Обескровленный «Ливерпуль» разнес «Арсенал». А Клопп и Артета чуть не подрались

Хозяева полностью доминировали на «Энфилде» — 4:0.

Календарь подготовил «Ливерпулю» серьезную проверку после международной паузы: на «Энфилд» приехал «Арсенал» Микеля Артеты с восьмиматчевой беспроигрышной серией. За тремя поражениями на старте сезона с общим счетом 0:9 последовали шесть побед и две ничьих в АПЛ, но среди соперников на протяжении этого отрезка самым серьезными были «Лестер» (2:0) и «Тоттенхэм» (3:0). В субботу же парням Артеты предстояла встреча с претендентами на чемпионство.

Тренер «Арсенала» довольно амбициозен, и он стремится к ливерпульским высотам.

«Я знаю, что такое поражения и победы, и я знаю, что нас ждет на «Энфилде». Нам нужно поехать туда и убедиться, что мы можем бороться за самые высокие места. Первое, что мы должны сделать, — это поверить в собственные силы, поверить, что мы сможем победить», — говорил Артета Liverpool Echo.

Что же касается Юргена Клоппа, то он был очень расстроен итогами международной паузы.

«Я ненавижу паузы на матчи сборных. Хотя иногда они помогают с точки зрения восстановления травмированных игроков. У главных тренеров сборных есть свои цели, и они часто думают, что могут заниматься физическим состоянием футболистов. Минувшая пауза не пошла нам на пользу. Хендерсон и Робертсон пока не тренировались вместе со всеми. Они все еще восстанавливаются от травм, полученных в расположении национальных команд. Мы примем решение об их участии в игре перед матчем», — сказал Клопп Daily Mail.

Хендерсон попал на скамейку, а вот Робертсон остался вне заявки. Кроме шотландца матч из-за повреждений пропускали Роберто Фирмино, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Кертис Джоунс, Джо Гомес и Харви Эллиотт. В итоге на скамейке запасных оказалось несколько ребят из молодежной команды.

У «Арсенала» таких проблем с составом не было. Из серьезных потерь — только выбывший еще в сентябре Гранит Джака. Правда, «Ливерпуль» совсем не интересовался прекрасной формой и здоровыми футболистами соперника. Хозяева забрали мяч и принялись улучшать статистику Аарона Рамсдейла. Вратарь «канониров» совершил четыре сейва в первом тайме, но беда пришла откуда не ждали. Точнее, необычным способом. Главный герой первого тайма Садио Мане при подаче штрафного на 40-й минуте матча занял позицию между двумя защитниками «Арсенала» и воспользовался идеальной подачей Трента Александр-Арнольда (пятая голевая передача в АПЛ).

Семью минутами ранее Мане пробил не по воротам, а локтем по лицу Такехиро Томиясу. Этот момент сильно взбудоражил обоих тренеров, Клопп и Артета поговорили на повышенных тонах, за что получили от Майкла Оливера по желтой карточке.

No, but look at the passion shown in both Arteta and Klopp. Ole would never have the capacity to attempt thispic.twitter.com/xwpyysuII1 — Has the Referee or VAR made a poor decision? (@PoorEPLreferees) November 20, 2021

А сам вингер «Ливерпуля», избежавший предупреждения в столкновении с японцем, жестко подкатился под другого защитника гостей — Бена Уайта, чтобы наверняка заработать «горчичник».

Перерыв не пошел на пользу «Арсеналу». «Ливерпуль» продолжил издеваться над обороной «канониров». Причем защитники не были против такого расклада. На 52-й минуте игры Нуну Тавареш подхватил мяч на своем левом фланге и побежал в центр. Его неосмотрительная передача оставила Диогу Жоту одного против Уайта и Рамсдейла. Португалец замахами поочередно уложил защитника и вратаря, после чего увеличил преимущество «красных» до двух мячей.

Только один момент матча мог испугать болельщиков на «Энфилде». Нет, не удары «Арсенала» по воротам Алиссона, а столкновение Жоты с Рамсдейлом на 58-й минуте. К счастью, оба встали и продолжили встречу, да еще как продолжили. Жота на 75-й минуте поучаствовал в разгроме предголевой передачей. Нападающий в центре поля головой бросил Мане в отрыв, а сенегалец выдал Мо Салаху пас на пустые ворота — 3:0.

А уже через две минуты появившийся вместо Жоты японец Такуми Минамино первым касанием отправил мяч в сетку. Трент отдал вторую голевую передачу в матче и шестую в сезоне.

Сейвы Рамсдейла никак не помогли команде Артеты избежать участи «Манчестер Юнайтед» месячной давности. «Арсенал» благодаря осечкам конкурентов сохранил пятую строчку в турнирной таблице, а «Ливерпуль» как минимум на день (до игры «Манчестер Сити») взобрался на второе место.