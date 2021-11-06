У «Ньюкасла» есть саудовские миллионы, но нет побед и сомнительные перспективы. Клуб серьезно рискует вылететь из АПЛ

Такими темпами революция приведет «сорок» в чемпионшип.

Почти месяц прошел после сенсационного переворота в «Ньюкасле» — саудовский консорциум с самым большим капиталом в АПЛ выкупил клуб у бизнесмена Майка Эшли. Увидев восточные миллиарды, общественность стала слагать легенды о зимних трансферах Эрлинга Холлана и Килиана Мбаппе, приходе Антонио Конте, чемпионстве в Англии в следующем сезоне.

А тем временем команда после 10 туров идет 19-й в АПЛ, не одержав ни одной победы (четыре ничьих и шесть поражений). Отставание от спасательного круга в виде 17-го места составляет шесть очков. И пока шарм дутых ожиданий поддерживает хайп вокруг «Ньюкасла», команда уверенно стремится ко дну.

Текущее положение

С нынешним графиком набора очков «Ньюкасл» к концу турнира окажется с позорными 15 баллами. Классической планкой для выживания является отметка в 40 очков.

Клуб уволил главного тренера Стива Брюса две с половиной недели назад и стал не спеша искать ему замену. Фаворитом считался тренер «Вильярреала» Унаи Эмери, выигравший в этом году Лигу Европы. Экс-тренер «ПСЖ» и «Арсенала» — маститый коуч с 11 трофеями в европейском футболе, но его резюме в АПЛ оставляет желать лучшего.

Эмери оказался в затруднительной ситуации. С одной стороны, речь шла об уходе из клуба, играющего в Лиге чемпионов и возродившего тренерскую карьеру баска, в предпоследнюю команду, возможно, самого конкурентного чемпионата на планете. С другой стороны, он мог оказаться в ситуации, когда ему было бы разрешено потратить столько денег, как нигде больше. Да и очень солидной зарплатой «Ньюкасл» тренера точно бы не обделил.

Однако Эмери отказался, опубликовав пост в Twitter, где назвал «Вильярреал» своим домом и подчеркнул верность клубу. После этого «Ньюкасл» направил свои усилия на подписание экс-тренера «Борнмута» Эдди Хау. В четверг The Athletic сообщил, что стороны достигли соглашения о сотрудничестве. Официальное объявление должно последовать в субботу. Сообщалось, что Хау впечатлил боссов клуба своим планом того, как избежать вылета и каких игроков приобрести в зимнее трансферное окно.

Тренер прославился, подняв «Борнмут» из четвертого эшелона английского футбола в премьер-лигу и продержавшись в элите четыре сезона. Хау находится без работы с лета 2020 года после вылета клуба в чемпионшип. 16-е, 9-е, 12-е, 14-е и 18-е — места «вишенок» в АПЛ за пять сезонов при Хау. Выглядит не очень убедительно. Но в «Ньюкасле» тренер получит такие ресурсы, о которых он и не мог мечтать в «Борнмуте».

Ближайшее будущее

Дважды в своей истории «Ньюкасл» оставался без побед после 10 стартовых туров в элите. В первый раз — в умопомрачительно далеком сезоне-1998/99, а во второй — в сезоне-2018/19 под руководством Рафаэля Бенитеса. В последнем случае клуб в итоге финишировал 13-м, набрав 45 очков. Разница лишь в том, что под руководством испанца «Ньюкасл» на старте чемпионата встретился с пятью представителями «большой шестерки» и «Лестером». А нынешним «сорокам» еще только предстоит пройти через труднейший календарь.

Ключевыми можно назвать две встречи в начале зимы с прямыми конкурентами — «Бернли» и «Норвичем». Здесь нельзя терять очки. А дальше, в декабре, команду ожидают адские 15 дней, за которые клуб встретится с «Лестером», «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и «МЮ». В ноябре остались встречи с идущим восьмым «Брайтоном», который в этом сезоне впечатляет, и набравшим ход «Арсеналом». На их фоне матч с «Брентфордом» выглядит шансом для «Ньюкасла».

К Рождеству «Ньюкасл» может подойти с новым тренером, дорогими целями на трансферном рынке, улыбками боссов и минимальными шансами на сохранение прописки в элите. Ставка на вторую половину сезона не гарантирует успеха и во многом будет зависеть от того, как новые приобретения встроятся в игру команды. А это уже дело рук тренера.

Меньше чем за девять месяцев ликование фанатов по причине смены руководства может смениться удивлением, почему в новом календаре на сезон не привычные 38 матчей, а 46. Смелые заявления новых боссов о планах взять титул в АПЛ в ближайшие 5-10 лет? Сейчас смешно предполагать, что «Ньюкасл» победит в следующем матче...