Руни теперь тренер. Вспоминаем, каким крутым игроком он был

Гол ударом через себя, рекорды АПЛ, скандал с Криштиану Роналду — события из карьеры знаменитого англичанина.

В пятницу «Дерби Каунти», выступающий во втором по силе английском дивизионе — чемпионшипе, — объявил о назначении на пост главного тренера 35-летнего Уэйна Руни, который, таким образом, официально завершил карьеру игрока.

Экс-капитан сборной Англии присоединился к «баранам» год назад в качестве играющего тренера, подписав контракт сроком на 18 месяцев. В ноябре Руни был назначен и. о. главного тренера после отставки голландца Филлипа Коку. Под его руководством «Дерби» сыграл девять матчей — три победы, четыре ничьих и два поражения, и занимает сейчас 22-е (третье с конца) место в чемпионшипе. Это зона вылета. Находящийся на спасительном 21-м месте «Шеффилд Уэнсдей» опережает «баранов» лишь по разности мячей.

Новый контракт с Руни рассчитан на два с половиной года. Помогать ему будут Лиам Росеньор, экс-голкипер сборной Ирландии Шей Гивен и Джастин Уокер. Кроме того, должность технического директора и советника правления клуба занимает экс главный тренер сборной Англии Стив Макларен.

«Дерби» переживает сейчас сложные времена не только в плане места в таблице. В клубе с ноября проходит смена собственника — «бараны» переходят под контроль Deventio Holdings Group, за которой стоит шейх Халед — двоюродный брат контролирующего «Манчестер Сити» шейха Мансура. На этом фоне ряд игроков первой команды и тренерского штаба до сих пор не получили зарплату за декабрь.

«Когда я возвращался в Англию из США, у меня были другие предложения, но я инстинктивно чувствовал, что «Дерби» — самое правильное место для меня», — сказал Руни.

Первый матч в качестве главного тренера он проведет уже сегодня, 16 января. Соперником «Дерби» будет «Ротерем», идущий в таблице как раз вслед за «баранами». А сейчас самое время вспомнить, каким крутым футболистом был Руни.

Самый молодой бомбардир

«Руни — самый большой английский талант, что я видел с тех пор, как начал работу в премьер-лиге. Ни один футболист моложе 20 лет не был так хорош, как он», — сказал главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер 19 октября 2002 года на пресс-конференции после матча с «Эвертоном».

На последней минуте игры Руни, которому было 16 лет и 360 дней, забил победный гол в ворота «канониров», став самым молодым бомбардиром в истории АПЛ. И даже сейчас, спустя почти 20 лет, он удерживает в этом списке третье место.

Забавно, что в тот момент Руни еще даже не был официально зарегистрированным профессиональным футболистом и получал 75 фунтов в неделю. Пройдет время, и он станет самым высокооплачиваемым игроком лиги с зарплатой 250 тысяч фунтов в неделю, не считая бонусов.

Впрочем, дебютный матч форварда в АПЛ получился не менее запоминающимся. 17 августа 2002-го главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес выпустил его в основе на матч 1-го тура против «Тоттенхэма». Когда Руни касался мяча, гостевой сектор снисходительно-издевательски скандировал «А это кто еще такой?». В том матче он отдал голевой пас, а потом вспоминал в своей биографии: «Они быстро перестали это кричать. С тех пор просто свистят или оскорбляют. Это даже забавно».

«Пожалуйста, купите Руни»

25 августа 2004 года. «Манчестер Юнайтед» играл отборочный матч Лиги чемпионов с «Динамо» из Бухареста. Телекамера выхватила на трибуне мальчугана с написанным от руки на куске картона плакатом: «Пожалуйста, купите Руни». Паренька звали Джо Руан, ему было 11 лет, и он регулярно ходил на стадион вместе с отцом и братом.

Sir Alex Ferguson give what Man Utd fans wanted that the club sign Wayne Rooney but Man Utd did sign Wayne Rooney in the end so l can remember that boy how has got the sign up by saying please buy Rooney as that boy did got his wish come true by the club sign Wayne Rooney pic.twitter.com/AC4T6rsowa — Miranda (@miranda7drew) November 27, 2020

«Он всегда был бесстрашным. Руни было все равно, кто против него играет. Он брал мяч и тащил его в окружении двух или трех соперников и в девяти случаях из десяти не совершал потерю. Было понятно, что он будет забивать, и забивать по-разному. Мы всегда видели в нем того вундеркинда, что засадил гол «Арсеналу». «Запомните это имя», — кричал комментатор. Так оно и случилось», — вспоминал много лет спустя уже 27-летний Руан для The Athletic.

30 августа 2004-го «МЮ» играл дома с «Эвертоном», и боссы клубов согласовали сделку. На следующий день, за семь часов до трансферного дедлайна, Руни стал игроком «Юнайтед». Цена вопроса — 23 миллиона фунтов, или 37 миллионов евро. Никто не платил так много за 18-летнего игрока.

