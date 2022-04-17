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Роналду не забивал месяц и сделал хет-трик с беспомощным соперником, безумное спасение «Ювентуса», Эмери снова выиграл

Роналду оформил хет-трик в матче против «Норвича», Черышев принял участие в матче с «Осасуной»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «Брайтон» — кошмар Северного Лондона

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
16 апр, 14:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
0:1
Брайтон & Хоув
Голы
Троссар, 90 (0:1)
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Регилон Ромеро Эмерсон Роял Дайер Дэвис Хейбьерг Бентанкур (Уинкс, 72) Сон Хын Мин (Бергвайн, 88) Кейн Кулушевски (Лукас Моура, 64)
Брайтон & Хоув
Санчес Лемпти (Марч, 82) Данк Велтман Кукурелья Биссума Макаллистер Мвепу (Уэлбек, 46) Гросс Кайседо (Лаллана, 78) Троссар
Предупреждения
Кулушевски 27’, Бентанкур 34’, Эмерсон Роял 90+4’  -  Мвепу 26’, Биссума 58’, Данк 90+5’
Судьи
Поусон (Англия)
Англия. Премьер-лига. 33-й тур
16 апр, 17:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
1:0
Арсенал
Голы
Беднарек, 44 (1:0)
Саутгемптон
Форстер Уокер-Питерс Лянко Перро Беднарек Валери Ромеу Уорд-Проуз Армстронг (Редмонд, 82) Бройя (Лонг, 74) Эль-Юнусси (Ливраменто, 90+2)
Арсенал
Рамсдейл Уайт Габриэл Магальяйнс Седрик Суариш (Смит-Роу, 60) Нуну Тавареш (Пепе, 70) Сака Эдегор Локонга Джака Нкетиа Мартинелли
Предупреждения
Бройя 56’, Лонг 90+5’  -  Уайт 90+1’
Судьи
Бэнкес (Англия)

«Тоттенхэм», превратившись в фаворита в борьбе за четвертое лигочемпионское место, неожиданно споткнулся на «Брайтоне». Только стоит ли говорить о сюрпризе, если неделю назад «чайки» также гостили в Северном Лондоне и отправили в нокаут «Арсенал»? То есть Грэм Поттер неприятно удивил двух топ-соперников, хотя до этого его команда не знала побед с 12 февраля и в семи турах проиграла шесть раз. А безусловный герой яркого отрезка — Троссар. Бельгиец забил классный гол «канонирам», и в субботу не менее эффектно воспользовался глупой ошибкой защитника.

Между тем казалось, что команда Антонио Конте спокойно возьмет свое, и первый в матче удар за авторством Кейна — уже на 40-й секунде матча — лишь укрепил эти мысли. Однако реальность оказалась более суровой по отношению к «Тоттенхэму». Но лишь отчасти, потому что в параллельном матче сорвавшийся в пике «Арсенал» проиграл третий раз подряд. Да еще и «Саутгемптону», который в прошлом туре получил дома 0:6 от «Челси» и не знал побед со 2 марта. Так что «канониры» не смогли сравняться с принципиальным соперником, а совместными усилиями два лондонских клуба сделали подарок своим преследователям и персонально «МЮ».

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
16 апр, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
3:2
Норвич
Голы
Криштиану Роналду, 7 (1:0), Криштиану Роналду, 32 (2:0), Дауэлл, 45 (2:1), Пукки, 52 (2:2), Криштиану Роналду, 76 (3:2)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Магуайр Далот Алекс Теллес (Мата, 74) Погба (Рэшфорд, 74) Лингард (Матич, 64) Бруну Фернандеш Криштиану Роналду Санчо Эланга
Норвич
Крул Бирам Гибсон Хэнли Яннулис Дауэлл (Гилмор, 73) Норманн Ле Мелу (Роу, 82) Маклин (Плахета, 73) Рашица Пукки
Судьи
Мэдли (Англия)

«Красные дьяволы» отвели душу на безнадежном аутсайдере, хотя определение для этой победы получается верным только с точки зрения результата. В игре же «Юнайтед» разбазарил преимущество в два мяча, несчастный Магуайр ногой едва не снес голову одноклубнику Погба, а склонить чашу весов в свою пользу удалось только после 58-го в карьере результативного штрафного Криштиану Роналду. Португалец отметил сразу два юбилея, оформив 60-й хет-трик в карьере и 50-й «трюк со шляпой» на клубном уровне.

Конечно, цифры впечатляющие. Даже очень. Но что они принципиально меняют? Роналду ведь не забивал целый месяц — после того, как устроил бенефис с тремя голами против «Тоттенхэма». А потом замолчал в главном матче весны против «Атлетико» в Лиге чемпионов, и чем-то это напомнило прошлогоднюю историю. Ту, когда «Ювентус» вылетел от «Порту», и отвернувшийся в ключевом эпизоде от мяча Криш спустя несколько дней отыгрался на беспомощном «Кальяри».

