«МЮ» — жертва своих же провальных трансферов. За десять лет всего раз угадали с покупкой

Большая проблема большого клуба.

Футбол — в том числе про боль. Болельщики «Манчестер Юнайтед» отлично поняли это за последние десять лет. Сэр Алекс Фергюсон почти треть века растил преданных фанов, а после его ухода на них посыпались страдания. Самое страшное — неудачи, кажется, вошли в привычку.

Когда в сезоне-2013/14 «МЮ» отлетел от «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов, вряд ли кто-то думал, что следующего плей-офф придется ждать четыре года, а так же далеко команда зайдет лишь однажды — в 2019-м снова проиграет, теперь «Барсе». Трофей Лиги Европы-2016/17 — приятно, но совсем не уровень гранда планетарных масштабов.

До рокового 2013 года все знали, что в «Юнайтед» есть глыба в лице сэра Алекса. Ферги был не просто тренером, его авторитет позволял влиять буквально на все процессы внутри клуба. Трансферы, само собой, тоже были под контролем сэра. Потом шотландец ушел, а кабинеты «Траффорда» заняли новые люди. С тех пор большинство наиболее важных решений принимает исполнительный директор Эд Вудворд.

Эд Вудворд и Алекс Фергюсон. Фото Global Look Press

Вудворд в «МЮ» с середины 2000-х. Изначально он помогал с финансами и коммерцией. Успешные денежные стратегии, видимо, сильно повысили доверие к бухгалтеру. Топовому, образованному, опытному, возможно, лучшему в мире, но бухгалтеру. В том же 2013-м Дэвид Мойес привел в клуб Джона Мерто, который неплохо взаимодействовал с тренером в «Эвертоне». Джон, в отличие от Вудворда, имеет больше отношения непосредственно к спорту, об этом говорят статусы бакалавра спортивных наук и магистра спортивной психологии.

К концу 2020-х у Мерто вместе с Сульшером даже получилось слегка разгрузить Вудворда — создали трансферный комитет, который больше ориентирован на аналитические показатели. Вот только Мойеса в клубе давным-давно нет, Дэвид был так плох, что ему не дали даже полного сезона. Возможно, сегодня шотландец остался бы в «МЮ» на больший срок, но тогда контраст на фоне совсем еще недавних триумфов Фергюсона не оставил шансов. А почему тогда Мерто до сих пор на месте? Непонятно. Неужели заслужил созданием женской команды? Или организацией покупки — внимание! — Ганнибала Межбри за — снова внимание! — 10 миллионов евро? В 2021 году в «Юнайтед» сделали должность спортивного директора, которую занял Джон.

Все, что выше, — объемная подводка к главному. За десять лет «МЮ» лишь раз попал в точку с трансфером. Один раз. За десять лет. Речь про Бруну Фернандеша, к приобретению которого вопросов быть не может. Португальца взяли за 65 миллионов евро и получили лидера на годы вперед. Голы, ассисты, характер, футбольный интеллект — все при нем. Да, эта сделка заслуживает похвалы, а что там еще было?

Из года в год клуб тратит сотни миллионов на игроков разной степени таланта и звездности. Сначала пытались немного проехать на багаже сэра Алекса, но довольно быстро выяснилось, что тот состав, по сути, иссох, в нем не осталось сил на свершения. А освежить его Дэвиду Мойесу предложили только Маруаном Феллаини. Представьте, что вы безумно хотите пить, а вам дают булку с сахаром. Так себе утоление жажды.

Анхель Ди Мария. Фото Global Look Press

Летом 2014-го в «МЮ» впервые решились на крупную покупку и забрали из Мадрида Анхеля Ди Марию за 75 миллионов евро. Здесь достаточно знать одно: аргентинца уже не было в команде, когда через год в Манчестере оформили еще одну мегатрату — взяли 60-миллионного Антони Марсьяля. Помните, «Монако» вписало в договор бонусы за потенциальный «Золотой мяч» для француза? До сих пор ждут, игрок-то все еще в «МЮ» бегает, никак избавиться от него не могут.

Открыв список самых крупных входящих трансферов в истории «Ман Юнайтед», можно не сразу поверить в увиденное. 105 миллионов евро за Погба, 95 за Антони, 87 за Магуайра, 85 за Санчо — это первая четверка топа. Школьники в компьютерных симуляторах порой разумнее закупаются. Ладно, историю Погба можно считать неудачной, но в целом логичной ставкой. Но Антони за 95? В «Аяксе» бразилец был неплох. Неплох — это не 95 миллионов евро. Магуайр — в ту же кучу. Нормальный защитник, который способен стабильно давать пользу в АПЛ. 87 миллионов обрекают Харри на давление и последующие мемы, ну потому что он не может столько стоить.

Сейчас манчестерская обойма где-то на треть состоит из провальных покупок — Маунт, Антони, Онана, Магуайр, Марсьяль, Санчо, ван де Бек. Еще столько же составляют приобретения, которые явно не оправдали себя. Совсем катастрофой не назвать, но и не сокровище — Шоу, Ван-Биссака, Варан, Линделеф, Амрабат (да, аренда, но опять ошибка в выборе), Хейлунн (у него еще есть время все исправить), Маласия.

А тащат либо воспитанники вроде Рэшфорда с Мактоминаем, либо копеечный Гарначо. И все тот же Бруну. Неумение шопиться — одна из главных проблем постфергюновского «Манчестер Юнайтед». И знаете, есть ощущение, что она, как и большинство кризисов, связана с поразительным бардаком наверху. В мире животных «МЮ» был бы рыбой, потому что голова давно сгнила.

Бухгалтер отвечает за спортивные решения, помощника уволенного десять лет назад тренера не убирают и делают спортдиром. Говорят, скоро 25 процентов акций клуба купит бизнесмен Том Рэтклифф, который уже владеет швейцарской «Лозанной» и французской «Ниццей». Ранее англичанин дважды пытался заплатить представителям АПЛ, но «Ньюкасл» достался шейхам, а «Челси» — Боули. Сделка должна стать началом пути к стопроцентной смене собственника.

Интересно, что «МЮ» даст человек, недавно проигравший борьбу гениальному управленцу Тодду Боули? Бились за клуб примерно такого же уровня величия, кстати. К боли от происходящего с командой прямо сейчас в мысли болельщиков красного «Манчестера» теперь добавляется неизвестность будущего. И неизвестность эта не манящая и интригующая, а тревожная и в некотором смысле пугающая. Может, хотя бы с трансферами разобраться?