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Сегодня, 17:00

«МЮ» — жертва своих же провальных трансферов. За десять лет всего раз угадали с покупкой

Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Поль Погба, Харри Магуайр и Бруну Фернандеш
Поль Погба, Харри Магуайр и Бруну Фернандеш.
Фото Reuters, Global Look Press
Большая проблема большого клуба.

Футбол — в том числе про боль. Болельщики «Манчестер Юнайтед» отлично поняли это за последние десять лет. Сэр Алекс Фергюсон почти треть века растил преданных фанов, а после его ухода на них посыпались страдания. Самое страшное — неудачи, кажется, вошли в привычку.

Когда в сезоне-2013/14 «МЮ» отлетел от «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов, вряд ли кто-то думал, что следующего плей-офф придется ждать четыре года, а так же далеко команда зайдет лишь однажды — в 2019-м снова проиграет, теперь «Барсе». Трофей Лиги Европы-2016/17 — приятно, но совсем не уровень гранда планетарных масштабов.

До рокового 2013 года все знали, что в «Юнайтед» есть глыба в лице сэра Алекса. Ферги был не просто тренером, его авторитет позволял влиять буквально на все процессы внутри клуба. Трансферы, само собой, тоже были под контролем сэра. Потом шотландец ушел, а кабинеты «Траффорда» заняли новые люди. С тех пор большинство наиболее важных решений принимает исполнительный директор Эд Вудворд.

Эд Вудворд и Алекс Фергюсон
Эд Вудворд и Алекс Фергюсон.
Фото Global Look Press

Вудворд в «МЮ» с середины 2000-х. Изначально он помогал с финансами и коммерцией. Успешные денежные стратегии, видимо, сильно повысили доверие к бухгалтеру. Топовому, образованному, опытному, возможно, лучшему в мире, но бухгалтеру. В том же 2013-м Дэвид Мойес привел в клуб Джона Мерто, который неплохо взаимодействовал с тренером в «Эвертоне». Джон, в отличие от Вудворда, имеет больше отношения непосредственно к спорту, об этом говорят статусы бакалавра спортивных наук и магистра спортивной психологии.

К концу 2020-х у Мерто вместе с Сульшером даже получилось слегка разгрузить Вудворда — создали трансферный комитет, который больше ориентирован на аналитические показатели. Вот только Мойеса в клубе давным-давно нет, Дэвид был так плох, что ему не дали даже полного сезона. Возможно, сегодня шотландец остался бы в «МЮ» на больший срок, но тогда контраст на фоне совсем еще недавних триумфов Фергюсона не оставил шансов. А почему тогда Мерто до сих пор на месте? Непонятно. Неужели заслужил созданием женской команды? Или организацией покупки — внимание! — Ганнибала Межбри за — снова внимание! — 10 миллионов евро? В 2021 году в «Юнайтед» сделали должность спортивного директора, которую занял Джон.

&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; дома проиграл &laquo;Баварии&raquo; (0:1) и&nbsp;занял последнее место в&nbsp;группе. Крах «Манчестер Юнайтед», «Наполи» в плей-офф, «Севилья» без любимой Лиги Европы

Все, что выше, — объемная подводка к главному. За десять лет «МЮ» лишь раз попал в точку с трансфером. Один раз. За десять лет. Речь про Бруну Фернандеша, к приобретению которого вопросов быть не может. Португальца взяли за 65 миллионов евро и получили лидера на годы вперед. Голы, ассисты, характер, футбольный интеллект — все при нем. Да, эта сделка заслуживает похвалы, а что там еще было?

Из года в год клуб тратит сотни миллионов на игроков разной степени таланта и звездности. Сначала пытались немного проехать на багаже сэра Алекса, но довольно быстро выяснилось, что тот состав, по сути, иссох, в нем не осталось сил на свершения. А освежить его Дэвиду Мойесу предложили только Маруаном Феллаини. Представьте, что вы безумно хотите пить, а вам дают булку с сахаром. Так себе утоление жажды.

