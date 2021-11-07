Экс-игрок «Спартака-2» зажигает в «Рейнджерс». Он стал не нужен красно-белым, но в него поверил Джеррард

Удивительная судьба Фэшна Сакалы.

В 2017 году Леонид Федун открыл очередной новый вектор развития клуба, и «Спартак-2» обрел четверых африканцев: Сильвануса Нимели, Идриса Самбу, Одри Зепатту и Фэшна Сакалу. На следующий год к ним добавился форвард баскетбольного вида Тьерно Тиуб, но его класс, к сожалению, до его же роста сильно недотягивал.

На сегодняшний день все пятеро «Спартак» покинули и африканский проект закрылся. Парни разъехались: Самбу — в румынский «Газ Метан» (сейчас — без клуба), Нимели — в хорватскую «Горицу» (этим летом перешел оттуда в финский «Ильвес»). Зепатта сейчас в македонском «Скопье», а до этого год был без клуба. Тиуб переехал во французский «По», но клубы с короткими названиями, как и короткие штаны, ему, видимо, не идут, поэтому он сейчас без команды.

В принципе, исходя из этой картины, эксперимент мог быть признан неудачным, но все сломал Сакала. Через бельгийский клуб «Остенде», в котором он стал лидером, сделав «31+10» в 102 матчах, замбиец переместился в Шотландию, где теперь играет за «Рейнджерс» Стивена Джеррарда. Его стоимость по данным портала Transfermarkt — 4 миллиона евро, и это не предел. Как так вышло?

На самом деле, Сакала всегда отличался от других юных африканцев из «двойки». Он очень ярко играл за молодежные сборные Замбии и выделялся физической мощью. Его отец был футбольной звездой своей деревни, поэтому Фэшн с детства все свободное время проводил с мячом. Причем чаще всего он тренировался пластиковым аналогом, который совсем не прыгал, удары по нему отзывались болью в ногах. И все-таки Сакала стал футболистом.

Фэшну повезло, что во время просмотра в одном из местных футбольных клубов ему удалось наколотить восемь голов в одном матче. Та игра завершилась со счетом 5:3, а Сакала забивал за обе команды, сменив сторону после первого тайма.

В 2018-м, уже за полмира от Замбии, в прохладной Москве, его качества оценивал тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько. Ему африканец очень нравился: «Сакала обладает очень высокой скоростью, голевым чутьем — он способен решить момент».

Такие характеристики были обоснованны, поскольку даже в «Спартаке-2? Сакала показывал приличную статистику: 35 матчей, 10 голов и 2 голевые передачи. Тем не менее 9 июля 2018-го на официальном сайте клуба появилось оригинальнейшее пожелание: «Спартак» благодарит Сакалу за время, проведенное с красно-белыми, и желает успехов в дальнейшей карьере».

Тогда «Спартаку» вообще казалось, что у него слишком много игроков. Это в мае 2018-го объяснял брат Леонида Федуна Андрей: «У нас два состава и еще есть молодежь».

Оценив месседж, Сакала улетел покорять Бельгию, где три сезона спасал «Остенде» от вылета, а этим летом свободным агентом переехал на «Айброкс» и сразу забил на домашнем стадионе мадридскому «Реалу» в победном товарищеском матче. Будто бы сон, да? Но для Сакалы все — как во сне: «Когда Джеррард мне позвонил, я так волновался. Просто сбывшаяся мечта. Оглядываясь на свое прошлое, я не могу поверить, что мой тренер — сам Стивен Джеррард».

В «Рейнджерс» Сакала играет постоянно. Он легко меняет позиции, поэтому у Джеррарда нет проблем в наполнении группы атаки. Замбиец может сыграть любую роль и везде будет опасен. Например, в прошлые выходные он организовал хет-трик в гостевой игре с «Мазервеллом». Причем каждый гол забивался из разных зон: первый — из центра, второй — из-за штрафной с левого фланга, третий — справа. Короче говоря, Сакала — футболист максимально разноплановый и сильный. Он очень сильно прибавил в Бельгии и теперь реально готов для игры в хорошем еврочемпионате.

Теперь, переехав в Шотландию, он вспоминает в интервью клубному ТВ о России: «Когда я приехал туда, думаю, у меня тоже были трудности со стилем игры. Я никогда не ходил в академии и немного отставал, но когда я попал туда, то начал заниматься индивидуальной подготовкой. Самым трудным была погода, но у меня не было выбора, я должен был продолжать сражаться и верить в себя».

Кажется, после тяжелого детства, игры пластиковыми мячами и испытаний российской погодой Сакалу больше не остановить. Во всяком случае, Джеррард в него верит: у замбийца — 15 матчей, в которых он забил четыре гола и сделал голевую передачу.

Вчера «Рейнджерс» сыграл в Лиге Европы вничью с «Брондбю» (1:1). Сакала вышел в старте, расположившись на правом фланге. Отбегал 56 минут, счет шотландцы сравняли уже после того, как замбийца заменили, но есть ощущение, что свой шанс он точно не упустит.

Чего не скажешь про «Спартак» — очень может статься, что героическая ничья с «Лестером» станет всего лишь разовой вспышкой.