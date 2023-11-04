«Арсенал» опять проиграл! «Ньюкасл» забил один из самых спорных голов сезона

Кажется, даже скандал «Ливерпуля» померкнет.

Ничья с «Миланом», разгром «ПСЖ», победы над «Сити» и «МЮ»... В матче «Ньюкасла» и «Арсенала» точно не «канониры» привлекали нейтрального зрителя. Побьют ли бело-черные очередного гранда — вот какой была главная интрига матча. И все ожидания были не зря.

Эдди Хау попытался было провести ротацию в кубковом матче с «МЮ», но получилось не очень — заявка «сорок» из-за травм прилично сократилась, и в итоге большая часть привычных футболистов «Ньюкасла» вышла тогда на поле. Так что принять «Арсенал» отдохнувшими не вышло — Лонгстафф, Альмирон, Жоэлинтон и другие отправились играть. А ведь парням еще с «Боруссией» играть через несколько дней!

Микель Артета, в отличие от коллеги, в кубковом матче особо в ротацию не пытался — суммарно за встречу на поле появилась почти вся основа. И если «сороки» свой матч выиграли, то «канониры» отбегали зря — проиграли «Вест Хэму». На «Сент-Джеймс Парк» лондонцы приехали и грустные, и уставшие — зато все вместе (за исключением травмированных Партея и Жезуса).

Вероятно, по причине того, что оба клуба — участники Лиги чемпионов и играют в бешеном ритме, интересного первого тайма не получилось. «Тайм боевой, но без моментов», — лаконичнее комментатора встречи и не скажешь. Команды действительно минимум раз оказывались у чужих ворот — зато ближе к перерыву случилось сразу несколько стычек.

И в каждой главным героем оказывался бедовый Кай Хаверц. Первый раз он с двух ног влетел в Лонгстаффа, чем спровоцировал потасовку у скамейки запасных — с большим трудом Стюарт Аттуэлл притушил конфликт. Почему притушил? Потому что как минимум Бруно Гимарайнш Хаверца не простил и в один из разов, когда вбрасывал аут, намеренно зарядил по немцу мячом — и все пошло заново...

Потасовка в матче «Ньюкасл» — «Арсенал». Фото Reuters

Наивно было ожидать прорыва во втором тайме. Да, болельщики пели и кричали, гнали «Ньюкасл» вперед, но ливень был против активной игры. И ее не получилось, хотя пару раз те же «сороки» опасно выбегали в атаки — что уже было чаще, чем в первом тайме. «Арсенал» только успешно оборонялся благодаря усилиям Габриэла — однозначно лучшего защитника «канониров» в игре.

Стало ясно, что гол в таком матче если и оформят, то максимально «мясной», спорный и токсичный, а еще единственный — даже два мяча по такому ходу событий представить было тяжело. И да, победный мяч «Ньюкасла» получился именно таким — отменить его было 33 причины.

Момент, который привел к голу ворота «Арсенала». Фото Reuters

Дело было так — Мерфи бил из штрафной «Арсенала», но солидно промазал — мяч вдоль ворот полетел за лицевую линию. И хотя кто угодно в той ситуации сказал бы, что он ушел, это не остановило Уиллока — он мяч поймал и навесил обратно в штрафную. А дальше уже началась борьба — Жоэлинтон принял (многим показалось, что помогал себе руками), завалил Габриэла, отпасовал на, возможно, стоящего в офсайде Гордона — а тот забил в пустые, потому что вратарь Райя убежал на перехват мяча и не успел вернуться.

Возможно, мяч ушел за лицевую. Возможно, была рука. Возможно, нарушение на Габриэле. Возможно, Гордон в офсайде... И только гол не возможный, а самый настоящий — и победный, как выяснилось позже. Разумеется, «канониры» обступили судью со всех сторон. ВАР разбирался в эпизоде минут пять. Но в итоге Аттуэлл засчитал — наверняка догадываясь, что только что, возможно, породил второй гигантский судейский скандал сезона в АПЛ.

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау. Фото Reuters

За восемь добавленных минут никто и ничего не сделал. «Арсенал» нанес один удар в створ — один из худших показателей сезона. А у Эдди Хау очередной скальп — вдобавок к «МЮ», «МС» и «ПСЖ». А еще — четыре очка до железного топ-4, и это, учитывая все проблемы с травмированными и игру на три фронта, — настоящее событие. А вот «Арсеналу» надо бы собраться — в последнее время поражения пошли кучно. Так можно и не угнаться за «Тоттенхэмом», не говоря уже о «Сити»...