Футбол
Англия
Новости Видео Таблица переходов Премьер-лига Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:30

«Я посещал проституток, а моим освобождением стал алкоголь». Откровения лучшего бомбардира в истории «МЮ» — Руни

Уэйн Руни рассказал о проблемах с алкоголем в начале карьеры
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Уэйн Руни
Уэйн Руни.
Нападающий мог бы достичь гораздо большего.

Уэйн Руни многими признается лучшим английским футболистом своего поколения. Нападающий выиграл массу трофеев, побил кучу рекордов, он главный бомбардир в истории «МЮ», но все равно есть ощущение, что реализовался в лучшем случае наполовину. И всему виной любовь спортсмена к выпивке и женщинам легкого поведения.

На днях британец признался, что пристрастился к алкоголю из-за давления, связанного с популярностью.

«Моим освобождением стал алкоголь, когда мне было чуть за 20 [в период игры за «МЮ»]. Я пил почти до тех пор, пока не терял сознание. Я не хотел находиться рядом с людьми, потому что иногда чувствовал себя неловко. Я чувствовал, что подвожу всех вокруг, и не знал, как еще с этим справиться. Когда ты не принимаешь помощь и советы от других, ты можешь оказаться в плохом положении, и я несколько лет с этим мирился. К счастью, теперь я не боюсь говорить с людьми о проблемах», — сказал Руни в подкасте The Total Sport.

Сейчас Уэйн Руни — главный тренер «Бирмингема» и не боится говорить о своих проблемах с алкоголем. Однако тогда его выходки были на первых полосах британских СМИ.

Очень многим футболист обязан своей супруге Колин, которая вытаскивала его из пабов, прощала измены и настраивала на важные игры. Они вместе еще со школы и имеют четырех детей, но это никогда не мешало Руни регулярно попадать в скандалы.

 
Уэйн Руни. Руни пропивает семью? Печальный список футболистов-алкоголиков пополняется

Руни часто изменял, но Колин всегда прощала его

В начале 2000-х после успешно проведенного чемпионата Европы Руни решил расслабиться и провел несколько ночей с девушкой легкого поведения Шарлоттой Гловер. Помимо денег за оказанные услуги спортсмен оставил ей автограф, на чем в итоге и попался.

Затем Руни стал завсегдатаем одного из ливерпульских борделей. В нем он переспал с 48-летней Патрисией Тирни. Футболист не заметил большую разницу в возрасте из-за латексного костюма, в который облачилась женщина.

Официально он не был женат, к тому же молод и глуп — прощали многое. Даже въедливые британские журналисты на таком материале не могли сделать настоящую сенсацию.

Колин забирала детей и уходила от Уэйна несколько раз, но всегда возвращалась обратно. Кто знает, возможно, если бы не возлюбленная, Руни закончил бы с футболом совсем рано. Они поженились в 2008-м.

«Да, я посещал проституток и делал множество глупостей. Но теперь я глубоко сожалею об этом. У всех бывают ошибки молодости», — признавался Руни.

Уэйн Руни и Алекс Фергюсон
Уэйн Руни и Алекс Фергюсон.
Фото Global Look Press

С вредной привычкой Руни устал бороться даже сэр Алекс

Пьяные выходки Руни не менее известны, чем его загулы по борделям. Из-за тяги к горячительным напиткам Уэйн завершил карьеру в сборной Англии в 31 год, хотя вполне еще мог принести пользу национальной команде.

В 2016-м перед одним из матчей англичан форвард напился до потери сознания на вечеринке прямо в отеле сборной. Руни был в ужасном состоянии: уснул за барной стойкой в тренировочном костюме. Естественно, на следующий день фотографии пьяного футболиста стали достоянием общественности, а Руни больше не сыграл ни одной игры за Англию.

В сентябре 2017 года полицейские остановили автомобиль Уэйна после его посиделок с друзьями в баре. Там Руни танцевал на столе и пел песни группы Oasis. Суд отобрал у футболиста водительские права на два года и приговорил к 100 часам общественных работ. Позднее в СМИ появилась информация, что пьяный спортсмен ехал за рулем авто, который принадлежал девушке, оказывающей эскорт-услуги богатым мужчинам.

