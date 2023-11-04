«Арсенал» опять проиграл! «Ньюкасл» забил один из самых спорных голов сезона
Ничья с «Миланом», разгром «ПСЖ», победы над «Сити» и «МЮ»... В матче «Ньюкасла» и «Арсенала» точно не «канониры» привлекали нейтрального зрителя. Побьют ли бело-черные очередного гранда — вот какой была главная интрига матча. И все ожидания были не зря.
Эдди Хау попытался было провести ротацию в кубковом матче с «МЮ», но получилось не очень — заявка «сорок» из-за травм прилично сократилась, и в итоге большая часть привычных футболистов «Ньюкасла» вышла тогда на поле. Так что принять «Арсенал» отдохнувшими не вышло — Лонгстафф, Альмирон, Жоэлинтон и другие отправились играть. А ведь парням еще с «Боруссией» играть через несколько дней!
Микель Артета, в отличие от коллеги, в кубковом матче особо в ротацию не пытался — суммарно за встречу на поле появилась почти вся основа. И если «сороки» свой матч выиграли, то «канониры» отбегали зря — проиграли «Вест Хэму». На «Сент-Джеймс Парк» лондонцы приехали и грустные, и уставшие — зато все вместе (за исключением травмированных Партея и Жезуса).
Вероятно, по причине того, что оба клуба — участники Лиги чемпионов и играют в бешеном ритме, интересного первого тайма не получилось. «Тайм боевой, но без моментов», — лаконичнее комментатора встречи и не скажешь. Команды действительно минимум раз оказывались у чужих ворот — зато ближе к перерыву случилось сразу несколько стычек.
И в каждой главным героем оказывался бедовый Кай Хаверц. Первый раз он с двух ног влетел в Лонгстаффа, чем спровоцировал потасовку у скамейки запасных — с большим трудом Стюарт Аттуэлл притушил конфликт. Почему притушил? Потому что как минимум Бруно Гимарайнш Хаверца не простил и в один из разов, когда вбрасывал аут, намеренно зарядил по немцу мячом — и все пошло заново...
Наивно было ожидать прорыва во втором тайме. Да, болельщики пели и кричали, гнали «Ньюкасл» вперед, но ливень был против активной игры. И ее не получилось, хотя пару раз те же «сороки» опасно выбегали в атаки — что уже было чаще, чем в первом тайме. «Арсенал» только успешно оборонялся благодаря усилиям Габриэла — однозначно лучшего защитника «канониров» в игре.
Стало ясно, что гол в таком матче если и оформят, то максимально «мясной», спорный и токсичный, а еще единственный — даже два мяча по такому ходу событий представить было тяжело. И да, победный мяч «Ньюкасла» получился именно таким — отменить его было 33 причины.
Дело было так — Мерфи бил из штрафной «Арсенала», но солидно промазал — мяч вдоль ворот полетел за лицевую линию. И хотя кто угодно в той ситуации сказал бы, что он ушел, это не остановило Уиллока — он мяч поймал и навесил обратно в штрафную. А дальше уже началась борьба — Жоэлинтон принял (многим показалось, что помогал себе руками), завалил Габриэла, отпасовал на, возможно, стоящего в офсайде Гордона — а тот забил в пустые, потому что вратарь Райя убежал на перехват мяча и не успел вернуться.
Возможно, мяч ушел за лицевую. Возможно, была рука. Возможно, нарушение на Габриэле. Возможно, Гордон в офсайде... И только гол не возможный, а самый настоящий — и победный, как выяснилось позже. Разумеется, «канониры» обступили судью со всех сторон. ВАР разбирался в эпизоде минут пять. Но в итоге Аттуэлл засчитал — наверняка догадываясь, что только что, возможно, породил второй гигантский судейский скандал сезона в АПЛ.
За восемь добавленных минут никто и ничего не сделал. «Арсенал» нанес один удар в створ — один из худших показателей сезона. А у Эдди Хау очередной скальп — вдобавок к «МЮ», «МС» и «ПСЖ». А еще — четыре очка до железного топ-4, и это, учитывая все проблемы с травмированными и игру на три фронта, — настоящее событие. А вот «Арсеналу» надо бы собраться — в последнее время поражения пошли кучно. Так можно и не угнаться за «Тоттенхэмом», не говоря уже о «Сити»...
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|11
|9
|0
|2
|28-8
|27
|
2
|Тоттенхэм
|10
|8
|2
|0
|22-9
|26
|
3
|Арсенал
|11
|7
|3
|1
|23-9
|24
|
4
|Ливерпуль
|10
|7
|2
|1
|23-9
|23
|
5
|Астон Вилла
|10
|7
|1
|2
|26-14
|22
|
6
|Ньюкасл
|11
|6
|2
|3
|27-11
|20
|
7
|Брайтон
|11
|5
|3
|3
|24-20
|18
|
8
|МЮ
|11
|6
|0
|5
|12-16
|18
|
9
|Брентфорд
|11
|4
|4
|3
|19-14
|16
|
10
|Кр. Пэлас
|11
|4
|3
|4
|10-13
|15
|
11
|Вест Хэм
|11
|4
|2
|5
|18-20
|14
|
12
|Челси
|10
|3
|3
|4
|13-11
|12
|
13
|Вулверхэмптон
|11
|3
|3
|5
|14-19
|12
|
14
|Фулхэм
|11
|3
|3
|5
|9-17
|12
|
15
|Эвертон
|11
|3
|2
|6
|11-15
|11
|
16
|Нот. Форест
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|
17
|Борнмут
|11
|1
|3
|7
|9-27
|6
|
18
|Лутон Таун
|10
|1
|2
|7
|9-20
|5
|
19
|Бернли
|11
|1
|1
|9
|8-27
|4
|
20
|Шеффилд Юн.
|11
|1
|1
|9
|9-30
|4
|4.11
|15:30
|
Фулхэм – МЮ
|0 : 1
|4.11
|18:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|3 : 2
|4.11
|18:00
|
Бернли – Кр. Пэлас
|0 : 2
|4.11
|18:00
|
Эвертон – Брайтон
|1 : 1
|4.11
|18:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|6 : 1
|4.11
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Вулверхэмптон
|2 : 1
|4.11
|20:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|1 : 0
|5.11
|17:00
|
Нот. Форест – Астон Вилла
|- : -
|5.11
|19:30
|
Лутон Таун – Ливерпуль
|- : -
|6.11
|23:00
|
Тоттенхэм – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|10
|1
|4
|
|
Родри
Манчестер Сити
|9
|1
|3
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1