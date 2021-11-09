Сегодня 16-летний русский голкипер Алексей Рохас Федорущенко провел свою первую тренировку с основной командой лондонского «Арсенала».

Этот вратарь, родившийся 28 сентября 2005 года в английском Базилдоне, пока выступает за юношескую команду «Арсенала», с конца августа привлекается в молодежку «канониров», а сегодня впервые участвовал в тренировке основного состава.

16-летний русский вратарь Алексей Рохас Федорущенко в восемь утра выезжает на первую тренировку с основой лондонского «Арсенала». pic.twitter.com/3WVngL77L6 — Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) November 9, 2021

— В 8.30, позавтракали, потом позанимались в тренажерном зале. Затем в течение часа шло занятие вратарей, а завершилось все двусторонкой минут на 15-20, — рассказал Алексей, с которым можно легко общаться на одном из трех языков — английском, русском и испанском. С младшим братом Ромео, как я заметил, они предпочитают говорить по-английски. С мамой Юлией, а также дедушкой Геннадием Федоровичем и бабушкой Людмилой Валентиновной, которые живут в Челябинске, — по-русски. С папой Фернандо, который знает русские слова и выражения, могут на английском и испанском. Со мной он делился впечатлениями, используя русские и английские слова. Последние — когда нужно было выразить эмоции.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета и Алексей Рохас Федорущенко.

— Замечательный день! Для меня это огромное достижение, большой шаг вперед! А основная цель — попасть в первую команду «Арсенала» и играть за нее (сравнительно недавно Алексей на полном серьезе заявил Бернду Лено, что скоро займет его место в составе. — Прим. «СЭ»). В принципе, тренировка не так сильно отличалась от тех, к которым я привык. Просто все делалось на другом уровне, — отметил Рохас Федорущенко.

— Когда следующее занятие с основой?

— Сегодня состоялось своеобразное знакомство. Но я же еще учусь в школе и не могу пропускать все занятия.

— Был разговор с главным тренером Микелем Артетой?

— Да. Но не очень долгий.

— Что он сказал тебе?

— Объяснил, как использует вратарей. Но я это, конечно, сам вижу по матчам «Арсенала». Рассказал о некоторых нюансах, о требованиях к вратарям. Тренеры «Арсенала» испанцы, на футбольные темы с ними можно говорить на испанском. Удобно. И с Артетой, и с тренером голкиперов Иньяки Каньей говорили по-испански.

Алексей Рохас Федорущенко.

...Напомним, что в марте этого года в «СЭ» выходило большое интервью с этим талантливым вратарем, который имеет право выступать за сборные Колумбии, России и Англии. Пока он участвовал в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии, где ему дали прозвище Эль Русо, и прошел два сбора с английской юношеской командой.

Алексей Рохас Федорущенко в сборной Колумбии.

В РФС о нем знают, с ним связывался селекционер сборных Сергей Пестряков, но дальше разговоров и переписки дело не пошло — Алексея так и не пригласили для участия в товарищеских или официальных играх. Хотя ему самому очень нравится Россия, он в восторге от Москвы и говорил о желании играть за российскую сборную.