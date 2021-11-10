От наследника Фергюсона до клейма «физрука». Почему отставка Сульшера из «МЮ» неизбежна

Рано или поздно норвежец присоединится к Моуринью, Ван Галу и Мойесу.

Первые три месяца жизни «МЮ» в этом сезоне кажутся неизбежным приговором для главного тренера команды — Оле Гуннара Сульшера. Всплески гениальности Бруну Фернандеша и Криштиану Роналду все больше принижают вклад коуча в результаты клуба. И хоть норвежец до сих пор не уволен, его уход кажется вопросом времени.

Начало сезона — разочарования и неубедительная реабилитация

24 октября «Юнайтед» потерпел одно из крупнейших и самых болезненных поражений в истории АПЛ — разгром от «Ливерпуля» (0:5) на «Олд Траффорд». Уже тогда многие отправляли Сульшера в отставку, но он после матча лишь улыбался. Правда, такое поведение не вселяло уверенность, а скорее выступало маской внутреннего состояния. Вышло неубедительно.

Как и неубедительными вышли три последующих матча, которые, по информации The Telegraph , были даны норвежцу на исправление ситуации. Победа над «Тоттенхэмом» (3:0) не должна вгонять в эйфорию. «Шпоры» при Нуну были пирожком с ничем в обертке с надписью «топ-клуб». Командой с атакующими показателями аутсайдера: по голам и ожидаемым голам (xG) «Тоттенхэм» находится на 17-м месте в лиге, по ударам — и того ниже.

Матч с «Аталантой» (2:2) стал более показательным. Голы Криштиану Роналду на добавленных к первому и второму таймам минутах олицетворяют, насколько тонка и нерегулируема грань между успехом и провалом команды. Кричалка «Оле за рулем!» становится комичной, когда супермен Криштиану раз за разом спасает манчестерский «...» — подставьте название транспортного средства сами — от падения с обрыва. И ведь мы сейчас говорим о ничьей с «Аталантой» — клубом, чья стоимость состава в два раза меньше, чем у «МЮ»...

Наконец, в третьем матче Сульшера ожидало дерби с «Сити». Противостояния не вышло — команда Пепа Гвардиолы в доминирующем стиле обыграла «Юнайтед» (2:0) и оставила «МЮ» на расстоянии девяти очков от лидирующего «Челси». Вот как о дерби высказался эксперт Sky Sports, экс-защитник «красных дьяволов» Гари Нэвилл:

«Это были 12 раундов настоящей боли. Как будто Тайсон Фьюри сказал, что хочет, чтобы другой боксер чувствовал боль 12 раундов по три минуты. Но он не будет нокаутировать, он будет играться с ним. Вот как это было. «Сити» — великолепная команда. Еще один отрезвляющий день для «Юнайтед».

Почти треть сезона позади, а у «Юнайтед» — одна победа в последних шести матчах во всех соревнованиях, одно очко в четырех домашних играх подряд. Это скорее похоже на статистику клуба из зоны вылета, а не команды, которая летом котировалась как один из претендентов на титул.

Но пока что Сульшер остался. The Athletic сообщал, что решение по увольнению тренера зависит от совладельца клуба Джоэля Глейзера и на данный момент внутри руководства отставка норвежца не обсуждается. Вероятно, это также связано с отсутствием доступных качественных кандидатов на замену — «Тоттенхэм» заполучил Антонио Конте, а Маурисио Почеттино крепко осел в Париже.

Но проблемы Сульшера не заканчиваются на поле.

Роналду и Фернандеш недовольны происходящим

По информации Daily Mail, Бруну Фернандеш и Криштиану бунтуют в раздевалке, не скрывая недовольства от действий (и бездействия в других вопросах) Сульшера. Конечно, к таким сливам стоит относиться критически и не воспринимать как абсолютную истину. Но если они правдивы, игроков можно понять.

К началу сезона на плечи Сульшера легли огромные ожидания — летом клуб потратил более 100 миллионов фунтов на трансферную кампанию, наконец оформив переход Джейдона Санчо и подписав Рафаэля Варана как долгосрочного партнера для Харри Магуайра. Неожиданный приход Роналду только усилил этот груз. Особенно в плане тактики.

36-летний форвард никогда не славился умением активно прессинговать или глубоко и дисциплинированно обороняться. Эпизодически — может быть. Но не постоянно. Это не его стихия. Следовательно, Сульшер нуждался в адаптации своего стиля под сильные стороны Криштиану. Но помимо Роналду в «МЮ» еще россыпь атакующих звезд, все из которых хотят играть в стартовом составе. Оборонительный подход в топ-матчах, когда норвежец подстраивался под соперника и достигал результата против «Сити», «Ливерпуля» или «Челси», теперь не работает. Тренеру нужно сделать новый шаг вперед в тактической эволюции клуба.

Сульшер попытался сбалансировать команду и применил новую схему 5-3-2, в которой Фернандеш оказывается в тройке полузащитников, а в паре нападающих вместе с Роналду выходит либо Эдинсон Кавани, либо Маркус Рэшфорд. Получив нужный, но обманчивый результат с «Тоттенхэмом», норвежец использовал похожую тактику и против «Аталанты», и против «Сити». Не сработало. А одновременно с этим из схемы исчезли позиции вингеров — удобные для Санчо, Мэйсона Гринвуда, Антони Марсьяля и Рэшфорда.

Задача Сульшера — добыть результат. Но пока он погряз в компромиссах, давление только нарастает. После перерыва на матчи сборных «Юнайтед» ожидает очень непростой отрезок. После «Уотфорда» команда отправится в гости к «Вилльяреалу» (в первом матче Роналду принес победу на 90+4-й минуте, которой не было бы без целой россыпи сейвов Давида Де Хеа), а затем к «Челси». После этого «МЮ» ждет встреча с «Арсеналом».

Тренер без единого титула

Речь о возможной отставке усложняется финансовой стороной вопроса. Летом с Сульшером переподписали контракт до 2024 года. Вместе с отсутствием качественных кандидатов на замену солидная денежная компенсация по крайней мере не позволит руководству клуба рубить с плеча. Однако стоит понимать, что деньги не выступают вечной защитой для Сульшера — они лишь дают ему призрачный шанс удержаться на вершине.

Ведь очевидно, что после увольнения его не позовет к себе ни один топ-клуб. Даже середняки вряд ли начнут обрывать телефоны агентов норвежца: у Сульшера слишком мало опыта по построению собственных успешных проектов на высоком уровне. Если быть точнее, у него такого опыта нет.