Кстати, как вспоминал потом Руан, идея принадлежала его отцу, а надпись сделала его бабушка, она же купила маркер.

Потом «Юнайтед» позвали парнишку, который стал звездой, на презентацию Руни. Руан едва не опоздал — перед их машиной тащилась бетономешалка, возможности обогнать не было, и расстояние пять миль (около 10 километров) они ехали целый час.

Что было дальше, все знают. 559 матчей, 253 гола. Пять чемпионских титулов. Один Кубок Англии, три Кубка лиги. Победа в Лиге чемпионов, Лиге Европы и на клубном ЧМ.

Тот самый гол

12 февраля 2011 года. Дерби с «Манчестер Сити» на «Олд Траффорд». 78-я минута. Нани навесил с правого фланга, а Руни нанес совершенно сумасшедший удар через себя. «МЮ» одержал победу со счетом 2:1, а спустя пару месяцев выиграл титул.

«Это было просто потрясающе. Нани забил крутой гол, но, не поймите меня неправильно, о нем даже не вспомнят. Все будут говорить о голе Руни. Это лучший мяч, что я видел за 25 лет работы в «Манчестер Юнайтед», — не сдерживал эмоций после матча главный тренер Алекс Фергюсон.

«Наверное, это самый важный гол в моей карьере. Это был важный матч, а в том сезоне мы взяли титул. Я видел, как мяч влетает в штрафную, и подумал: «Почему бы и нет?» В девяти случаях из десяти мяч полетел бы выше ворот, но на этот раз я попал точно в «девятку». Это просто инстинкт. Последний раз я так забивал еще в школе. Хорошо, что все так вышло, потому что, честно говоря, это был далеко не лучший мой матч», — говорил Руни Sky Sports.

То самое празднование

Руни никогда не был пай-мальчиком, регулярно вляпываясь в скандалы. Он даже голы иногда праздновал так, что потом разгоралась целая дискуссия. 15 марта 2015 года, матч с «Тоттенхэмом». Руни забил, сделал счет 3:0 и затем изобразил это:

Wayne Rooney's goal celebration shows how Arsenal knocked them out of the FA Cup. #AFC #MUFC pic.twitter.com/SLwTMNibfw — xcoubar ??? (@xcoubar) March 15, 2015

Незадолго до матча таблоид The Sun выкатил видео, в котором Руни дома спарринговал со своим бывшим одноклубником Филом Бардсли, оказываясь в нокдауне. И нападающий решил таким образом обыграть эту историю, потроллив и себя, и медиа.

«Отец часто давал нам перчатки, когда я рос. Мне всегда нравилось боксировать. Тогда мы с Филом пришли домой, натянули перчатки и немного поспарринговали. Вообще мы делаем это регулярно, но в тот раз это оказалось на видео. Оно останавливается после того, как я падаю. Но вообще-то мы продолжили. Он снес мне нос, у Фила изо рта текла кровь. Мы оба любим бокс. Но все обсуждали это. Думаю, все совпало идеально — и гол, и мое празднование. Вообще-то я не планировал ничего такого, идея родилась спонтанно», — вспоминал потом Руни в подкасте известного промоутера Эдди Хирна.

То самое удаление

Со сборной у Руни все сложилось не так здорово, как могло бы. Да, он лучший бомбардир в истории «Трех львов» — 53 гола, но до титула вместе с национальной командой форварду добраться так и не удалось.

Пожалуй, лучшие шансы были на ЧМ-2006. Расцвет золотого поколения — Терри, Фердинанд, Бекхэм, Лэмпард, Джеррард. Правда, в апреле 2006-го Руни получил травму — перелом плюсневой кости. Вся Англия следила за его восстановлением. Нападающий попал в заявку, но так и не забил в Германии ни одного гола, запомнившись в первую очередь скандальным удалением.

На 62-й минуте четвертьфинала с Португалией Руни наступил на Рикарду Карвалью, и судья Орасио Элисондо показал ему красную карточку. Англия проиграла в серии пенальти. Расцветило историю то, что одноклубник Руни Криштиану Роналду активно указывал рефери на этот момент, а потом, когда тот достал красную карточку, подмигнул в сторону своей скамейки запасных.

«Я до своей смерти буду утверждать, что это не было преднамеренно. Я наступил на Карвалью случайно, находился к нему спиной и не видел ни его, ни того, куда опускается моя нога», — говорил потом Руни.

«Ставил себя на место Роналду. Сделал бы я так же, как он? Возможно. Если бы соперник заслуживал красную карточку, и это помогло бы нам выиграть, то без вопросов поступил бы так же. А то, что он кому-то подмигнул... Не вижу в этом вообще ничего особенного. После матча я пообщался с Роналду и сказал, что не в обиде на него, пожелал ему удачи и подчеркнул: «Встретимся через несколько недель, попытаемся выиграть премьер-лигу», — еще одна цитата нападающего.