Тогда тоже случился хет-трик, и пятикратный обладатель «Золотого мяча» превратил это в никому не нужное шоу. Во-первых, после третьего гола Роналду приложил руку к уху, как бы дав ответ критикам. Во-вторых, сделал эффектное фото, где он держит мяч и показывает три пальца. Наконец, демонстративно отказался общаться с журналистами. Принципиально это, как и сейчас, ничего не меняло, а настоящим ответом может стать только четвертое место, от которого «МЮ» теперь отстает на три очка.

Поаплодировать же Кришу стоит за поступок после матча: он не стал забирать на память мяч, а подарил его впервые попавшему в заявку главной команды 17-летнему одноклубнику Алехандро Гарначо.

Италия: «Болонья» играет за Михайловича

Италия. Серия А. 33-й тур
16 апр, 19:30. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:1
Болонья
Голы
Арнаутович, 52 (0:1), Влахович, 90+5 (1:1)
Ювентус
Щенсны Де Шильо (Кин, 86) Кьеллини (Алекс Сандру, 75) де Лигт (Бонуччи, 59) Данилу Пеллегрини (Закария, 60) Рабьо Влахович Мората Дибала (Бернардески, 59) Куадрадо
Болонья
Скорупски Хики Сумаоро Теат Дейкс Медель Сориано (Касиус, 74, Бонифаци, 87) Схаутен Сванберг (Эбишер, 74) Орсолини (Домингес, 87) Арнаутович (Барроу, 65)
Предупреждения
Куадрадо 31’  -  Теат 13’, Сванберг 18’, Арнаутович 41’, Медель 84’
Удаления
Медель 84’, Сумаоро 84’
Судьи
Сакки (Италия)

В Турине устроили исключительно теплую встречу легендарному Алессандро Дель Пьеро, а вот футбол в исполнении «Ювентуса» значительную часть времени смотрелся уныло. Гораздо скучнее, чем новая форма оригинальной расцветки в стиле стрит-арт. А после перерыва — почти сразу после промаха Рабьо мимо открытого угла ворот — Арнаутович наказал туринскую оборону за ошибку с созданием искусственного офсайда. Не доигравший до финального свистка австриец стал лишь вторым с 1933 года игроком «Болоньи», забившим в шести подряд матчах серии А.

А что же «Старая синьора»? Данилу пробил в штангу, упустил шанс де Лигт, попал в крестовину пустых ворот Куадрадо. Но последний эпизод потребовал изучения повтора по случаю фола на Морате. Пенальти арбитр не назначил, однако оставил гостей вдевятером. Сумаро отправился в раздевалку за «фол последней надежды», а Медель — за нервный срыв и атаку на арбитра.

Только после этого «Юве» спасся, а Влахович забил свой 50-й итальянский гол после эффектного удара Мораты «ножницами». И, наверное, справедливо, что большего команда Массимилиано Аллегри не добилась. «Болонье» же хочется поаплодировать, ведь она играет за своего тренера Синишу Михайловича, у которого случился рецидив лейкемии. Серб во время лечения помогает команде, и еще перед ничьей в гостях у «Милана» настраивал своих футболистов по видеосвязи.

Германия: идеальный дебют

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
16 апр, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
6:1
Вольфсбург
Голы
Роте, 24 (1:0), Витсель, 26 (2:0), Аканджи, 28 (3:0), Эмре Джан, 34 (4:0), Холанн, 38 (5:0), Холанн, 54 (6:0), Баку, 81 (6:1)
Боруссия Д
Кобель Загаду Аканджи (Понграчич, 65) Роте (Семич, 88) Ройс Брандт (Мукоко, 65) Беллингем Эмре Джан Витсель (Рейниер, 77) Холанн Вольф (Байно-Гиттенс, 88)
Вольфсбург
Кастелс Борнау Лакруа (Мбабу, 45) Баку Брукс Шлагер (Вранкс, 62) Арнольд Герхардт Крузе (Руссийон, 46) Нмеча (Нмеча, 62) Винн (Бялек, 82)
Предупреждения
Баку 33’, Герхардт 41’
Судьи
Шредер (Германия)

По большому счету, разгромная победа «Боруссии» не имеет принципиального значения. Второму месту дортмундцев ничего не угрожает, а до «Баварии» слишком далеко. Разве что мюнхенцы после фиаско в Лиге чемпионов окажутся выбиты из колеи настолько, что в воскресенье проиграют находящейся в зоне вылета «Арминии». Звучит как бред, но хочется же хотя бы намека на интригу, ведь в следующую субботу нас ждет немецкое класико.

