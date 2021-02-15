Полузащитник «Ливерпуля» не может не вызывать уважения.

Характер Милнера закалялся в условиях, невиданных для нынешней молодежи

Профессиональную карьеру Джеймс Милнер начинал в академии «Лидса», правила которой футболисты поколения Z и представить себе не могут. 26 декабря 2002 года Джеймс, отправив мяч в ворота «Сандерленда», забил свой первый гол в АПЛ, установив рекорд — в 16 лет и 356 дней он стал самым молодым голеадором в истории премьер-лиги. Прошло всего 48 часов, а молодой игрок уже вколачивал мяч в дальний угол ворот вратаря «Челси» Эда де Гуя, усадив перед этим на пятую точку самого Марселя Дезайи.

На Милнера обрушился шквал восторженных отзывов. Игроком так рьяно стали интересоваться агенты различных клубов АПЛ, что в академии «Лидса» делали вид, что его «нет дома». А в это время полузащитник, вернувшись на тренировочную базу «Лидса» после январского матча в Кубке Англии, подбирал разбросанные по раздевалке грязные футболки старших одноклубников. Потому что таковы были правила воспитания молодежи.

Более того, обнаружив, что его собственная форма была разрезана на куски, — это была традиционная шутка опытных футболистов — Милнер спокойно надел ее на себя, не побоявшись словить косые взгляды.

Спустя годы он всерьез задумывается о проблеме воспитания соревновательного духа в молодых футболистах. В интервью The Athletic он высказался о тех облегченных условиях, в которых существует подрастающее поколение: «Возможно, когда все делают за тебя, ты даже и не волнуешься о том, чтобы начать брать ответственность на себя».

Сам Милнер на протяжении всей карьеры доказывал, что тренер всегда может на него положиться. И если уж именовать Джеймса классическим олдскульным футболистом, то делать это с уважением. Он никогда не брюзжал о старых добрых временах, а постоянно адаптировался.

Об этом лучше всего свидетельствует даже не количество позиций, на которых Милнер успел сыграть за карьеру, а то, что он был востребован и в «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини с его коротким пасом, и в «Ливерпуле» Юргена Клоппа с его гегенпрессингом.

Летом 2005 года Милнер на правах аренды перешел из «Ньюкасла» в «Астон Виллу». Тогдашний тренер «сорок» Грэм Сунесс прокомментировал это решение, сказав, что команда не сможет ничего выиграть, если будет состоять «только из Джеймсов Милнеров». Наверное, Сунесс был прав, но лишь частично. Команда из одиннадцати Джеймсов Милнеров, может быть, и не завоюет ни одного трофея, но клуб, в котором не будет такого человека, до вершин может и не добраться.

Милнер — один из главных шутников в «Ливерпуле»

Как и положено человеку старой школы, Милнер долгое время был вдали от соцсетей. В 2013-м, еще до его перехода в «Ливерпуль», болельщики создали шутливый аккаунт в Twitter под названием «Скучный Джеймс Милнер», за семь лет собрав аудиторию 650 тысяч человек. Аккаунт не имеет ничего общего с игроком, но за короткое время стал культовым благодаря высмеиванию футболиста как одного из наименее интересных персонажей АПЛ.

Ответа Джеймса пришлось ждать несколько лет — и не зря. В 2018-м он ворвался в соцсети, став пародией на пародию: его первый твит с гладильным утюгом и подписью «Вернемся во вчерашний день... когда меня не было в Twitter» набрал 100 тысяч лайков.

С тех пор Милнера перестали воспринимать как зануду, у которого в голове только футбол. После каждого появления игрока в своих и клубных соцсетях или послематчевых флеш-интервью в комментариях восхищались его чувством юмора. Например, после нелепого автогола в матче «Ромой» (2:4) в ответном полуфинале Лиги чемпионов-2017/18 Милнер опубликовал ироничный твит: «Кто-нибудь знает способы, как оттереть логотип Лиги чемпионов с лица?»

Милнер троллит не только самого себя. Объектом шуток футболиста стали одноклубники. Больше всех пострадал пресс Энди Робертсона — тот сравнил его с мармеладом.

По-настоящему королем юмора 35-летний англичанин стал во время весеннего локдауна в Великобритании. Чемпионат Англии был прерван, спортсмены сидели по домам и скучали. Но только не Милнер. Он сортировал чайные пакетики по дням недели, имитировал работу газонокосильщика «Энфилда», подстригая школьными ножницами газон на заднем дворе, собирал идеальную команду из подручных средств и даже мыл камни на тротуаре возле своего дома.

Вдохновленные соцсетями игрока журналисты издания The Liverpool Echo даже опубликовали статью под названием «19 твитов, доказывающих, что Милнер — самый смешной игрок в соцсетях». Вряд ли скучный футболист смог бы заслужить такое признание.

Милнер основал собственный фонд и помогал детям во время коронавируса

Однако Милнер не только шутит в Twitter и Instagram. Уже более 10 лет футболист содержит фонд собственного имени, который помогает британским детям вести здоровый образ жизни. Фонд перечисляет средства в благотворительные организации, которые занимаются пропагандой спорта среди молодежи и организуют соответствующие мероприятия. Кроме того, Милнер регулярно перечисляет деньги организации по борьбе с раком крови, а также на кампании по поддержке ветеранов и их семей.

К различным акциям фонда присоединяются и партнеры Милнера по «Ливерпулю»: в 2018 году в день рождения фонда благодаря пожертвованиям Клоппа, Джордана Хендерсона, Трента Александра-Арнольда, Алекса Окслейда-Чемберлена и Адама Лалланы было собрано более миллиона фунтов.

В разгар пандемии COVID-19 Милнер в числе многих футболистов стал членом ассоциации #PlayersTogether и перечислял деньги на помощь школьникам из бедных семей.

А в конце января 9-летний мальчик из Блэкпула Джордан Бэнкс, вдохновившийся примером Милнера, пробежал 30 километров в память об умершем от психического расстройства дяде. Благодаря забегу мальчик собрал 2,5 тысячи фунтов для местной организации, поддерживающей людей с ментальными проблемами. Милнер же записал видеообращение со словами поддержки и благодарности: «Привет, Джордан! Как твои дела? Ты проделал великолепную работу, чтобы собрать деньги в память о своем дяде. Молодец, приятель, это потрясающее достижение, и ты должен им гордиться! Слышал, тебя прозвали мини-Милнером за целеустремленность — это удивительная черта характера. Никогда не сдавайся! И помни — you'll never walk alone!»

Константин Колмаков, Оскар Финк