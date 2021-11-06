Дерби Манчестера осталось за Пепом Гвардиолой. Уле Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку уже в ближайшие дни.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 11-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:2)

Голы: Байи, 7 — в свои ворота (0:1). Бернарду Силва, 45 (0:2).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу (Алекс Теллес, 73), Магуайр, Байи (Санчо, 46), Линделеф, Ван-Биссака, Фред (ван де Бек, 80), Бруну Фернандеш, Мактоминай, Криштиану Роналду, Гринвуд (Рэшфорд, 67).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне, Бернарду Силва, Эрнандес, Габриэл Жезус, Фоден.

Предупреждения: Жоау Канселу, 48. Бернарду Силва, 58. Криштиану Роналду, 90.

Судья: Оливер.

6 ноября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Больше не наследник Фергюсона

В субботу исполнилось 35 лет с того дня, когда Алекс Фергюсон возглавил «Манчестер Юнайтед». Тогда шотландец еще не был ни сэром, ни великим, но спустя десятилетия вошел в историю мирового футбола.

06/11/86



Alex Ferguson is appointed manager of Manchester United. He went on to Win 38 trophies during his 26 Years in charge. pic.twitter.com/mry2ViHSx2 — My Greatest 11 (@MyGreatest11) November 6, 2021

Конечно, в такой день болельщики «МЮ» рассчитывали увидеть победу в дерби над «Манчестер Сити». Тем более что предпосылки были: при Уле Гуннаре Сульшере «дьяволы» в трех предыдущих дерби в АПЛ не пропускали. Казалось, что при всех проблемах норвежец научился чудом обыгрывать команду Пепа Гвардиолы. Но это была лишь иллюзия.

Для Сульшера игра вообще могла стать судьбоносной. А ведь совсем недавно его считали полноценным наследником Фергюсона. Норвежец возглавил «МЮ» почти три года назад и первое время пользовался активной поддержкой великого шотландца; ходили слухи, что сэр Алекс чуть ли не руководил командой через Сульшера.

Последний шанс

Он уже установил локальный рекорд — после ухода Фергюсона никто не тренировал «МЮ» так долго, как скандинав. Однако сейчас Сульшер как никогда близок к увольнению. После страшных 0:5 от «Ливерпуля» The Telegraph сообщил, что для тренера «Юнайтед» начался обратный отсчет: ему нужно было обыгрывать «Тоттенхэм», «Аталанту» и «Манчестер Сити».

В матче со «шпорами» Сульшер справился прекрасно — перестроил схему, что вылилось в крупную гостевую победу и отставку Нуну. Косвенно норвежец решил и еще одну проблему: Антонио Конте, считавшийся основным претендентом на пост в «МЮ», возглавил «Тоттенхэм».

«Аталанту» «Юнайтед» победить не смог, но эмоции после игры у фанатов остались положительные, ведь Криштиану Роналду на последних минутах спас ничью. Оставалась третья игра — дерби с «Сити».

Неработающая схема

Сульшера можно обвинять в чем угодно, но точно не в отсутствии гибкости. Да, не все понимают, зачем тренер маринует на скамейке Джейдона Санчо и Донни ван де Бека, однако он пытается менять тактику в критических ситуациях. Перед игрой с «Тоттенхэмом» «МЮ» переключился на схему с тремя центральными защитниками, и она сработала. Ее же Сульшер применял в матче с «Аталантой», а также оставил сейчас. Но, судя по всему, это было ошибкой.

В отличие от Нуну неделю назад Гвардиола был готов к подобной расстановке и собирался ее растягивать. Накануне матча Пеп подчеркнул, что ему необходимы левоногие футболисты на левом фланге и правши на правом. Уже первые 20 минут показали, зачем он хотел строить игру именно так — на бровках у «МЮ» было достаточно пространства, откуда гости легко создавали моменты. Особенно проваливался Аарон Ван-Биссака на правом краю защиты — в его зону постоянно вбегали Жоау Канселу и Фил Фоден. Автогол Эрика Байи на седьмой случился после одной из типичных атак по этой бровке.

Ивуарийский защитник впервые проводил матч текущего чемпионата, но нехватка игровой практики точно не виновата в автоголе. «МЮ» оборонялся слишком узко. Тройка центральных защитников вжималась в штрафную, так что «Сити» с радостью распоряжался пространством.

This is Man United's average positions in the first half.



Unfortunately for them, they're competing in the Premier League, and not the Six Nations pic.twitter.com/iljLPnOtH3 — FootballJOE (@FootballJOE) November 6, 2021

Напрасные чудеса Де Хеа

У «Юнайтед» моменты были, но изредка, да и те благодаря фактору Криштиану Роналду. В целом по содержанию игра напоминала матч двухнедельной давности с «Ливерпулем». Только счет другой.

Хотя 0:5 могли гореть на табло уже к перерыву. Спасал «МЮ» от разгрома только внезапно пробудившийся Давид Де Хеа — испанский вратарь в последнее время не так часто выдает яркие индивидуальные перформансы, но первый тайм дерби был как раз его бенефисом. Тем обиднее должно быть ему за то, что второй гол пропустил в самом конце тайма — все забыли про Бернарду Силву. Португалец в третий раз забил на «Олд Траффорд».

3 — All three of Bernardo Silva's goals against Manchester United for Manchester City have come at Old Trafford, scoring in three of his last four appearances there — he has only netted more goals against Burnley (four) in his time at Man City. Favoured. pic.twitter.com/XWo12JJk4V — OptaJoe (@OptaJoe) November 6, 2021

Безвольный «Юнайтед»

Второй тайм можно было не смотреть. Да, в перерыве Сульшер вернулся к 4-2-3-1, выпустил Санчо, а затем Маркуса Рэшфорда, но Гвардиола явно был готов и к этому. В подобном сочетании «МЮ» без шансов уступил «Ливерпулю», так что и сейчас чудес от «дьяволов» никто не ждал. «Сити» же банально играл по счету и держал противника на безопасном расстоянии от ворот Эдерсона.

«Юнайтед» не мог атаковать позиционно и показал жалкую игру на контратаках. Оборона команды оголяла много зон для оппонентов, а атака сподобилась лишь на один удар в створ. Счет 0:2 вроде выглядит прилично, но по сути это разгром. Сульшер подарил надежду на выздоровление после победы над «Тоттенхэмом», но она оказалась ложной. Норвежец исчерпал себя на «Олд Траффорд» и может покинуть его уже в ближайшее время.