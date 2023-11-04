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4 ноября, 23:30

«Арсенал» опять проиграл! «Ньюкасл» забил один из самых спорных голов сезона

«Ньюкасл» нанес «Арсеналу» первое поражение в чемпионате Англии-2023/24
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордон празднует гол в ворота «Арсенала».
Фото Reuters
Кажется, даже скандал «Ливерпуля» померкнет.
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
04 нояб, 20:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
1:0
Арсенал

Ничья с «Миланом», разгром «ПСЖ», победы над «Сити» и «МЮ»... В матче «Ньюкасла» и «Арсенала» точно не «канониры» привлекали нейтрального зрителя. Побьют ли бело-черные очередного гранда — вот какой была главная интрига матча. И все ожидания были не зря.

Эдди Хау попытался было провести ротацию в кубковом матче с «МЮ», но получилось не очень — заявка «сорок» из-за травм прилично сократилась, и в итоге большая часть привычных футболистов «Ньюкасла» вышла тогда на поле. Так что принять «Арсенал» отдохнувшими не вышло — Лонгстафф, Альмирон, Жоэлинтон и другие отправились играть. А ведь парням еще с «Боруссией» играть через несколько дней!

Микель Артета, в отличие от коллеги, в кубковом матче особо в ротацию не пытался — суммарно за встречу на поле появилась почти вся основа. И если «сороки» свой матч выиграли, то «канониры» отбегали зря — проиграли «Вест Хэму». На «Сент-Джеймс Парк» лондонцы приехали и грустные, и уставшие — зато все вместе (за исключением травмированных Партея и Жезуса).

Букайо Сака. Главный персонаж в атаке «Арсенала». Сака — уникальный футболист с удивительным набором навыков

Вероятно, по причине того, что оба клуба — участники Лиги чемпионов и играют в бешеном ритме, интересного первого тайма не получилось. «Тайм боевой, но без моментов», — лаконичнее комментатора встречи и не скажешь. Команды действительно минимум раз оказывались у чужих ворот — зато ближе к перерыву случилось сразу несколько стычек.

И в каждой главным героем оказывался бедовый Кай Хаверц. Первый раз он с двух ног влетел в Лонгстаффа, чем спровоцировал потасовку у скамейки запасных — с большим трудом Стюарт Аттуэлл притушил конфликт. Почему притушил? Потому что как минимум Бруно Гимарайнш Хаверца не простил и в один из разов, когда вбрасывал аут, намеренно зарядил по немцу мячом — и все пошло заново...

Потасовка в матче «Ньюкасл» — «Арсенал».
Фото Reuters

Наивно было ожидать прорыва во втором тайме. Да, болельщики пели и кричали, гнали «Ньюкасл» вперед, но ливень был против активной игры. И ее не получилось, хотя пару раз те же «сороки» опасно выбегали в атаки — что уже было чаще, чем в первом тайме. «Арсенал» только успешно оборонялся благодаря усилиям Габриэла — однозначно лучшего защитника «канониров» в игре.

Стало ясно, что гол в таком матче если и оформят, то максимально «мясной», спорный и токсичный, а еще единственный — даже два мяча по такому ходу событий представить было тяжело. И да, победный мяч «Ньюкасла» получился именно таким — отменить его было 33 причины.

Момент, который привел к голу ворота «Арсенала».
Фото Reuters

Дело было так — Мерфи бил из штрафной «Арсенала», но солидно промазал — мяч вдоль ворот полетел за лицевую линию. И хотя кто угодно в той ситуации сказал бы, что он ушел, это не остановило Уиллока — он мяч поймал и навесил обратно в штрафную. А дальше уже началась борьба — Жоэлинтон принял (многим показалось, что помогал себе руками), завалил Габриэла, отпасовал на, возможно, стоящего в офсайде Гордона — а тот забил в пустые, потому что вратарь Райя убежал на перехват мяча и не успел вернуться.

Возможно, мяч ушел за лицевую. Возможно, была рука. Возможно, нарушение на Габриэле. Возможно, Гордон в офсайде... И только гол не возможный, а самый настоящий — и победный, как выяснилось позже. Разумеется, «канониры» обступили судью со всех сторон. ВАР разбирался в эпизоде минут пять. Но в итоге Аттуэлл засчитал — наверняка догадываясь, что только что, возможно, породил второй гигантский судейский скандал сезона в АПЛ.

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.
Фото Reuters

За восемь добавленных минут никто и ничего не сделал. «Арсенал» нанес один удар в створ — один из худших показателей сезона. А у Эдди Хау очередной скальп — вдобавок к «МЮ», «МС» и «ПСЖ». А еще — четыре очка до железного топ-4, и это, учитывая все проблемы с травмированными и игру на три фронта, — настоящее событие. А вот «Арсеналу» надо бы собраться — в последнее время поражения пошли кучно. Так можно и не угнаться за «Тоттенхэмом», не говоря уже о «Сити»...

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
Микель Артета
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 11 9 0 2 28-8 27
2
 Тоттенхэм 10 8 2 0 22-9 26
3
 Арсенал 11 7 3 1 23-9 24
4
 Ливерпуль 10 7 2 1 23-9 23
5
 Астон Вилла 10 7 1 2 26-14 22
6
 Ньюкасл 11 6 2 3 27-11 20
7
 Брайтон 11 5 3 3 24-20 18
8
 МЮ 11 6 0 5 12-16 18
9
 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10
 Кр. Пэлас 11 4 3 4 10-13 15
11
 Вест Хэм 11 4 2 5 18-20 14
12
 Челси 10 3 3 4 13-11 12
13
 Вулверхэмптон 11 3 3 5 14-19 12
14
 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
15
 Эвертон 11 3 2 6 11-15 11
16
 Нот. Форест 10 2 4 4 10-15 10
17
 Борнмут 11 1 3 7 9-27 6
18
 Лутон Таун 10 1 2 7 9-20 5
19
 Бернли 11 1 1 9 8-27 4
20
 Шеффилд Юн. 11 1 1 9 9-30 4
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4.11 15:30
Фулхэм – МЮ
 0 : 1
4.11 18:00
Брентфорд – Вест Хэм
 3 : 2
4.11 18:00
Бернли – Кр. Пэлас
 0 : 2
4.11 18:00
Эвертон – Брайтон
 1 : 1
4.11 18:00
Ман. Сити – Борнмут
 6 : 1
4.11 18:00
Шеффилд Юн. – Вулверхэмптон
 2 : 1
4.11 20:30
Ньюкасл – Арсенал
 1 : 0
5.11 17:00
Нот. Форест – Астон Вилла
 - : -
5.11 19:30
Лутон Таун – Ливерпуль
 - : -
6.11 23:00
Тоттенхэм – Челси
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 10 1 4
Родри

Родри

Манчестер Сити

 9 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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