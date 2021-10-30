Футбол
Англия
Новости Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Статьи   //    Футбол   //    Англия

«МЮ» внезапно воскрес. Роналду забил, увольнение Сульшера пока отложено

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 22:00
30 октября. Лондон. «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3. Криштиану Роналду. Фото Reuters
30 октября. Лондон. «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3. Криштиану Роналду. Фото Reuters
Теги:
«Тоттенхэм» крупно уступил «Манчестер Юнайтед» на своем поле (0:3). «МЮ» частично реабилитировался за 0:5 от «Ливерпуля».

Чемпионат Англии. Премьер-лига
10-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3 (0:1)
Голы: Криштиану Роналду, 39 (0:1). Кавани, 64 (0:2). Рэшфорд, 86 (0:3).
«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Дэвис, Дайер, Ромеро, Эмерсон Роял, Хейбьерг, Ло Сельсо (Алли, 73), Скипп (Ндомбеле, 65), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвайн, 54), Кейн.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Варан, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш (Матич, 76), Мактоминай, Криштиану Роналду (Рэшфорд, 71), Кавани (Лингард, 82).
Предупреждения: Шоу, 19. Магуайр, 22. Фред, 73. Дэвис, 78. Ромеро, 90+2.
Судья: Аттуэлл (Англия).
30 октября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Национальная забава болельщиков в Англии — так называемый sack race. Если переводить напрямую, то это означает бег в мешках, но на футбольном сленге у этого словосочетания другое значение — гонка за увольнение. В этом сезоне АПЛ победитель sack race уже известен — это испанец Хиско, которого в октябре отправили в отставку из «Уотфорда».

Публикация от Manchester United (@manchesterunited)

Но после каждого выбывшего гонка запускается снова. И сейчас, после увольнения Стива Брюса из «Ньюкасла» основными фаворитами «бега в мешках» считаются именно главные тренеры «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» (а также «Норвича», идущего без побед).

Нуну со «шпорами» прилично стартовал в чемпионате, но затем стал постоянно проигрывать в различных лондонских дерби и даже в группе Лиги конференций пока располагается на третьем месте. Но еще хуже, что португальца вообще не поддерживают болельщики. В начале второго тайма матча с «МЮ» он заменил Лукаса Моуру, и фанаты на стадионе «Тоттенхэма» встретили эту перестановку неодобрительным гулом и песней с простыми словами: «Ты понятия не имеешь, что ты делаешь».

У Уле Гуннара Сульшера ситуация чуть лучше. После сокрушительных 0:5 в матче с кровными врагами из «Ливерпуля» The Telegraph сообщил, что для норвежца стартовал обратный отсчет. В инсайде было сказано, что матчи с «Тоттенхэмом», «Аталантой» и «Манчестер Сити» будут ключевыми для Сульшера. Если это правда, то первую мишень норвежец закрыл. Осталось две.

У Сульшера есть то, чего нет у Нуну — поддержка болельщиков. Если фанаты «Тоттенхэма» прохладно относятся к португальцу, то поклонники «Манчестер Юнайтед» до сих пор любят бывшего форварда команды, и даже сейчас, после 0:5 от «Ливерпуля», они пели тренеру уже знаменитую песню «Ole's at the Wheel» («Уле за рулем» — прим.).

Сульшер, конечно, понимал, что на одном доверии болельщиков далеко не уедешь. Поэтому он перетряхнул состав. «МЮ» впервые в этом сезоне отступил от привычной схемы 4-2-3-1 и резко переключился на 3-4-1-2 (помогло выздоровление Варана). То есть тут сразу два радикальных изменения: во-первых, спустя полтора года Сульшер вернулся к блоку с тремя центральными защитниками, а во-вторых, впереди сыграли аж два форварда — Криштиану Роналду и Эдинсон Кавани.

Занятно, что уругвайцу и португальцу на двоих 70 лет, но именно они сделали результат в Лондоне. Вообще этот матч — сплошная аномалия для «МЮ». Нуну явно не был готов к решению такой сложной тактической задачи. Кейн оказался абсолютно бесполезен: лидер «шпор» отпахал полный матч, но впервые пробил по воротам лишь на 83-й минуте, причем под опекой двух защитников. Это очень показательный момент — Кейну банально не давали принять мяч.

Но хуже для хозяев, что у «Тоттенхэма» и без главной звезды ничего не получалось в атаке — «шпоры» так ни разу и не пробили в створ за целый матч, если не считать отмененного гола Ромеро.

А вот «МЮ» отлично выбегал в контратаки и извлек максимум из небольшого числа моментов. До перерыва счет открыл Криштиану, а затем он же ассистировал Кавани. Важный эпизод с точки зрения взаимоотношений двух форвардов — всем известно, что Эдинсон летом вынужден был расстаться с номером 7 из-за трансфера Роналду.

Ближе к концу игры «Тотенхэм» раскрылся, хотя даже при атаке большими силами ничего у хозяев не клеилось. В створ ворот де Хеа «шпоры» так и не попали, зато пропустили третий — вышедший на замену Рэшфорд убежал в контратаку и реализовал момент.

0:3 — Сульшер пока спасен, а вот вероятность отставки Нуну увеличивается.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Спартак» тонет и после замены Максименко на Селихова
Украинские военные объяснили свое появление в селе Старомарьевка в Донбассе
0