Возможно, одним американским владельцем клуба в АПЛ станет меньше.

Правление Кронке и протесты болельщиков

23 апреля около 3 тысяч болельщиков вышли к стадиону «Эмирэйтс», чтобы выразить свою позицию касательно основания европейской Суперлиги и участия в ней «Арсенала». Пришедшие к арене люди не очень лестно отзывались как о самой лиге, так и о владельце клуба американце Стэне Кронке. На плакатах фанатов были лозунги вроде «Отдайте то, что вам не принадлежит» и «Кронке — на выход».

Arsenal fans showed up in numbers at the Emirates to protest the club's owners ? pic.twitter.com/TG6RV5tMic — B/R Football (@brfootball) April 23, 2021

В день протестов очень удачно подсуетился сооснователь популярного во всем мире музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк. Вот что он написал на свой странице в Twitter:

«Я поддерживаю «Арсенал» столько, сколько себя помню, с самого детства. Если Кронке захочет продать клуб, я с удовольствие поучаствую в торгах».

As a kid growing up, I've cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring. — Daniel Ek (@eldsjal) April 23, 2021

О возможной смене руководства в «Арсенале» говорят давно. 73-летний Кронке начал вкладываться в лондонский клуб еще в 2007 году. Забавно, но именно тогда начал зарождаться мем про вечное 4-е место (сейчас о таких результатах «канониры» и их болельщики могут только мечтать). С тех пор за 14 лет «Арсенал» четыре раза выиграл Кубок Англии (2014, 2015, 2017, 2020), а в 2019-м добрался до финала Лиги Европы, где уступил «Челси». Были еще второе место в АПЛ в сезоне-2015/16 и полуфинал ЛЧ-2008/09.

Кронке не особенно охотно тратит деньги на трансферы, несмотря на постоянно ухудшающиеся результаты. При нем «Арсенал» лишь четыре раза потратил более 100 миллионов евро за одно трансферное окно. Бывший акционер клуба Алишер Усманов в 2012 году заявлял, что «Арсенал» может тратить больше:

«Я вижу «Арсенал» свободным от задолженностей клубом с бюджетом, достаточным для покупки талантливых топ-игроков, которые могут сразу взяться за дело и дополнить традицию развития молодых игроков и доморощенных талантов».

В 2018 году американский бизнесмен увеличил свою долю в клубе до 97%, заплатив Усманову 600 миллионов фунтов за его пакет акций. «Арсенал» занимает в этом списке 8-е место и оценивается в 2,8 миллиарда долларов. Семья Кронке не намерена расставаться с таким активом.

Стэн Кронке. Фото Reuters

«В последние дни мы заметили слухи в СМИ о возможном приобретении футбольного клуба «Арсенал». Мы по-прежнему на 100 процентов привержены «Арсеналу» и не продадим ни доли в клубе. Мы не получали никаких предложений и не будем рассматривать их в случае получения.

Наши намерения по-прежнему заключаются в том, чтобы выигрывать крупнейшие турниры, и мы по-прежнему сосредоточены на повышении нашей конкурентоспособности на поле для достижения этой цели » , — говорится в распространенном клубом заявлении.

Впрочем, болельщики давно уже не верят этой риторике. Их можно понять, ведь семья Кронке владеет и другими командами. Его компании принадлежит несколько команд из профессиональных американских лиг: баскетбольные «Денвер Наггетс», хоккейные «Колорадо Эвеланш», команда по лакроссу «Колорадо Мамонт», «Колорадо Рэпидс» из MLS и «Лос-Анджелес Рэмс» из НФЛ. Характерно, что у всех этих клубов в сумме всего два чемпионства на всех при Кронке в качестве их владельца.

Кто такой Эк?

По данным на 27 апреля 2021 года, состояние 38-летнего Эка равняется 4,3 миллиарда долларов вместе с акциями Spotify. И он является давним болельщиком «Арсенала».

Уроженец Стокгольма сколотил неплохое состояние уже к 22 годам. Будучи одаренным программистом, он с 14 лет зарабатывал деньги на разработке продуктов для интернета. Эк создал рекламную интернет-компанию Advertigo, а в 2006-м продал ее за солидную сумму. На вырученные средства снял большую квартиру в Стокгольме, купил красный «феррари» и тусовался по ночным клубам, где ему всегда были рады. Через пару лет такой жизни Эк, по его словам, впал в глубокую депрессию.

Он продал «феррари» и переехал в небольшой коттедж рядом с домом родителей. В поисках нового смысла жизни сошелся с Мартином Лорентцоном, который купил у него Advertigo и тоже искал для себя новый проект. Так возник Spotify — стриминговый сервис, который начал работу в 2008 году и довольно быстро перевернул всю музыкальную индустрию. Сейчас Spotify доступен в 92 странах мира, его доходы в 2020 году составили 7,88 миллиарда евро, а чистая прибыль — 293 миллиона евро. Общая стоимость компании оценивается в 6,33 миллиона евро.

Spotify founder Daniel Ek has appeared on TV to confirm he wants to buy Arsenal, the club he has supported since childhood ? pic.twitter.com/fjjBmfBUMO — B/R Football (@brfootball) April 28, 2021

По словам Эка, в отношении «Арсенала» у него есть продуманная стратегия.

«Я готов обеспечить средства и хочу сделать, как мне кажется, очень привлекательное предложение владельцам «Арсенала» и, надеюсь, меня выслушают. Настроен очень серьезно, хочу вернуть болельщиков обратно. Я фокусируюсь на клубе, на болельщиках и на том, чтобы вернуть «Арсеналу» славу. В первую очередь я болельщик, и для меня это самое важное. Я хочу, чтобы клуб выступал лучше. Это мой главный интерес», — сказал Эк Sky Sports.

Позднее стало известно, что Эк хочет сделать первое предложение о покупке лондонского клуба за 1,8 миллиарда долларов. Предприниматель готов к отказу и рассчитывает на долгие, но в конечном итоге плодотворные переговоры.

Поддержка легенд

За совладельца Spotify уже многие фанаты клуба. Что может еще сильнее помочь Эку, так это поддержка легенд «Арсенала»: Тьери Анри, Денниса Бергкампа и Патрик Виейра. Если самостоятельно швед вряд ли смог бы приобрести команду, то с финансовой и агитационной поддержкой бывших футболистов его шансы возрастают. Анри, Бергкамп и Виейра войдут в совет директоров клуба, если Эку удастся закрыто сделку.

«Болельщики «Арсенала» недовольны. Я тоже болельщик, и я негодую с ними. Я рад тому, что фанаты протестуют. Это клуб принадлежит болельщикам, они всегда будут определять будущее «Арсенала», и они не оценили то, что сейчас произошло. Владельцы клубов создали Суперлигу, не посовещавшись ни с кем», — приводит слова Анри talkSPORT.

BREAKING NEWS: Three Arsenal legends 'join Spotify owner Daniel Ek in new bid to buy the club' https://t.co/Ienba9sJfO pic.twitter.com/JwesqXdh4l — MailOnline Sport (@MailSport) April 26, 2021