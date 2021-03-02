Дэвид Мойес еще умеет удивлять.

Декабрь 2019-го. «Вест Хэм» располагается на 17-м месте в таблице, всего в одном очке от зоны вылета. А по показателю ожидаемых пропущенных голов хуже выступает только «Астон Вилла». «Молотобойцы» провожают год домашним поражением от «Лестера», а также прощаются с главным тренером — Мануэлем Пеллегрини.

Его место занял Дэвид Мойес — забавно, но именно его чилиец заменил в мае 2018 года. В свой первый приход шотландский специалист справился с тяжелой задачей по спасению утопающих — «Вест Хэму» в сезоне-17/18 грозил вылет, однако Мойес уберег клуб от расставания с премьер-лигой.

Спустя год с небольшим, в феврале 2021-го, «молотки» идут на четвертом месте — выше всех остальных лондонских клубов. После 26 туров у «Вест Хэма» 45 очков — на шесть больше, чем команда набрала за весь прошлый сезон.

Полузащитник «Вест Хэма» Джесси Лингард и главный тренер команды Дэвид Мойес. Фото twitter.com/WestHam

«Я сделаю так, что у «Вест Хэма» не будет выбора не продлить контракт со мной»

Мойес не хотел стать для «Вест Хэма» местным Сэмом Эллардайсом — спасательным кругом, за который всегда можно зацепиться, если дела вдруг пойдут плохо. На своей первой пресс-конференции шотландец приводил в пример клубы из семьи «Ред Булл», говоря о желании строить нечто фундаментальное, нечто, направленное в будущее, а также сделал громкое заявление о своей уверенности в последующем продлении контракта с «Вест Хэмом» — его нынешний договор рассчитан до лета 2021-го.

Еще в период первого пришествия Мойеса у «Вест Хэма» обнаружились гигантские управленческие пробелы в структуре клуба. Оказалось, что на некоторых должностях попросту отсутствуют постоянные сотрудники, а отдел скаутинга настолько мал, словно в нем есть лишь три штатных единицы.

Вместе с уходом Пеллегрини пришлось избавляться и от его товарища — спортивного директора Марио Хусильоса. Это привело не только к большим финансовым потерям, но и к дырам в структуре клуба.

В итоге Мойес вернулся на работу, где от него ждали быстрого результата в условиях управленческого кризиса. Да и в целом его возвращение было встречено со скептицизмом. Председатель независимой ассоциации болельщиков «Вест Хэма» так прокомментировала свои первые ощущения: «Мне правда казалось, что он неподходящий человек для этой работы. Из-за его первой попытки. Тогда у команды был очень низкий процент побед — всего 29».

Тем не менее Мойес дал результат: 16-е место и пять очков отрыва от зоны вылета. «Вест Хэм» вновь спасся.

Первая полноценная кампания — решение проблем с составом

Летом шотландец получил наконец возможность провести предсезонную подготовку. Рассчитывать на большие вложения не приходилось — за два предыдущих года клуб потратил 217 миллионов евро на новичков, и большая часть трансферов оказалась провалом. Самый вопиющий из них — покупка Себастьяна Аллера за 50 миллионов евро летом 2019-го. Этой зимой форвард был продан в «Аякс» в два раза дешевле — всего за 22,5 миллиона.

Кроме этого, в аренду в «Порту» отправился многострадальный Фелипе Андерсон — еще один пример неоправдавшихся ожиданий.

Однако на фоне признания трансферных провалов прошлого были сделаны ключевые приобретения — опорный полузащитник пражской «Славии» Томас Соучек и его земляк и одноклубник правый защитник Владимир Цоуфал, а также вингер Саид Бенрахма из «Брентфорда».

главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес (справа). Фото twitter.com/WestHam

Тактический план: компактность, отказ от высокого прессинга, мобильность впереди

Хоть Мойес и предпочитает, чтобы его команда возвращала мяч как можно быстрее, «Вест Хэм» не стремится организовывать агрессивный контрпрессинг после потерь мяча. Это хорошо видно по количеству отборов в атакующей и средней третях поля — в обоих случаях «молотки» занимают последнее место в лиге.

Известная метрика PPDA, показывающая, как много передач команда позволяет сделать сопернику перед тем, как отобрать мяч, дорисовывает общую картину: «Вест Хэм» сидит защищается глубоко. Лишь «Кристал Пэлас», «Вест Бромвич» и «Ньюкасл» прессингуют менее интенсивно.

В интервью YouTube-каналу The Coaches' Voice Мойес рассказывал, что для применения энергозатратного высокого прессинга он нуждается в быстрых центральных защитниках. Такие башни, как Анджело Огбонна (189 см), Майкл Доусон (188 см) и Исса Диоп (194 см) нужны в первую очередь для надежной игры в штрафной площадке.

Кроме этого, отказ от интенсивного прессинга может быть связан с экстраординарными условиями сезона. Усталость — это именно тот фактор, который может стать причиной провала. Сейчас, к началу весны, «Вест Хэм» выглядит максимально свежо.

