Новый судейский скандал в АПЛ — в ворота «Арсенала» не поставили пенальти за очевидную игру рукой. Как это объяснят?
В прошлом туре АПЛ «Арсенал» буквально уничтожил симпатичный «Брайтон». Прессинг и атакующие комбинации «чаек» не работали, а лондонцы чуть ли не каждую минуту устремлялись в молниеносные контратаки. Параллельно «Ливерпуль» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед»: по xG наиграли минимум на два мяча, но у команды Клоппа все-таки были большие проблемы в позиционных атаках — большинство ударов представляли собой дальние выстрелы из-за штрафной. Онана прекрасно справлялся с угрозой и помог увезти ничью с «Энфилда».
Перед игрой Артета показался себя крайне амбициозным: «Мы делали это на «Олд Траффорд», делали на «Стэмфорд Бридж» и во многих других местах, где не получалось годами. «Ливерпуль» — следующий вызов. Нужно поехать туда и победить. Если хочешь быть на вершине, нужно ехать туда и доминировать. Именно это мы и попытаемся сделать».
«Арсенал» моментально открыл счет и чуть не привез пенальти
«Арсенал» начал мега-активно: сначала Сака опасно прострелил в штрафную Алиссона, после чего Райс чуть не попал в створ, подключившись вторым темпом. А уже через две минуты Габриэл открыл счет после передачи Эдегора со штрафного. Бразилец в стиле Майкла Джордана вспарил вверх над соперниками и головой внес мяч в сетку. Арбитры сначала сомневались в правильном положении защитника, но после минутной проверки гол засчитали.
Однако быстрый гол еще ни о чем не говорил: «Ливерпуль» семь раз отыгрывался после того, как пропускал первым — четыре победы и три ничьи. Хотя на 9-й минуте Хаверц мог удвоить преимущество: классно прочитал передачу защитников и ногой прервал пас. Если бы мяч сильнее отскочил от ноги немца, то это мог быть голевой момент.
На 14-й минуте Салах мог сравнять счет, но, оказавшись один у штанги ворот Райи, попал в сетку с внешней стороны. Чуть позже «Ливерпуль» чуть не заработал пенальти: Эдегор в штрафной рукой остановил мяч, но судьи почему-то проигнорировали эпизод.
На 29-й Салах отомстил за неназначенный пенальти: фирменным смещением в центр от Зинченко поразил ближний верхний угол. Отметим ассист Трента — англичанин оформил отличную закидушку со своей половины поля. Именно против лондонцев у Трента больше всего голевых передач — семь штук.
Под конец тайма «Арсенал» мог нанести ответный удар: Сака выбежал один на один с Алиссоном, но не смог переиграть вратаря. Мяч в штрафной отскочил к Мартинелли, но и бразильский форвард не смог попасть в створ.
Трент загубил острейший момент после грубой ошибки «Арсенала»
Во второй половине живее выглядели уже хозяева: сначала опасный удар по игрокам соперника нанес Салах, а вскоре в штрафную забежал Джо Гомес, который бил в дальний угол. Сам же Гомес появился на поле посреди первого тайма — он заменил травмировавшегося Цимикаса. На 67-й минуте поле из-за повреждения покинул и Луис Диас. Ждем порцию агрессивных комментариев Клоппа по поводу календаря?
На 72-й «Арсенал» закосплеил московский «Спартак» и легендарный мем «Помогите». Игроки красно-белых не поделили мяч после отскока с углового и Салах повел партнеров в контратаку против одного защитника. У Мо было четыре варианта для паса, но он предпочел отдать мяч под удар Тренту, который зарядил в перекладину.
На 81-й судья проигнорировал падение Троссара после контакта с Трентом. Затем Хаверц внешней стороной стопы пытался закрутить мяч в ближний угол, но в итоге и в створ не попал, и угловой не сумел заработать.
В целом последние 15 минут были за «Арсеналом». Лондонцы чаще проводили позиционные атаки, зарабатывали стандарты и почти не позволяли любимцам «Энфилда» убегать в контратаки. Даже вышедший на замену Нуньес не перевернул игру, хотя в этом сезоне он, возможно, главный джокер Европы.
«Арсенал» закрепился на первой строчке, опережая «Ливерпуль» на одно очко. Больше всего этой ничьей, кажется, расстроились в «Астон Вилле»: если бы они обыграли «Шеффилд», то вырвались бы на первое место в таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|18
|12
|4
|2
|36-16
|40
|
2
|Ливерпуль
|18
|11
|6
|1
|37-16
|39
|
3
|Астон Вилла
|18
|12
|3
|3
|38-22
|39
|
4
|Тоттенхэм
|18
|11
|3
|4
|37-24
|36
|
5
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
6
|Вест Хэм
|18
|9
|3
|6
|31-30
|30
|
7
|Ньюкасл
|18
|9
|2
|7
|36-22
|29
|
8
|МЮ
|18
|9
|1
|8
|18-23
|28
|
9
|Брайтон
|18
|7
|6
|5
|34-31
|27
|
10
|Челси
|17
|6
|4
|7
|28-26
|22
|
11
|Борнмут
|17
|6
|4
|7
|24-32
|22
|
12
|Фулхэм
|18
|6
|3
|9
|26-31
|21
|
13
|Брентфорд
|17
|5
|4
|8
|24-24
|19
|
14
|Вулверхэмптон
|17
|5
|4
|8
|21-29
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Эвертон
|18
|8
|2
|8
|23-22
|16
|
17
|Нот. Форест
|18
|3
|5
|10
|19-33
|14
|
18
|Лутон Таун
|17
|3
|3
|11
|18-32
|12
|
19
|Бернли
|18
|3
|2
|13
|18-36
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|18
|2
|3
|13
|13-44
|9
|21.12
|23:00
|
Кр. Пэлас – Брайтон
|1 : 1
|22.12
|23:00
|
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
|1 : 1
|23.12
|00:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|23.12
|15:30
|
Вест Хэм – МЮ
|2 : 0
|23.12
|18:00
|
Фулхэм – Бернли
|0 : 2
|23.12
|18:00
|
Лутон Таун – Ньюкасл
|1 : 0
|23.12
|18:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|2 : 3
|23.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|2 : 1
|23.12
|20:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|1 : 1
|24.12
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|11
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6