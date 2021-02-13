У «Тоттенхэма» не было ни единого шанса — 0:3.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

24-й тур

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 3:0 (1:0)

Голы: Эрнандес, 23 — с пенальти (1:0). Гюндоган, 50 (2:0). Гюндоган, 66 (3:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунс, Ляпорт, Зинченко, Стерлинг, Эрнандес, Гюндоган (Торрес, 69), Бернарду Силва, Фоуден, Габриэл Жезус (Махрез, 79).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Танганга, Санчес, Дайер, Дэйвис, Хейбьерг, Лукас Моура (Сиссоко, 46), Ндомбеле (Алли, 64), Сон Хын Мин, Ламела (Бэйл, 72), Кейн.

Предупреждения: Бернарду Силва, 29. Ламела, 65. Дайер, 77. Дэйвис, 90+1.

Судья: Тирни.

13 февраля. Манчестер. Стадион «Этихад».

Соперничество Пепа Гвардьолы и Жозе Моуринью было максимально актуальным 7-10 лет назад, но и сейчас это все еще привлекающая внимание афиша. Последние два матча остались за португальцем — его «Тоттенхэм» дважды подряд обыгрывал «Манчестер Сити» в премьер-лиге со счетом 2:0. Лучшая характеристика тех матчей — это соотношение ударов. В первом случае было 12-3 в пользу «Сити», во втором — 22 на 4. В сумме — 36-7. В створ — 11 против 5.

На этот раз картина была схожей, с той лишь разницей, что первый удар в створ в исполнении игроков «Тоттенхэма» случился уже после 80-й минуты. При счете 3:0 в пользу «Сити». Да, при счете 0:0 Харри Кейн со штрафного попал в крестовину, но сути это не меняет.

Главный герой — Илкай Гюндоган. Немец — лучший игрок в составе «МС» в последние пару месяцев и главное открытие сезона в целом. Неделю назад против «Ливерпуля» Гюндоган сделал дубль, в этот раз снова забил два гола и заработал пенальти. 11-метровый вышел курьезным: полузащитник хотел убрать мяч под себя, споткнулся, и на его ногу налетел Эмиль Хейбьерг.

С пенальти последние два года у «Сити» сложные отношения. В прошлом сезоне из 16 попыток реализовано было 10, причем на каком-то отрезке было четыре промаха подряд. В нынешнем процент еще хуже — из семи 11-метровых забито только четыре. Когда неделю назад с «Ливерпулем» промазал Гюндоган, Гвардиола сказал, что его прошлогодние слова о том, что пенальтистом будет голкипер Эдерсон, теперь уже не кажутся просто шуткой.

Бразилец и правда дошел до центрального круга, режиссер несколько раз показал его крупным планом, но бить отправился Родри. Ударил испанец плохо — несильно, низом и не в угол. Уго Льорис достал мяч, но от его руки он влетел в сетку. Есть ощущение, что однажды очередь дойдет и до Эдерсона.

Но он все равно попал в протокол, отдав голевой пас на Гюндогана, когда тот делал счет 3:0. Этот момент наверняка превратится в мем — потому что защитник «Тоттенхэма» Дэвинсон Санчес выглядел настоящим клоуном. Помните Лео Месси и Джерома Боатенга? Вот тут все было еще более комично.

Показательно, что спасать игру Моуринью бросил Деле Алли и Гарета Бэйла — тех, кто почти не играет в этом сезоне. Алли вообще в январе едва не ушел в аренду в «ПСЖ». В сумме у них на двоих до этого матча было 305 минут в премьер-лиге в этом сезоне.

У «Сити» — 11-я победа подряд во всех турнирах, и они продолжают улучшать этот всеанглийский рекорд. В АПЛ у «МС» десять побед подряд. Тут рекорд принадлежит им же, правда, «Сити» делит его с «Ливерпулем» — 18 побед подряд. Впрочем, глядя на нынешнюю форму банды Гвардиолы, его побитие не выглядит чем-то невозможным.