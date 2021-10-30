«МЮ» внезапно воскрес. Роналду забил, увольнение Сульшера пока отложено

«Тоттенхэм» крупно уступил «Манчестер Юнайтед» на своем поле (0:3). «МЮ» частично реабилитировался за 0:5 от «Ливерпуля».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

10-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3 (0:1)

Голы: Криштиану Роналду, 39 (0:1). Кавани, 64 (0:2). Рэшфорд, 86 (0:3).

«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Дэвис, Дайер, Ромеро, Эмерсон Роял, Хейбьерг, Ло Сельсо (Алли, 73), Скипп (Ндомбеле, 65), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвайн, 54), Кейн.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Варан, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш (Матич, 76), Мактоминай, Криштиану Роналду (Рэшфорд, 71), Кавани (Лингард, 82).

Предупреждения: Шоу, 19. Магуайр, 22. Фред, 73. Дэвис, 78. Ромеро, 90+2.

Судья: Аттуэлл (Англия).

30 октября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Национальная забава болельщиков в Англии — так называемый sack race. Если переводить напрямую, то это означает бег в мешках, но на футбольном сленге у этого словосочетания другое значение — гонка за увольнение. В этом сезоне АПЛ победитель sack race уже известен — это испанец Хиско, которого в октябре отправили в отставку из «Уотфорда».

Но после каждого выбывшего гонка запускается снова. И сейчас, после увольнения Стива Брюса из «Ньюкасла» основными фаворитами «бега в мешках» считаются именно главные тренеры «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» (а также «Норвича», идущего без побед).

Нуну со «шпорами» прилично стартовал в чемпионате, но затем стал постоянно проигрывать в различных лондонских дерби и даже в группе Лиги конференций пока располагается на третьем месте. Но еще хуже, что португальца вообще не поддерживают болельщики. В начале второго тайма матча с «МЮ» он заменил Лукаса Моуру, и фанаты на стадионе «Тоттенхэма» встретили эту перестановку неодобрительным гулом и песней с простыми словами: «Ты понятия не имеешь, что ты делаешь».

??? Tottenham Hotspur supporters chant to Spurs head coach Nuno Esp?rito Santo:



?"You don't know what you're doing".#THFC | #COYS | #TOTMUN pic.twitter.com/yXMp4tv2Vt — Last Word On Spurs? (@LastWordOnSpurs) October 30, 2021

У Уле Гуннара Сульшера ситуация чуть лучше. После сокрушительных 0:5 в матче с кровными врагами из «Ливерпуля» The Telegraph сообщил, что для норвежца стартовал обратный отсчет. В инсайде было сказано, что матчи с «Тоттенхэмом», «Аталантой» и «Манчестер Сити» будут ключевыми для Сульшера. Если это правда, то первую мишень норвежец закрыл. Осталось две.

У Сульшера есть то, чего нет у Нуну — поддержка болельщиков. Если фанаты «Тоттенхэма» прохладно относятся к португальцу, то поклонники «Манчестер Юнайтед» до сих пор любят бывшего форварда команды, и даже сейчас, после 0:5 от «Ливерпуля», они пели тренеру уже знаменитую песню «Ole's at the Wheel» («Уле за рулем» — прим.).

Сульшер, конечно, понимал, что на одном доверии болельщиков далеко не уедешь. Поэтому он перетряхнул состав. «МЮ» впервые в этом сезоне отступил от привычной схемы 4-2-3-1 и резко переключился на 3-4-1-2 (помогло выздоровление Варана). То есть тут сразу два радикальных изменения: во-первых, спустя полтора года Сульшер вернулся к блоку с тремя центральными защитниками, а во-вторых, впереди сыграли аж два форварда — Криштиану Роналду и Эдинсон Кавани.

Занятно, что уругвайцу и португальцу на двоих 70 лет, но именно они сделали результат в Лондоне. Вообще этот матч — сплошная аномалия для «МЮ». Нуну явно не был готов к решению такой сложной тактической задачи. Кейн оказался абсолютно бесполезен: лидер «шпор» отпахал полный матч, но впервые пробил по воротам лишь на 83-й минуте, причем под опекой двух защитников. Это очень показательный момент — Кейну банально не давали принять мяч.

Но хуже для хозяев, что у «Тоттенхэма» и без главной звезды ничего не получалось в атаке — «шпоры» так ни разу и не пробили в створ за целый матч, если не считать отмененного гола Ромеро.

А вот «МЮ» отлично выбегал в контратаки и извлек максимум из небольшого числа моментов. До перерыва счет открыл Криштиану, а затем он же ассистировал Кавани. Важный эпизод с точки зрения взаимоотношений двух форвардов — всем известно, что Эдинсон летом вынужден был расстаться с номером 7 из-за трансфера Роналду.

Ближе к концу игры «Тотенхэм» раскрылся, хотя даже при атаке большими силами ничего у хозяев не клеилось. В створ ворот де Хеа «шпоры» так и не попали, зато пропустили третий — вышедший на замену Рэшфорд убежал в контратаку и реализовал момент.

0:3 — Сульшер пока спасен, а вот вероятность отставки Нуну увеличивается.