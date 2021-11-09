Футбол
Англия
Новости Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Статьи   //    Футбол   //    Англия

«Моя цель — играть за «Арсенал» в АПЛ. Но я еще учусь в школе и не могу пропускать занятия». Русский вратарь провел первую тренировку с «канонирами»

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 20:15
Алексей Рохас Федорущенко. Алексей Рохас Федорущенко. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета и Алексей Рохас Федорущенко. Алексей Рохас Федорущенко с тренером вратарей. Алексей Рохас Федорущенко в московском метро. Фото Александр Бобров, «СЭ» Алексей Рохас Федорущенко. Алексей Рохас Федорущенко в сборной Колумбии.
Алексей Рохас Федорущенко.
Теги:
Сегодня 16-летний русский голкипер Алексей Рохас Федорущенко провел свою первую тренировку с основной командой лондонского «Арсенала».

Этот вратарь, родившийся 28 сентября 2005 года в английском Базилдоне, пока выступает за юношескую команду «Арсенала», с конца августа привлекается в молодежку «канониров», а сегодня впервые участвовал в тренировке основного состава.

— В 8.30, позавтракали, потом позанимались в тренажерном зале. Затем в течение часа шло занятие вратарей, а завершилось все двусторонкой минут на 15-20, — рассказал Алексей, с которым можно легко общаться на одном из трех языков — английском, русском и испанском. С младшим братом Ромео, как я заметил, они предпочитают говорить по-английски. С мамой Юлией, а также дедушкой Геннадием Федоровичем и бабушкой Людмилой Валентиновной, которые живут в Челябинске, — по-русски. С папой Фернандо, который знает русские слова и выражения, могут на английском и испанском. Со мной он делился впечатлениями, используя русские и английские слова. Последние — когда нужно было выразить эмоции.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета и Алексей Рохас Федорущенко.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета и Алексей Рохас Федорущенко.

— Замечательный день! Для меня это огромное достижение, большой шаг вперед! А основная цель — попасть в первую команду «Арсенала» и играть за нее (сравнительно недавно Алексей на полном серьезе заявил Бернду Лено, что скоро займет его место в составе. — Прим. «СЭ»). В принципе, тренировка не так сильно отличалась от тех, к которым я привык. Просто все делалось на другом уровне, — отметил Рохас Федорущенко.

Алексей Рохас Федорущенко. В лондонском «Арсенале» есть вратарь для сборной России. Пока он выступает за... Колумбию

— Когда следующее занятие с основой?

— Сегодня состоялось своеобразное знакомство. Но я же еще учусь в школе и не могу пропускать все занятия.

— Был разговор с главным тренером Микелем Артетой?

— Да. Но не очень долгий.

— Что он сказал тебе?

— Объяснил, как использует вратарей. Но я это, конечно, сам вижу по матчам «Арсенала». Рассказал о некоторых нюансах, о требованиях к вратарям. Тренеры «Арсенала» испанцы, на футбольные темы с ними можно говорить на испанском. Удобно. И с Артетой, и с тренером голкиперов Иньяки Каньей говорили по-испански.

Алексей Рохас Федорущенко.
Алексей Рохас Федорущенко.

...Напомним, что в марте этого года в «СЭ» выходило большое интервью с этим талантливым вратарем, который имеет право выступать за сборные Колумбии, России и Англии. Пока он участвовал в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии, где ему дали прозвище Эль Русо, и прошел два сбора с английской юношеской командой.

Алексей Рохас Федорущенко в сборной Колумбии.
Алексей Рохас Федорущенко в сборной Колумбии.

В РФС о нем знают, с ним связывался селекционер сборных Сергей Пестряков, но дальше разговоров и переписки дело не пошло — Алексея так и не пригласили для участия в товарищеских или официальных играх. Хотя ему самому очень нравится Россия, он в восторге от Москвы и говорил о желании играть за российскую сборную.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Что такое правильное питание? Рекомендации организаций здоровья и дайджест продуктов
Уролог назвал опасные симптомы у перенесших COVID-19 мужчин
1
1