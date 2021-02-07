«Сити» уничтожил «Ливерпуль». Вопрос с чемпионством в Англии закрыт

Команду Гвардьолы не остановить.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 23-й тур

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1:4 (0:0)

Голы: Гюндоган, 49 (0:1). Салах, 63 — с пенальти (1:1). Гюндоган, 73 (1:2). Стерлинг, 76 (1:3). Фоуден, 83 (1:4).

Нереализованный пенальти: Гюндоган, 37 (мимо).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Фабинью, Хендерсон, Робертсон (Цимикас, 85), Тиагу Алькантара (Шачири, 68), Вайналдум, Джонс (Милнер, 68), Салах, Роберту Фирмину, Мане.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунс, Рубен Диаш, Зинченко, Бернарду Силва, Эрнандес, Гюндоган, Махрез (Габриэл Жезус, 72), Стерлинг, Фоуден.

Предупреждения: Тиагу Алькантара, 3. Рубен Диаш, 62. Фабинью, 70.

Судья: Оливер.

7 февраля. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

«В начале сезона у нас было много проблем, много травм, не было предсезонки. Мы не были готовы к новому сезону морально и физически. В прошедшем месяце несколько наших игроков восстановились, наш уровень вырос. Мы выиграли несколько матчей и поднялись в таблице», — это слова полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне, сказанные месяц назад, вскоре после победы над «Челси» (3:1).

Прошлый сезон, ставший худшим для «Сити» под руководством Пепа Гвардьолы по многим показателям, в том числе по продвинутой игровой статистике, завершился обидным вылетом от «Лиона» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Поражение было классическим для «МС» — очередное «горе от ума» в исполнении Гвардьолы. Испанец зачем-то решил сыграть в три защитника и запутал своих футболистов.

Нынешний начался не лучше. Нижней точкой стало поражение от «Тоттенхэма» 21 ноября — 0:2. После него «Сити» откатился в таблице в середину второго десятка. Разговоров о том, что Гвардьола исчерпал себя, было все больше.

После этого в 21 матче «МС» не проиграл ни разу — 18 побед и три ничьих. Разность мячей — 48-5. Если же брать только премьер-лигу, то статистика такова: 14 матчей без поражений, из них 12 побед. Последний раз «Сити» терял очки почти два месяца назад — это была домашняя ничья с «Вест Бромвичем» 15 декабря. Разность мячей — 33:3.

Впечатляет количество не забитых, а пропущенных мячей. 14 голов — лучший показатель в АПЛ, причем с большим отрывом. У идущего следом «Тоттенхэма» — 22 пропущенных мяча.

Одна из причин этого — феноменальная игра новичка Рубена Диаша, перешедшего в межсезонье из «Бенфики» за 68 миллионов евро.

«Способности Рубена и его понимание игры просто невероятны. Он всегда хочет учиться, впечатляет всех нас своим разумом и физической формой. Диаш может играть каждые три дня, его восстановление проходит моментально. Такой игрок очень важен для нашей команды. Он ключ к долгосрочному успеху клуба», — нахваливал Гвардьола португальца в середине января.

Рядом с Диашем перезагрузился и Джон Стоунс, который перестал ошибаться и показывает едва ли не лучший футбол в карьере.

The Anfield curse broken?



Oh go on then — one last time ?



? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/SR5eNItUd6 — Manchester City (@ManCity) February 7, 2021

Впрочем, игра «Сити» в атаке впечатляет не меньше, особенно если учесть, что у команды весь сезон, по сути, нет центрфорварда. Гвардьола реанимировал схему с «ложной девяткой», роль которой исполняют то Де Брейне, то Бернарду Силва, то Рахим Стерлинг, то — как в этом матче — Фил Фоуден. Нашел новую роль Илкаю Гюндогану, который постоянно включается из глубины — у немца уже девять голов за чемпионат, это его личный рекорд. Ключевым футболистом стал Жоау Канселу — португалец не просто крайний защитник, он играет и в центре поля, и даже «десятку».

И все это — на фоне непоколебимой уверенности в себе. Прессинг «Ливерпуля» последние сезоны был головной болью для Гвардьолы, и эту проблему испанец никак не мог решить. Но на этот раз страха не было и в помине. «Сити» играл с позиции силы, а второй и третий голы — отличная иллюстрация.

Это не просто победа над прямым конкурентом. Это — демонстрация тотального превосходства. Плюс пять очков от ближайшего преследователя при матче в запасе. Плюс десять от «Ливерпуля». Похоже, вопрос с чемпионством в Англии закрыт.