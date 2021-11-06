«Сити»? Маленький клуб с маленькой ментальностью». Как Фергюсон троллил соседей по Манчестеру

За последние 12 лет дерби стало куда более значимым событием.

«Иногда у вас есть шумные соседи. Вы ничего с этим не сможете сделать, они останутся шумными. Вам остается жить своей жизнью и включить телевизор погромче», — именно такими словами сэр Алекс Фергюсон прокомментировал победу своего «Манчестер Юнайтед» над «Манчестер Сити» в сентябре 2009 года.

Как раз тогда «горожане» и стали богатыми. Тот матч закончился со счетом 4:3 в пользу «красных дьяволов» с победным голом Майкла Оуэна в добавленное время, а у «Сити» одну голевую передачу отдал Карлос Тевес. Да-да, тот самый Тевес, что выигрывал с «Юнайтед» Лигу чемпионов-2008 и забивал в дерби четырьмя месяцами ранее. В 2009 году выбор синей части Манчестера сложно было объяснить чем-то, кроме денег.

«Сити»? Маленький клуб с маленькой ментальностью. Все, что они могут, это говорить о «Манчестер Юнайтед». Считают, что переманить Тевеса из «МЮ» — это триумф. Как бедно», — еще одна мощная фраза Фергюсона о соседях, тоже вошедшая в фольклор дерби.

Зато Тевес стал важной частью истории «Сити». Благодаря усилиям аргентинского нападающего «горожане» в сезоне-2010/11 прервали 35-летнюю трофейную засуху и завоевали Кубок Англии. А его 20 голов в АПЛ помогли «шумным соседям» залезть в тройку по итогам чемпионата. Следующий год и чемпионство для Тевеса получились скомканными из-за конфликта с Роберто Манчини. Нападающий не захотел разминаться в матче Лиги чемпионов с «Баварией» и просто пропал из клуба. Пять месяцев Тевес находился в «добровольном изгнании» на родине.

Тем не менее у «Сити» в том сезоне не было никаких проблем. Особенно Фергюсону должен был запомниться матч первого круга на «Олд Траффорд». Победа гостей со счетом 6:1, дубли Эдина Джеко и Марио Балотелли и знаменитое «Почему всегда я?».

It's been exactly nine years since Manchester City hit six past Manchester United and @FinallyMario asked «Why always me?' ? pic.twitter.com/EUzkzK4ZEZ — Goal (@goal) October 23, 2020

«Мой гол на «Олд Траффорд» — важнейшее событие в моей карьере. Его можно поставить в один ряд с дублем в ворота сборной Германии на Евро-2012», — вспоминал Балотелли два года спустя.

Но и Балотелли, и Тевес — яркие персонажи, однако надолго на «Этихад» они не задержались. Другое дело — многолетний капитан «Сити» Венсан Компани.

«Не только для меня, но и для каждого игрока эта игра значит больше обычной. Я довольно откровенен, потому что многие люди принижают значимость дерби и называют его «очередной игрой» и победу — «очередными тремя очками», но на самом деле все по-другому. Тестостерон перед дерби повышен, эти матчи важнее всех остальных», — говорил бельгиец.

«Я бы не стал работать в «Манчестер Юнайтед», так же как и не возглавил бы «Реал». Точно нет», — ответил на вопрос о возможной смене синего Манчестера на красный Пеп Гвардиола.

Долгое время для «МЮ» главным соперником был «Ливерпуль», а «Сити» — «маленькие шумные соседи». Но постепенно ситуация меняется.

«На старом стадионе «Мэйн Роад» с ними всегда было некомфортно. «Манчестер Сити» был превосходной командой. Но если сравнивать с нынешним «Сити», то всего лишь середняк», — вспоминал легенда «Юнайтед» Райан Гиггз.

И голы в дерби футболисты «Юнайтед» ценят не меньше Балотелли. Помните мяч Уэйна Руни ударом через себя? Конечно, помните. Вот и Руни не забывает его. «Да, я думаю, это мой самый важный гол за клуб. Он помог нам выиграть важную игру, а затем и весь чемпионат», — заявил англичанин в 2017 году.

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед», судя по всему, очень гордится этим ударом. Вот трехминутное видео со всеми возможными ракурсами бисеклеты с официального YouTube «красных дьяволов».

А Оле-Гуннар Сульшер считает свой клуб главным в Манчестере даже в нынешних непростых обстоятельствах: «Нет, я не могу представить, чтобы они нас обошли. Надо уважать то, что «Манчестер Сити» сделал за последние 10 лет, и особенно их доминирование в Англии и Европе в последние пять лет. Но мы — «Манчестер Юнайтед», и мы всегда возвращаемся. Я думаю, мы — клуб номер один в Манчестере, а может быть, и во всем мире».

Сульшер имеет полное право так думать. С тех пор как он возглавил «красных дьяволов», «Юнайтед» проиграл «Сити» в чемпионате лишь однажды. Это случилось в апреле 2019-го, для норвежца это было первое дерби в качестве тренера, а про коронавирус в мире еще никто и не слышал.

Ole Gunnar Solskjaer has got the better of Pep Guardiola so far ? pic.twitter.com/paGU9ZHmgJ — ESPN FC (@ESPNFC) November 5, 2021

Пару недель назад «МЮ» пережил дома чудовищное унижение от «Ливерпуля» — 0:5. Повторения чего-то подобного и от «маленьких шумных соседей» фанаты «Юнайтед» могут и не пережить.