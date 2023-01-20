«Ливерпуль» и «Челси» пожирают травмы. Без Нуньеса, Стерлинга и Диаса матч будет непредсказуемым
«Ливерпуль» и «Челси» — самые несчастные топ-клубы Европы прямо сейчас. У команд переполнены лазареты, и тренеры вынуждены играть сразу в нескольких турнирах полуторными составами. Из-за этого у красных и синих очень много проблем и отсутствие стабильных результатов.
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Когда состоится и где смотреть матч «Ливерпуль» — «Челси»
Встреча 21-го тура АПЛ состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и начнется в 15.30 по московскому времени. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В России трансляция игры недоступна.
«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз и ставка на матч АПЛ 21 января 2023 года
У Юргена Клоппа и Грэма Поттера большие проблемы: на двоих за три недели 2023 года их команды проиграли пять раз. При этом совместно они провели всего девять матчей. Дошло до того, что в Мерсисайде задумались об отставке немецкого специалиста, а в Лондоне фанаты во время матчей воспевают Абрамовича и Тухеля.
«Челси» в этом сезоне затеял масштабную перестройку. Новое руководство взбаламутило трансферный рынок дорогостоящими покупками: в одно только зимнее окно лондонцы уже потратили 143 млн евро (по данным Transfermarkt). Новичками стали Михаил Мудрик, Бенуа Бадиашиле, Андрей Сантос, Давид Фофана и арендованный у «Атлетико» Жоау Феликс. Возможно, такая массовая закупка — попытка сбежать от кадрового дефицита, потому что сейчас в лазарете у синих сразу десять игроков.
Другой вопрос, что делать с таким количеством футболистов, когда все поправятся, — очевидно, из матча в матч менять состав не согласится ни один здравомыслящий тренер в мире. Но пока у Грэма Поттера такой проблемы нет — он с трудом набирает 11 бойцов для старта на каждую новую игру. Отсюда поражения от «Сити», вылет из всех национальных Кубков, а также десятое место в АПЛ. За последнее время синие потеряли очки с несколькими аутсайдерами, в числе которых «Ноттингем» и «Фулхэм».
У «Ливерпуля» похожая ситуация. Красные занимают девятую строчку в таблице, за предыдущие пару недель получили по три мяча от «Брайтона» и «Брентфорда», но с трудом удержались в Кубке Англии — в переигровке минимально одолели «Вулверхэмптон». Клопп не может рассчитывать на пятерых игроков, среди которых важнейшие Луис Диас, Диогу Жота, Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк. Также с «Челси», скорее всего, не сыграет Дарвин Нуньес — без него и остальных ребят атака красных серьезно обнищала.
Неудивительно, что в сложившейся ситуации, когда большинство нападающих лечатся, «Ливерпуль» и «Челси» не показывают тот воздушный атакующий футбол, к которому все привыкли. У синих всего 22 гола в 19 матчах, у красных — 34, но если вычесть победу над «Борнмутом» со счетом 9:0, цифра будет близка к лондонской.
Хотя команды находятся в близких кондициях, серьезным фаворитом предстоящей встречи букмекерская компания БЕТСИТИ назвала «Ливерпуль». На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.92, что приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья идет за 3.80 (26%), успех «Челси» — за 4.10 (22%).
Выбирать победителя в матче настолько нестабильных клубов — неблагодарное занятие. Поэтому лучше обратить внимание на голевые показатели. В последних пяти матчах обе команды не блистали: «Челси» забил всего три мяча, «Ливерпуль» — шесть. Но в ближайшей встрече соперники не смогут рассчитывать на нападающих — на поле не появятся Стерлинг, Дарвин, Диас, Фирмино и Феликс. Выбор футболистов в линию атаки у обоих тренеров очень ограничен, а вот в оборону они смогут поставить почти всех сильнейших, за исключением ван Дейка.
Нельзя забывать, что даже в лучших сочетаниях в первой половине прошлого сезона команды показывали минимальную результативность — дважды сыграли 0:0 в кубковых матчах. Очевидно, что в этот раз голов зрители тоже недосчитаются.
Прогноз от «СЭ»: «обе забьют — нет» за 2.17.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|18
|15
|2
|1
|42-14
|47
|
2
|Ман. Сити
|19
|13
|3
|3
|50-20
|42
|
3
|МЮ
|19
|12
|3
|4
|30-22
|39
|
4
|Ньюкасл
|19
|10
|8
|1
|33-11
|38
|
5
|Тоттенхэм
|20
|10
|3
|7
|39-31
|33
|
6
|Фулхэм
|20
|9
|4
|7
|32-29
|31
|
7
|Брайтон
|18
|9
|3
|6
|35-25
|30
|
8
|Брентфорд
|19
|7
|8
|4
|32-28
|29
|
9
|Челси
|19
|8
|4
|7
|22-21
|28
|
10
|Ливерпуль
|18
|8
|4
|6
|34-25
|28
|
11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22-27
|25
|
12
|Кр. Пэлас
|19
|6
|5
|8
|18-27
|23
|
13
|Нот. Форест
|19
|5
|5
|9
|15-34
|20
|
14
|Лестер
|19
|5
|2
|12
|26-33
|17
|
15
|Лидс
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|
16
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12-27
|17
|
17
|Борнмут
|19
|4
|4
|11
|18-41
|16
|
18
|Эвертон
|19
|3
|6
|10
|15-26
|15
|
19
|Саутгемптон
|19
|4
|3
|12
|17-34
|15
|
20
|Вест Хэм
|19
|4
|3
|12
|15-25
|15
|21.01
|15:30
|
Ливерпуль – Челси
|- : -
|21.01
|18:00
|
Борнмут – Нот. Форест
|- : -
|21.01
|18:00
|
Лестер – Брайтон
|- : -
|21.01
|18:00
|
Саутгемптон – Астон Вилла
|- : -
|21.01
|18:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|- : -
|21.01
|20:30
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|22.01
|17:00
|
Лидс – Брентфорд
|- : -
|22.01
|17:00
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|- : -
|22.01
|19:30
|
Арсенал – МЮ
|- : -
|23.01
|23:00
|
Фулхэм – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|22
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|17
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2