Футболист Анхель Ди Мария
Анхель Ди Мария.
Фото Global Look Press

Летом 2014-го в «МЮ» впервые решились на крупную покупку и забрали из Мадрида Анхеля Ди Марию за 75 миллионов евро. Здесь достаточно знать одно: аргентинца уже не было в команде, когда через год в Манчестере оформили еще одну мегатрату — взяли 60-миллионного Антони Марсьяля. Помните, «Монако» вписало в договор бонусы за потенциальный «Золотой мяч» для француза? До сих пор ждут, игрок-то все еще в «МЮ» бегает, никак избавиться от него не могут.

Открыв список самых крупных входящих трансферов в истории «Ман Юнайтед», можно не сразу поверить в увиденное. 105 миллионов евро за Погба, 95 за Антони, 87 за Магуайра, 85 за Санчо — это первая четверка топа. Школьники в компьютерных симуляторах порой разумнее закупаются. Ладно, историю Погба можно считать неудачной, но в целом логичной ставкой. Но Антони за 95? В «Аяксе» бразилец был неплох. Неплох — это не 95 миллионов евро. Магуайр — в ту же кучу. Нормальный защитник, который способен стабильно давать пользу в АПЛ. 87 миллионов обрекают Харри на давление и последующие мемы, ну потому что он не может столько стоить.

Мемфис Депай, Мэйсон Маунт и&nbsp;Анхель Ди&nbsp;Мария. Оуэн, Депай, Ди Мария. Седьмой номер в «МЮ» — дар или проклятие?

Сейчас манчестерская обойма где-то на треть состоит из провальных покупок — Маунт, Антони, Онана, Магуайр, Марсьяль, Санчо, ван де Бек. Еще столько же составляют приобретения, которые явно не оправдали себя. Совсем катастрофой не назвать, но и не сокровище — Шоу, Ван-Биссака, Варан, Линделеф, Амрабат (да, аренда, но опять ошибка в выборе), Хейлунн (у него еще есть время все исправить), Маласия.

А тащат либо воспитанники вроде Рэшфорда с Мактоминаем, либо копеечный Гарначо. И все тот же Бруну. Неумение шопиться — одна из главных проблем постфергюновского «Манчестер Юнайтед». И знаете, есть ощущение, что она, как и большинство кризисов, связана с поразительным бардаком наверху. В мире животных «МЮ» был бы рыбой, потому что голова давно сгнила.

Бухгалтер отвечает за спортивные решения, помощника уволенного десять лет назад тренера не убирают и делают спортдиром. Говорят, скоро 25 процентов акций клуба купит бизнесмен Том Рэтклифф, который уже владеет швейцарской «Лозанной» и французской «Ниццей». Ранее англичанин дважды пытался заплатить представителям АПЛ, но «Ньюкасл» достался шейхам, а «Челси» — Боули. Сделка должна стать началом пути к стопроцентной смене собственника.

Интересно, что «МЮ» даст человек, недавно проигравший борьбу гениальному управленцу Тодду Боули? Бились за клуб примерно такого же уровня величия, кстати. К боли от происходящего с командой прямо сейчас в мысли болельщиков красного «Манчестера» теперь добавляется неизвестность будущего. И неизвестность эта не манящая и интригующая, а тревожная и в некотором смысле пугающая. Может, хотя бы с трансферами разобраться?

Антони Марсьяль
Бруну Фернандеш
Джейдон Санчо
Маруан Феллаини
Поль Погба
Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 16 11 3 2 33-15 36
3
 Астон Вилла 16 11 2 3 35-20 35
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
8
 Брайтон 16 7 5 4 33-28 26
9
 Вест Хэм 16 7 3 6 26-30 24
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 16 5 4 7 23-22 19
13
 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21-26 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 17 4 5 8 17-25 17
16
 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 17 2 2 13 16-36 8
20
 Шеффилд Юн. 17 2 2 13 12-43 8
Результаты / календарь
1 тур
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38 тур
15.12 23:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 0 : 2
16.12 18:00
Борнмут – Лутон Таун
 - : -
16.12 18:00
Челси – Шеффилд Юн.
 2 : 0
16.12 18:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 2 : 2
16.12 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 3 : 0
16.12 20:30
Бернли – Эвертон
 0 : 2
17.12 17:00
Арсенал – Брайтон
 - : -
17.12 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 - : -
17.12 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
17.12 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 10
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 14 1 5
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