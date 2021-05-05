«Умрите, Глейзеры, умрите». Почему фанаты «МЮ» ненавидят американских владельцев клуба

Долгая история нелюбви.

Прорыв фанатов «Манчестер Юнайтед» на поле стадиона «Олд Траффорд» перед игрой их команды с «Ливерпулем» в прошлое воскресенье шокировал Англию. Тем более что жарко было и перед ареной, и на улицах города. Такой жести не было больше 10 лет — с момента побоища ультрас «Вест Хэма» и «Миллуола» в августе 2010-го во время игры Кубка лиги.

Болельщики «МЮ» протестовали против владельцев клуба — семьи Глейзеров, требуя от них немедленно продать клуб. Поклонники «красных дьяволов» никогда не жаловали американских бизнесменов, но после истории с основанием европейской Суперлиги недовольство вышло на новый уровень.

BREAKING: Manchester United's game against Liverpool has been delayed after fans invaded the pitch at Old Trafford in a protest against the club's owners.



Read more: https://t.co/3LXXo8dFBZ pic.twitter.com/qbsjypWZHH — Sky News (@SkyNews) May 2, 2021

Начало эпохи Глейзеров

Появление семейства Глейзеров в «Манчестер Юнайтед» датируется далеким уже сентябрем 2003 года. Малкольм Глейзер приобрел 3,17% акций английского клуба. К концу 2003-го Глейзер увеличил свой пакет до 15%. В октябре 2004 года он владел уже около 30% акций клуба, а в мае 2005-го купил долю Джона Мэгниера и Джона Патрика Макмануса в 28,7%, благодаря чему получил контроль над 57% акций «МЮ» .

А летом 2005-го Глейзер полностью выкупил «Манчестер Юнайтед» и превратил организацию из открытого акционерного общества в частную компанию.

Первые протесты начались уже тогда. Группа болельщиков, особенно противившихся приходу американского инвестора, даже создала свой клуб «Юнайтед оф Манчестер», который заявился в 8-й по силе английский дивизион. Команда за два года поднялась на две ступеньки вверх, добравшись до 6-го дивизиона, где и обитает по сей день.

Те фанаты, которые продолжили ходить на стадион, тоже не были в восторге от новых владельцев. 29 июня 2005 года, когда сыновья Малькольма Глейзера — Джоэл, Брайан и Аврам — впервые приехали на «Олд Траффорд», около 300 поклонников «МЮ» встретили их протестами. Двух людей арестовали за кричалку «Умрите, Глейзеры, умрите». Ничего не скажешь, радушный прием.

Malcolm Glazer and Avram Glazer. These videos are 16 years apart, the silence when asked to speak directly to Manchester United fans is the same. Like Father, Like Son. #GlazersOut pic.twitter.com/eg5opIYnt2 — United Peoples TV (@UnitedPeoplesTV) May 5, 2021

В 2006 году американские владельцы вложили средства в расширение «Олд Траффорд» — вместимость стадиона увеличилась на 8000 мест и теперь составляла 76 217 человек. В том же году «Манчестер Юнайтед» заключил крупные спонсорские контракты с Nike и американской компанией AIG. Возросли доходы от продажи телевизионных прав, финансовое положение клуба было отличным.

Однако Глейзеры продолжили удивлять болельщиков своими решениями. Тогда же, в 2006-м, клуб объявил о рефинансировании долга. Откуда вообще у великого «Манчестер Юнайтед» могут быть долги, учитывая рост доходов по всем направлениям? Это был кредит Малкольма Глейзера, который он взял для приобретения «МЮ». 256 из 660 миллионов фунтов долга были выплачены с помощью клубных активов, в дальнейшем ежегодные платежи составили чуть больше 60 миллионов.

Клуб объяснил поступок так: «Стоимость «Манчестер Юнайтед» возросла за прошедший год, поэтому кредиторы желают инвестировать в клуб. Это означает, что клуб управляется правильно и что сэр Алекс Фергюсон сможет получить необходимые деньги для действий на трансферном рынке».

В ответ объединение болельщиков «МЮ» — MUST — раскритиковало владельцев: «Сумма, необходимая для погашения долга, огромна. Процентные платежи — лишь часть проблемы, но что делать с общим долгом в 660 миллионов? Трудно представить, что такие суммы можно получить без значительного повышения цен на билеты, что, как мы всегда предполагали, будет означать, что, по сути, болельщики будут оплачивать чей-то кредит, который был взят для владения их клубом».

В первые годы от гнева болельщиков Глейзеров спасал гений сэра Алекса Фергюсона. Начиная с 2006 года великий тренер выиграл с «Манчестер Юнайтед» пять титулов в АПЛ (2007, 2008, 2009, 2011, 2013) и трижды выводил «красных дьволов» в финал Лиги чемпионов (2008, 2009, 2011), один из которых, в 2008-м, стал победным. Если бы не уйма трофеев, вполне вероятно, что масштабные акции протеста против Глейзеров начались бы гораздо раньше.