Мобильность атакующих игроков — еще один ключ к успеху «Вест Хэма». Многострадальный форвард Аллер был плох в сохранении мяча, что стало одной из причин его продажи. Майкл Антонио, Джарред Боуэн и Бенрахма — быстрые креативные игроки, умеющие комбинировать на скорости и обыгрывать соперников. Алжирец — с отрывом лучший дриблер команды (в среднем 3,16 успешных обводки за игру) и лучший ассистент «Вест Хэма» в переводе на минуты (0,41 передача за 90 минут).

Игроки «Вест Хэма» празднуют забитый мяч. Фото twitter.com/WestHam

Модернизированная роль Крессуэлла

При Пеллегрини команда играла по схеме 4-2-3-1, где на левом фланге обороны конкурировали два игрока: Аарон Крессуэлл и Артур Масуаку. С приходом Мойеса структура изменилась: тренер нашел место в стартовом составе для обоих футболистов. В расстановке 3-4-3 Масуаку стал вингбэком, а Крессуэлл занял место слева в тройке центральных защитников.

Сейчас он — лидер АПЛ по голевым передачам среди защитников наравне с Люкой Динем из «Эвертона» (по шесть у каждого).

«Как бы странно это ни было, но количество голевых пасов Аарона намного увеличилось, когда он стал играть в тройке центральных защитников. В прошлом сезоне у него не было ни одной голевой передачи, так что я рад видеть прогресс в этом компоненте», — прокомментировал Мойес прогресс Крессуэлла.

Об изменившейся манере игры защитника высказывался бывший тренер «Вест Хэма» Джулиан Дикс в интервью The Athletic: «Я всегда очень расстраивался, потому что Аарон, когда получал мяч, практически постоянно отдавал пас назад. Помню, однажды я сказал ему: «Твое первое касание должно быть направлено вперед. У тебя прекрасная левая нога. Ты можешь закидывать мячи на 50-60 метров». Он прислушался и теперь может начинать атаки со своей половины поля».

«Вест Хэм» располагается на втором месте в лиге по голам после угловых (8), уступая только «Челси». Такой показатель был достигнут во многом благодаря Крессуэллу — четыре из шести передач случились именно со стандартного положения. Его подачи с левого фланга по уходящей от вратаря траектории как никогда опасны при наличии в штрафной такого монстра верховых дуэлей, как Соучек. Чех — вообще одно из главных открытий этого сезона.

Железобетонный центр — чешский Феллайни и новая надежда Англии

Удивительный факт: Соучек — лучший бомбардир «Вест Хэма». На его счету уже восемь голов! С такой результативностью и манерой игры напрашиваются сравнения чеха с Маруанном Феллайни, выступавшим под руководством Мойеса в «Эвертоне» и «Манчестер Юнайтед».

И тот и другой были хороши в игре на втором этаже. При росте 192 см Соучек практически непобедим в верховых дуэлях. Статистическая компания Smarterscout, анализирующая игроков по их выступлениям, оценила игру чеха в воздухе на 99 баллов из 100. Соучек выиграл больше всех дуэлей в воздухе в АПЛ — 145.

Играющий рядом с ним в центре полузащиты Деклан Райс получил 91 балл за верховые единоборства в игровых ситуациях и 80 баллов — за игру на втором этаже на стандартах.

Одной из фишек обновленного «Вест Хэма» стали функции, возложенные на этот дуэт. При обороне оба возвращаются глубоко назад и помогают не только в опорной зоне, но и в штрафной площади, организовывая там численный перевес при подачах соперника. Кроме того, Райс — лидер АПЛ по количеству отборов мяча (45).

О бомбардирских качествах Соучека мы уже сказали, но Райса в свое время хотел подписать в «Челси» Фрэнк Лэмпард, что говорит о потенциале 22-летнего игрока. В этом сезоне он стал значительно больше брать игру на себя. Smarterscout оценивает показатель дриблинга Райса в 90 баллов, что на 20 баллов выше прошлогодних цифр.

Март будет решающим для перспектив «Вест Хэма»

На карьеру 57-летнего Мойеса после неудач в «МЮ», «Реал Сосьедад» многие махнули рукой, но спустя год с небольшим после своего второго пришествия в «Вэст Хэм» он доказал свою состоятельность. Шотландец в первую очередь разобрался с составом — попрощался с ненужными футболистами, приобрел необходимых и выстроил гибкую структуру игры. У «Вест Хэма» есть твердый стартовый состав — семь игроков сыграли более 80% времени. Выше показатель только у «Астон Виллы» — девять таких футболистов. Матчи «молотков» не назовешь зрелищными — они восьмые по числу забитых голов, но прежних анархии и беспомощности нет и в помине.

Прямо сейчас «Вест Хэм» — лучшая команда Лондона. «Челси» отстает на одно очко, «Тоттенхэм» — на шесть, «Арсенал» — на восемь. И это уже сенсация.

Естественно, еще большей сенсацией станет попадание «Вест Хэма» в Лигу чемпионов по итогам сезона. О перспективах «молотков» более определенно можно будет говорить через несколько недель, когда они сыграют с «Манчестер Юнайтед», «Лидсом», «Арсеналом», «Вулверхэмптоном» и «Лестером». Календарь жесткий, но если пройти этот отрезок удачно...

Оскар Финк