 
Сегодня. Стокпорт. Уэйн РУНИ перед заседанием суда. «Руни может закончить как Гаскойн. Или даже хуже — как Бест»

В январе 2019-го Руни задержали сотрудники безопасности аэропорта Вашингтона. Спортсмен громко ругался и ломился в одну из дверей помещения будучи уверенным, что это лифт. Затем футболист признался, что в самолете смешал виски со снотворным.

После этого инцидента терпение лопнуло у жены Уэйна, и Колин поставила ему ультиматум: либо он проходит курс лечения от алкоголизма, либо она забирает всех детей и подает на развод.

С его вредными привычками в свое время устал бороться даже сэр Алекс Фергюсон, о чем писал в своей биографии. Легендарный тренер «МЮ» говорил, что, несмотря на загулы, Руни впахивал на тренировках за троих.

«Если дать ему отдохнуть, он сразу начинает пить», — вспоминал сэр Алекс.

Футболист Уэйн Руни
Фото Global Look Press

Руни удалось сохранить семью и остаться в большом футболе

В 2020 году Руни вернулся из США в Англию, подписав контракт с «Дерби Каунти». Тогда футболист начал бороться с алкоголизмом и даже нанял специалиста по семейным отношениям.

«Уэйн много пил в США, и от этого возникали проблемы с женой. Он будто уничтожал себя, выпивая дома по вечерам. Но на родине он хочет все исправить. Он хочет начать с чистого листа, он знает, что отказ от алкоголя пойдет всем на пользу. Колин тоже уговаривала его бросить пить, но тогда он ее не слушал», — цитирует источник The Sun.

 
Декабрь 2006 года. Уэйн Руни празднует забитый мяч в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo;. Руни теперь тренер. Вспоминаем, каким крутым игроком он был

После этого скандалы с участием бывшего игрока «МЮ» сошли на нет. Кажется, Уэйну наконец удалось найти общий язык со своей темной половиной.

В начале октября Руни стал главным тренером «Бирмингем Сити». Правда, успехами он пока похвастаться не может: при нем команда набрала всего одно очко в четырех играх чемпионшипа.

Уэйн Руни
Футбол
3
0
Читайте также
Биография Сергея Павловича: история русского десантника и мощного нокаутера из UFC
Когда закончится кризис СКА? Могут ли уволить Ротенберга?
Forbes узнал о применении ВСУ «чернобыльских» вертолетов Ми-24Р в зоне СВО
МЧС назвало предварительное число погибших при ракетном ударе в Херсонской области
Уголовное дело возбуждено после гибели людей в результате обстрела Скадовска
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«МЮ» бьет антирекорды, а тен Хаг все ближе к отставке. Но увольнение голландца будет максимально глупым решением
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 11 9 0 2 28-8 27
2
 Тоттенхэм 11 8 2 1 23-13 26
3
 Ливерпуль 11 7 3 1 24-10 24
4
 Арсенал 11 7 3 1 23-9 24
5
 Астон Вилла 11 7 1 3 26-16 22
6
 Ньюкасл 11 6 2 3 27-11 20
7
 Брайтон 11 5 3 3 24-20 18
8
 МЮ 11 6 0 5 12-16 18
9
 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10
 Челси 11 4 3 4 17-12 15
11
 Кр. Пэлас 11 4 3 4 10-13 15
12
 Вест Хэм 11 4 2 5 18-20 14
13
 Нот. Форест 11 3 4 4 12-15 13
14
 Вулверхэмптон 11 3 3 5 14-19 12
15
 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
16
 Эвертон 11 3 2 6 11-15 11
17
 Лутон Таун 11 1 3 7 10-21 6
18
 Борнмут 11 1 3 7 9-27 6
19
 Бернли 11 1 1 9 8-27 4
20
 Шеффилд Юн. 11 1 1 9 9-30 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.11 15:30
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
 - : -
11.11 18:00
Арсенал – Бернли
 - : -
11.11 18:00
Кр. Пэлас – Эвертон
 - : -
11.11 18:00
МЮ – Лутон Таун
 - : -
11.11 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.11 17:00
Астон Вилла – Фулхэм
 - : -
12.11 17:00
Брайтон – Шеффилд Юн.
 - : -
12.11 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
12.11 17:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 - : -
12.11 19:30
Челси – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 9 1 3
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости