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23 декабря, 23:00

Новый судейский скандал в АПЛ — в ворота «Арсенала» не поставили пенальти за очевидную игру рукой. Как это объяснят?

«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 18-го тура АПЛ
Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
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Юрген Клопп спорит с судьями после матча «Ливерпуль» — «Арсенал» (1:1).
Фото Reuters
«Канониры» и «Ливерпуль» разошлись миром.
Англия. Премьер-лига. 18-й тур
23 дек, 20:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:1
Арсенал

В прошлом туре АПЛ «Арсенал» буквально уничтожил симпатичный «Брайтон». Прессинг и атакующие комбинации «чаек» не работали, а лондонцы чуть ли не каждую минуту устремлялись в молниеносные контратаки. Параллельно «Ливерпуль» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед»: по xG наиграли минимум на два мяча, но у команды Клоппа все-таки были большие проблемы в позиционных атаках — большинство ударов представляли собой дальние выстрелы из-за штрафной. Онана прекрасно справлялся с угрозой и помог увезти ничью с «Энфилда».

Перед игрой Артета показался себя крайне амбициозным: «Мы делали это на «Олд Траффорд», делали на «Стэмфорд Бридж» и во многих других местах, где не получалось годами. «Ливерпуль» — следующий вызов. Нужно поехать туда и победить. Если хочешь быть на вершине, нужно ехать туда и доминировать. Именно это мы и попытаемся сделать».

Юрген Клопп&nbsp;&mdash; Микель Артета. «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча

«Арсенал» моментально открыл счет и чуть не привез пенальти

«Арсенал» начал мега-активно: сначала Сака опасно прострелил в штрафную Алиссона, после чего Райс чуть не попал в створ, подключившись вторым темпом. А уже через две минуты Габриэл открыл счет после передачи Эдегора со штрафного. Бразилец в стиле Майкла Джордана вспарил вверх над соперниками и головой внес мяч в сетку. Арбитры сначала сомневались в правильном положении защитника, но после минутной проверки гол засчитали.

Однако быстрый гол еще ни о чем не говорил: «Ливерпуль» семь раз отыгрывался после того, как пропускал первым — четыре победы и три ничьи. Хотя на 9-й минуте Хаверц мог удвоить преимущество: классно прочитал передачу защитников и ногой прервал пас. Если бы мяч сильнее отскочил от ноги немца, то это мог быть голевой момент.

Защитник «Арсенала» Габриэл открыл счет в матче.
Фото Reuters

На 14-й минуте Салах мог сравнять счет, но, оказавшись один у штанги ворот Райи, попал в сетку с внешней стороны. Чуть позже «Ливерпуль» чуть не заработал пенальти: Эдегор в штрафной рукой остановил мяч, но судьи почему-то проигнорировали эпизод.

На 29-й Салах отомстил за неназначенный пенальти: фирменным смещением в центр от Зинченко поразил ближний верхний угол. Отметим ассист Трента — англичанин оформил отличную закидушку со своей половины поля. Именно против лондонцев у Трента больше всего голевых передач — семь штук.

Мохамед Салах сравнял счет.
Фото Reuters

Под конец тайма «Арсенал» мог нанести ответный удар: Сака выбежал один на один с Алиссоном, но не смог переиграть вратаря. Мяч в штрафной отскочил к Мартинелли, но и бразильский форвард не смог попасть в створ.

Трент загубил острейший момент после грубой ошибки «Арсенала»

Во второй половине живее выглядели уже хозяева: сначала опасный удар по игрокам соперника нанес Салах, а вскоре в штрафную забежал Джо Гомес, который бил в дальний угол. Сам же Гомес появился на поле посреди первого тайма — он заменил травмировавшегося Цимикаса. На 67-й минуте поле из-за повреждения покинул и Луис Диас. Ждем порцию агрессивных комментариев Клоппа по поводу календаря?

На 72-й «Арсенал» закосплеил московский «Спартак» и легендарный мем «Помогите». Игроки красно-белых не поделили мяч после отскока с углового и Салах повел партнеров в контратаку против одного защитника. У Мо было четыре варианта для паса, но он предпочел отдать мяч под удар Тренту, который зарядил в перекладину.

Трент Александер-Арнольд бьет в перекладину.
Фото Reuters

На 81-й судья проигнорировал падение Троссара после контакта с Трентом. Затем Хаверц внешней стороной стопы пытался закрутить мяч в ближний угол, но в итоге и в створ не попал, и угловой не сумел заработать.

В целом последние 15 минут были за «Арсеналом». Лондонцы чаще проводили позиционные атаки, зарабатывали стандарты и почти не позволяли любимцам «Энфилда» убегать в контратаки. Даже вышедший на замену Нуньес не перевернул игру, хотя в этом сезоне он, возможно, главный джокер Европы.

«Арсенал» закрепился на первой строчке, опережая «Ливерпуль» на одно очко. Больше всего этой ничьей, кажется, расстроились в «Астон Вилле»: если бы они обыграли «Шеффилд», то вырвались бы на первое место в таблице.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
2
 Ливерпуль 18 11 6 1 37-16 39
3
 Астон Вилла 18 12 3 3 38-22 39
4
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
5
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
6
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
7
 Ньюкасл 18 9 2 7 36-22 29
8
 МЮ 18 9 1 8 18-23 28
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Борнмут 17 6 4 7 24-32 22
12
 Фулхэм 18 6 3 9 26-31 21
13
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
14
 Вулверхэмптон 17 5 4 8 21-29 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Эвертон 18 8 2 8 23-22 16
17
 Нот. Форест 18 3 5 10 19-33 14
18
 Лутон Таун 17 3 3 11 18-32 12
19
 Бернли 18 3 2 13 18-36 11
20
 Шеффилд Юн. 18 2 3 13 13-44 9
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Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
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Астон Вилла – Шеффилд Юн.
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Ман. Сити – Брентфорд
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Фулхэм – Бернли
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