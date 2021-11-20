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Обескровленный «Ливерпуль» разнес «Арсенал». А Клопп и Артета чуть не подрались

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 22:50
20 ноября. Ливерпуль. «Ливерпуль» — «Арсенал» — 4:0. 39-я минута. Садио Мане открыл счет. Фото Reuters
20 ноября. Ливерпуль. «Ливерпуль» — «Арсенал» — 4:0. 39-я минута. Садио Мане открыл счет. Фото Reuters
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Хозяева полностью доминировали на «Энфилде» — 4:0.

Календарь подготовил «Ливерпулю» серьезную проверку после международной паузы: на «Энфилд» приехал «Арсенал» Микеля Артеты с восьмиматчевой беспроигрышной серией. За тремя поражениями на старте сезона с общим счетом 0:9 последовали шесть побед и две ничьих в АПЛ, но среди соперников на протяжении этого отрезка самым серьезными были «Лестер» (2:0) и «Тоттенхэм» (3:0). В субботу же парням Артеты предстояла встреча с претендентами на чемпионство.

Тренер «Арсенала» довольно амбициозен, и он стремится к ливерпульским высотам.

«Я знаю, что такое поражения и победы, и я знаю, что нас ждет на «Энфилде». Нам нужно поехать туда и убедиться, что мы можем бороться за самые высокие места. Первое, что мы должны сделать, — это поверить в собственные силы, поверить, что мы сможем победить», — говорил Артета Liverpool Echo.

Что же касается Юргена Клоппа, то он был очень расстроен итогами международной паузы.

«Я ненавижу паузы на матчи сборных. Хотя иногда они помогают с точки зрения восстановления травмированных игроков. У главных тренеров сборных есть свои цели, и они часто думают, что могут заниматься физическим состоянием футболистов. Минувшая пауза не пошла нам на пользу. Хендерсон и Робертсон пока не тренировались вместе со всеми. Они все еще восстанавливаются от травм, полученных в расположении национальных команд. Мы примем решение об их участии в игре перед матчем», — сказал Клопп Daily Mail.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
20 нояб, 20:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:0
Арсенал
Голы
Мане, 39 (1:0), Диогу Жота, 52 (2:0), Салах, 73 (3:0), Минамино, 77 (4:0)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Цимикас Матип Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Мортон, 84 ) Окслейд-Чемберлен (Хендерсон, 76 ) Мане Салах Диогу Жота (Минамино, 76 )
Арсенал
Рамсдейл Уайт Габриэл Магальяйнс Томиясу Нуну Тавареш Партей (Эль-Нени, 84) Сака Смит-Роу Локонга (Мэйтланд-Найлс, 53) Ляказетт (Эдегор, 67) Обамеянг
Предупреждения
Мане 44, Фабинью 70  - 
Судьи
Майкл Оливер

Хендерсон попал на скамейку, а вот Робертсон остался вне заявки. Кроме шотландца матч из-за повреждений пропускали Роберто Фирмино, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Кертис Джоунс, Джо Гомес и Харви Эллиотт. В итоге на скамейке запасных оказалось несколько ребят из молодежной команды.

У «Арсенала» таких проблем с составом не было. Из серьезных потерь — только выбывший еще в сентябре Гранит Джака. Правда, «Ливерпуль» совсем не интересовался прекрасной формой и здоровыми футболистами соперника. Хозяева забрали мяч и принялись улучшать статистику Аарона Рамсдейла. Вратарь «канониров» совершил четыре сейва в первом тайме, но беда пришла откуда не ждали. Точнее, необычным способом. Главный герой первого тайма Садио Мане при подаче штрафного на 40-й минуте матча занял позицию между двумя защитниками «Арсенала» и воспользовался идеальной подачей Трента Александр-Арнольда (пятая голевая передача в АПЛ).

Семью минутами ранее Мане пробил не по воротам, а локтем по лицу Такехиро Томиясу. Этот момент сильно взбудоражил обоих тренеров, Клопп и Артета поговорили на повышенных тонах, за что получили от Майкла Оливера по желтой карточке.

А сам вингер «Ливерпуля», избежавший предупреждения в столкновении с японцем, жестко подкатился под другого защитника гостей — Бена Уайта, чтобы наверняка заработать «горчичник».

Перерыв не пошел на пользу «Арсеналу». «Ливерпуль» продолжил издеваться над обороной «канониров». Причем защитники не были против такого расклада. На 52-й минуте игры Нуну Тавареш подхватил мяч на своем левом фланге и побежал в центр. Его неосмотрительная передача оставила Диогу Жоту одного против Уайта и Рамсдейла. Португалец замахами поочередно уложил защитника и вратаря, после чего увеличил преимущество «красных» до двух мячей.

Только один момент матча мог испугать болельщиков на «Энфилде». Нет, не удары «Арсенала» по воротам Алиссона, а столкновение Жоты с Рамсдейлом на 58-й минуте. К счастью, оба встали и продолжили встречу, да еще как продолжили. Жота на 75-й минуте поучаствовал в разгроме предголевой передачей. Нападающий в центре поля головой бросил Мане в отрыв, а сенегалец выдал Мо Салаху пас на пустые ворота — 3:0.

А уже через две минуты появившийся вместо Жоты японец Такуми Минамино первым касанием отправил мяч в сетку. Трент отдал вторую голевую передачу в матче и шестую в сезоне.

Сейвы Рамсдейла никак не помогли команде Артеты избежать участи «Манчестер Юнайтед» месячной давности. «Арсенал» благодаря осечкам конкурентов сохранил пятую строчку в турнирной таблице, а «Ливерпуль» как минимум на день (до игры «Манчестер Сити») взобрался на второе место.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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Леонид Александров все материалы автора

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