Джоэл и Аврам Глейзеры. Фото AFP

Неудачные трансферы

Поначалу Глейзеры охотно вкладывались в приобретение новых игроков. Например, перед сезоном-2007/08 на трансферы Андерсона, Нани и Оуэна Харгривза ушло 82 миллиона евро, а «Манчестер Юнайтед» в том сезоне выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Дальше были переходы Димитара Бербатова, Антонио Валенсии, Давида Де Хеа и Робина ван Перси. Но все это еще в эпоху Фергюсона.

После того как шотландец ушел на пенсию, удачных сделок стало на порядок меньше. На провальные трансферы Анхеля Ди Марии, Моргана Шнейлерлина и Мемфиса Депая ушло более 120 миллионов евро. Непонятно, как оценивать переход Поля Погба, который в 2016 году стал самым дорогим трансфером в истории — 105 миллионов евро.

По-настоящему стопроцентное попадание было одно — появление в команде Бруну Фернандеша в январе прошлого года. Сумма сделки — 55 миллионов евро сразу плюс еще 25 в виде различных бонусов.

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Главным объектом критики болельщиков стал исполнительный директор Эд Вудворд, связанный с семьей Глейзеров. Он начинал карьеру в аудиторской компании PWC, затем работал в банке JP Morgan и в 2005-м консультировал Малкольма Глейзера, когда тот приобретал акции «Манчестер Юнайтед». В 2007 году он занял в клубе должность финансового советника, а в 2013-м Вудворд сместил с поста исполнительного директора Дэвида Гилла, которого любили болельщики, и сосредоточил на себе всю операционную деятельность клуба.

Недовольство его работой именно в футбольном сегменте выражали и Луи ван Гал, и Жозе Моуринью. С другой стороны, Вудворд заключил рекордное спонсорское соглашение с Adidas — на 10 лет и сумму 981 миллион евро. При нем в 2014 году был подписан контракт с нынешним титульным спонсором Shevrolet — 559 миллионов долларов за семь лет. И это опять же был рекорд в плане величины доходов от титульного спонсорства.

Впрочем, от хейта фанатов это Вудворда не спасло. В январе 2020 года группа самых радикально настроенных даже атаковала его дом. А когда провалился проект с Суперлигой, в качестве ритуальной жертвы с целью задобрить публику был выбран именно Вудворд, который по окончании сезона покинет «Манчестер Юнайтед».

Болельщики «Манчестер Юнайтед» против владельцев клуба. Фото AFP

Попытки болельщиков выкупить клуб

Группа болельщиков, называющих себя «Любим Юнайтед, ненавидим Глейзеров», активно продвигала ненависть к американским «захватчикам» клуба. ЛЮНГ появилась еще в 2005 году, с приходом новых владельцев. Их можно было увидеть и на последних протестах. ЛЮНГ выделяются желто-зеленой атрибутикой — в цветах предшественника «Манчестер Юнайтед» клуба «Ньютон Хит».

Самая известная попытка выкупить клуб была в 2010 году. Объединение болельщиков MUST встретилось с группой богатых фанатов клуба и банкиром Китом Харрисом. Он — давний болельщик «Юнайтед», на тот момент был председателем инвестиционного банка Seymour Pierce. Харрис, принимавший участие в сменах владельцев в «Вест Хэме», «Фулхэме» и «Астон Вилле», вошел в MUST. Была даже образована группа Red Knights — «Красные рыцари» — куда вошли богатые и влиятельные болельщики «МЮ».

Они собирались приобрести клуб за 1 миллиард фунтов, однако аналитики позже посчитали, что им бы потребовалась сумма вдвое больше. В любом случае, в тот момент Глейзеры не собирались продавать «МЮ». Попытка в итоге провалилась.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» против владельцев клуба. Фото Reuters

Продажа акций клуба

В 2012 году Глейзеры впервые начали продавать акции клуба. После неудачной попытки разместить акции на Сингапурской бирже их выставили на продажу на Нью-Йоркской фондовой бирже.

К 2014 году семья Глейзеров уже продала около 10% акций клуба Джорджу Соросу и компании «Барон Кэпитал».

Глейзеры продолжили распродажу акций. Последнюю подобную сделку совершил Аврам Глейзер, который в марте 2021 года продал своих акций на 70 миллионов фунтов, чем снизил долю своей семьи в «Манчестер Юнайтед» до 74,9%.

Avram Glazer, part of the family that owns Manchester United, was questioned by Sky News' US correspondent @sallylockwood.



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Когда вечером 20 апреля рушилась Суперлига, а Вудворд был принесен в жертву, появились слухи о готовности Глейзеров окончательно продать клуб, что отчасти подогрело протесты фанатов.

Следующий домашний матч «Манчестер Юнайтед» должен сыграть 12 мая против «Лестера». Очень вероятно, что в городе и перед «Олд Траффорд» снова будет жарко.