупостей. Но теперь я глубоко сожалею об этом. У всех бывают ошибки молодости», — признавался Руни.

Уэйн Руни и Алекс Фергюсон. Фото Global Look Press

С вредной привычкой Руни устал бороться даже сэр Алекс

Пьяные выходки Руни не менее известны, чем его загулы по борделям. Из-за тяги к горячительным напиткам Уэйн завершил карьеру в сборной Англии в 31 год, хотя вполне еще мог принести пользу национальной команде.

В 2016-м перед одним из матчей англичан форвард напился до потери сознания на вечеринке прямо в отеле сборной. Руни был в ужасном состоянии: уснул за барной стойкой в тренировочном костюме. Естественно, на следующий день фотографии пьяного футболиста стали достоянием общественности, а Руни больше не сыграл ни одной игры за Англию.

В сентябре 2017 года полицейские остановили автомобиль Уэйна после его посиделок с друзьями в баре. Там Руни танцевал на столе и пел песни группы Oasis . Суд отобрал у футболиста водительские права на два года и приговорил к 100 часам общественных работ. Позднее в СМИ появилась информация, что пьяный спортсмен ехал за рулем авто, который принадлежал девушке, оказывающей эскорт-услуги богатым мужчинам.

В январе 2019-го Руни задержали сотрудники безопасности аэропорта Вашингтона. Спортсмен громко ругался и ломился в одну из дверей помещения будучи уверенным, что это лифт. Затем футболист признался, что в самолете смешал виски со снотворным.

После этого инцидента терпение лопнуло у жены Уэйна, и Колин поставила ему ультиматум: либо он проходит курс лечения от алкоголизма, либо она забирает всех детей и подает на развод.

С его вредными привычками в свое время устал бороться даже сэр Алекс Фергюсон, о чем писал в своей биографии. Легендарный тренер «МЮ» говорил, что, несмотря на загулы, Руни впахивал на тренировках за троих.

«Если дать ему отдохнуть, он сразу начинает пить», — вспоминал сэр Алекс.

Фото Global Look Press

Руни удалось сохранить семью и остаться в большом футболе

В 2020 году Руни вернулся из США в Англию, подписав контракт с «Дерби Каунти». Тогда футболист начал бороться с алкоголизмом и даже нанял специалиста по семейным отношениям.

«Уэйн много пил в США, и от этого возникали проблемы с женой. Он будто уничтожал себя, выпивая дома по вечерам. Но на родине он хочет все исправить. Он хочет начать с чистого листа, он знает, что отказ от алкоголя пойдет всем на пользу. Колин тоже уговаривала его бросить пить, но тогда он ее не слушал», — цитирует источник The Sun.

После этого скандалы с участием бывшего игрока «МЮ» сошли на нет. Кажется, Уэйну наконец удалось найти общий язык со своей темной половиной.