Впрочем, противостояние Дортмунда и Мюнхена — вещь в себе и ценно независимо от турнирной ситуации. Если смотреть на ближайший тур именно так, то «Боруссия» подходит к принципиальному противостоянию в хорошем тонусе. Например, долго лечившийся Холанн забил за клуб впервые с 21 января, а защитник Роте и вовсе вошел в историю бундеслиги. Еще ни один футболист не забивал в своем дебютном матче в столь юном возрасте (17 лет и 169 дней).

Испания: Черышев не спас

Испания. Лига 1. 32-й тур
16 апр, 19:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:2
Осасуна
Голы
Авила, 50 (0:1), Будимир, 74 (0:2), Солер, 83 (1:2)
Валенсия
Мамардашвили Гильямон Диакаби (Васкес, 83) Хосе Гайя (Москера, 83) Фулькье Рачич Мориба (Солер, 65) Гонсалу Гедеш Элдер Кошта (Маркос Андре, 65) Дуро Хиль (Черышев, 74)
Осасуна
Эррера Видаль Гарсия Хосе Анхель (Гарсия, 64) Эрнандес Санчес Ойер (Мартинес, 64) Монкайола Торро Авила (Брашанац, 74) Будимир
Предупреждения
Фулькье 28’  -  Ойер 17’, Торро 23’
Судьи
Лопес (Испания)

Нечасто играющий в последнее время на поле Денис Черышев появился на поле на 74-й минуте. Случилось это перед вторым голом «Осасуны». Классно пробив головой, отличившийся в четвертом туре подряд Будимир сделал положение «Валенсии» практически безвыходным. Все-таки памплонцы — одна из лучших команд по игре в гостях в текущем сезоне ла лиги. «Летучие мыши», конечно, бились, заработали пенальти после вмешательства ВАР, но не добились большего даже при семи добавленных арбитром минутах.

Испания. Лига 1. 32-й тур
16 апр, 22:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
1:2
Вильярреал
Голы
Морено, 7 (0:1), Тригерос, 16 (0:2), Энес Юнал, 63 (1:2)
Хетафе
Сория Кабако (Оскар Родригес, 46) Куэнка Оливера Суарес (Иглесиас, 84) Митрович Аленья (Майораль, 46) Арамбарри Максимович Энес Юнал Рамирес (Вильяр, 77)
Вильярреал
Рульи Пау Торрес Манди Педраса Орье Парехо (Капуэ, 68) Иборра Тригерос (Мойсес Гомес, 84) Морено (Ло Сельсо, 61) Пако Алькасер (Груневелд, 61) Чуквуэзе (Пино, 68)
Предупреждения
Суарес 20’, Арамбарри 60’  - 
Судьи
Фуэртес (Испания)

Ошиблись те, кто думал, что «Вильярреал» оставил все силы и эмоции в Мюнхене. К тому же «подводников» вдохновили не только собственная победа над «Баварией», но и начало испанского тура. Ничья «Реал Сосьедад» с «Бетисом» чуть-чуть повысила шансы команды Унаи Эмери финишировать в еврокубковой шестерке, а после субботней победы «Вильярреал» отстает от басков на шесть очков и сыграет с ними на своем поле в предпоследнем туре.

Скорее всего, столь непростой ситуации не было, сели бы не травмы лучшего снайпера «подводников» Жерара Морено. С сентября по ноябрь он дважды выбывал на месяц, после чего пропустил столько же с начала февраля по начало марта. Стоило же снайперу вернуться, и все пошло на лад. Против «Хетафе» Морено обеспечил результат за тайм. Забил сам и вывел один в один Тригероса. И это еще Пако Алькасер после идеального паса Морено ухитрился с полутора метров на забить в пустые ворота. На счастье «Вильярреала» этот промах не вышел боком, хотя вторая половина заставила гостей понервничать.

Статистика дня
2-й командой, три года подряд проигрывающей в полуфинале Кубка Англии, стал «Манчестер Сити». Ранее — в 60-х годах прошлого века — в такой ситуации дважды оказывался «МЮ».
3-й раз в истории «Ливерпуль» в рамках одного сезона вышел в финалы Кубка Англии и Кубка лиги.
4 победы одержал «Сент-Этьен» в матчах, где он пропускал первым. В текущем чемпионате Франции лучше реагировал на неудачи только выигравший в аналогичных ситуациях шесть раз «ПСЖ».
9 лет спустя сразу два игрока «Удинезе» — Бету и Деулофеу — снова забили двузначное число мячей в серии А.
190 матчей провел в ла лиге повторивший клубный рекорд «Хетафе» защитник Дамиан Суарес.
497 футболистов выходили на поле в текущем сезоне бундеслиги, что стало рекордным показателем в истории турнира.

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Основные источники исследования

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ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Ювентус
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