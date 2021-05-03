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«Злость копилась годами, и это только начало». Легенды «МЮ» и «Ливерпуля» поддержали фанатов, сорвавших матч на «Олд Траффорд»

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 00:00
Болельщики «Манчестер Юнайтед» сорвали матч с «Ливерпулем». Фото AFP Джейми Каррагер и Гари Невилл. Фото Reuters
Болельщики «Манчестер Юнайтед» сорвали матч с «Ливерпулем». Фото AFP
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Момент, когда Гари Невилл и Джейми Каррагер едины.

Группа болельщиков «Манчестер Юнайтед» прорвалась на стадион «Олд Траффорд» перед матчем 34-го тура АПЛ с «Ливерпулем» и даже вышла на поле. Фанаты подобным образом выражают протест против владельцев клуба — семьи Глэйзеров. Они требуют немедленной продажи команды.

Болельщиков «красных дьяволов» не устраивает текущее положение дел в клубе. Вдобавок ко всему история с Суперлигой. Один из боссов «МЮ» Джоэль Глэйзер сначала оказался в числе тех, кто объявил о создании новой лиги, и даже стал ее вице-президентом, а после под натиском болельщиков пошел на попятную и извинился.

Полем «Олд Траффорд» поклонники «красных дьяволов» не ограничились. Многие болельщики собрались около стадиона, а кто-то даже подошел к отелю «Лоури», где команда останавливается перед играми. По информации Sky Sports, у отеля собралось около 10 тысяч человек.

Сперва начало матча отложили на неопределенный срок. Стюарды и полиция отчаянно пытались разогнать болельщиков. Выходившие на поле фанаты даже успели потрогать каркас ворот, что могло сказаться на проведении матча, а, возможно, и его отмене из-за ковидного протокола.

Только в 19.35 по московскому времени, через час после изначально намеченного времени начала встречи, вышло заявление о переносе игры. Новые дата и время будут объявлены позже.

2&nbsp;мая. Манчестер. &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo;. Болельщики &laquo;МЮ&raquo; на&nbsp;стадионе &laquo;Олд Траффорд&raquo;.Фанаты захватили «Олд Траффорд» и сорвали матч «МЮ» с «Ливерпулем». Протесты против владельцев вышли на новый уровень

Что говорят эксперты

Протесты болельщиков обсуждали долго и продуктивно. Как всегда, одними из самых активных были бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» — Гарри Невилл и Джейми Каррагер, ныне являющиеся экспертами Sky Sports.

Невилл, как легенда «красных дьяволов», поддерживал болельщиков:

«Семья Глэйзеров должна продать клуб. «Манчестер Юнайтед» был лучшим клубом Англии, с лучшими в стране стадионом и тренировочной базой, команда регулярно играла в высоких стадиях Лиги чемпионов. Сейчас «Олд Траффорд» и база не входят даже в топ-5 в Англии, а в полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» не играл 10 лет. Настало время продать клуб».

На протяжении всего репортажа Sky Sports Невилл критиковал владельцев:

«Глэйзеры не в состоянии должным образом финансово обеспечивать клуб, а болельщики говорят, что время американцев в «Манчестер Юнайтед» подошло к концу».

Бывший футболист также подчеркнул, что подобные ситуации происходят со всеми топ-клубами:

«Сейчас между болельщиками и клубами огромное недопонимание, и это не только в «Манчестер Юнайтед». Болельщики просто устали от того, что происходит, и говорят, что с них хватит».

Сразу же приходит на ум ситуация с «Арсеналом» и другим американским владельцем Стэном Кронке. Болельщики «канониров» жаждут смены руководства, и на их клуб есть спрос. Совладелец музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк с детства болеет за клуб и хочет в него вложиться. Нет сомнений в том, что и у «Манчестер Юнайтед» найдутся богатые фанаты.

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер тоже был на стороне болельщиков «Манчестер Юнайтед:

«Руководители могут винить только самих себя. Болельщики имеют право на протест. Я не тот человек, который будет критиковать болельщиков «Манчестер Юнайтед», потому что я из «Ливерпуля».

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин, уверен, что все самое интересное еще впереди:

«Болельщики «Манчестер Юнайтед» увидели уже достаточно, и они протестуют, потому что они любят клуб. Это не только из-за последних двух недель и истории с Суперлигой. Злость фанатов накапливалась годами. Новости разойдутся по всему миру, и, надеюсь, Глэйзеры обратят на них внимание. Болельщики «Манчестер Юнайтед» только начинают свои протесты, я вам гарантирую!»

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А что с официальными лицами?

«Клуб понимает, что у болельщиков есть право на мирный протест и выражение своей воли, но огорчен, что действия протестующих поставили под угрозу здоровье других болельщиков и сотрудников клуба и отвлекли игроков от выполнения своих обязанностей. Клуб посодействует полиции в расследовании инцидента», — говорится в официальном заявлении «МЮ».

«Безопасность каждого человека на «Олд Траффорд» по-прежнему имеет первостепенное значение. Мы понимаем и уважаем силу чувств болельщиков, но осуждаем все акты насилия, нанесенный ущерб, посягательства на его нанесение и нарушение в связи с этим протоколов борьбы с COVID-19. У болельщиков есть множество каналов, через которые они могут выразить свои взгляды, но действия определенной группы фанатов, которые мы наблюдали сегодня, не имеют оправданий», — это уже заявление от премьер-лиги.

Что говорят сами фанаты?

«Протесты прошли даже лучше, чем мы ожидали. Идея была в том, чтобы сорвать матч, и мы достигли этого. Атмосфера была просто нереальной. Я всю свою жизнь боготворил этот клуб, и то, как Глейзеры использовали его, разозлило и разочаровало меня. Сцены на поле были нереальными, мы достигли того, что нам было нужно, и пошли дальше. Согласен ли я с нанесением ущерба? Абсолютно нет», — сказал АР болельщик по имени Райан.

«Это была самая лучшая акция протеста, которую вы когда-либо видели, я горжусь тем, что стал ее частью. Да, мы сделали это на поле, и я горжусь этим. Глэйзеры должны уйти и вернуть клуб фанатам», — сказал Sky Sports 23-летний Эллиот Брэди.

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