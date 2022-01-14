«Энфилд» и раннее удаление не испугали «Арсенал». Артета засушил игру и едва не переиграл Клоппа

Первый полуфинальный матч Кубка лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился ничьей.

История переноса первого полуфинального матча из-за большого числа заболевших коронавирусом игроков «Ливерпуля» заиграла новыми красками, когда выяснилось, что все не так страшно, как казалось. Еще 6 января игрой красных не мог руководить не только ушедший на карантин Юрген Клопп, но и подменявший его на скамейке ближайший помощник Пепейн Лейндерс. Однако спустя всего три дня практически все больничные были закрыты, а главный тренер ошарашил новостью о том, что большинство тестов оказались ложноположительными.

В на сто процентов вакцинированном «Ливерпуле» заболел только уже успевший поправиться Александр-Арнолд, и английская футбольная лига (EFL) по слухам получила несколько неофициальных запросов по данному поводу. Якобы некоторые клубы интересовались: когда красные получили информацию об ошибочности тестов, и были ли у них основания для переноса игры?

Однако лига от расследования отказалась, и это было логично, так как «Ливерпуль» до подачи просьбы о переносе провел два тестирования и консультировался с санитарно-эпидемиологическими службами, а между первым и третьим тестами прошло четыре дня. По большому счету, коррективы в календаре не только ничего не дали мерсисайдцам, но и лишили их возможности провести ответный матч на своем поле. Ему сохранили первоначальную дату, тогда как перенесенная лондонская игра сдвинулась на 20 января.

Отчасти изменившимся раскладом можно объяснить стартовый штурм ворот Рамсдейла — «Ливерпуль» явно рассчитывал перед визитом на «Эмирейтс» иметь в запасе хорошую фору. «Канониров» периодически вдавливали в штрафную, угловые на некоторых отрезках следовали один за другим, но нельзя утверждать, что происходившее на поле заставляло оборону «Арсенала» работать на износ. Даже вынужденную замену Седрика, который травмировался на ровном месте уже на 10-й минуте, ни на что не повлияла.

По сути у гостей за первый тайм случился единственный зевок в защите, однако он имел неприятные последствия. Джака, пытаясь выбить летевший к Диогу Жоте мяч ударом через себя, попал португальцу ногой в грудь и заработал шестую в своей английской карьере красную карточку. И это событие не лучшим образом сказалось на зрелищности первого тайма, так как «Арсенал» уже сознательно глубже опустил линию обороны. Вдобавок ко всему Микель Артета еще и поменял созидателя Нкетиа на Холдинга, перестроившись на схему с тремя центральными защитниками.

Джака на поле — в «Арсенале» горе ?



Гранит не стал затягивать с удалением и схватил красную за прием из ММА уже на 24-й минуте ??



Теперь канониры в меньшинстве против «Ливерпуля» ? pic.twitter.com/FQXCvDxmcq — Матч ТВ (@MatchTV) January 13, 2022

В итоге к перерыву 80 процентов владения мячом ничего вразумительного «Ливерпулю» не принесли, а нули на табло отражали еще и соотношение попаданий в створ ворот. Но, конечно, отсиживаться в своей штрафной «Арсенал» не собирался, и периодически огрызался, рассчитывая на индивидуальное мастерство Ляказетта, Сака и Габриэла Мартинелли. И это едва не принесло результат, однако прежде никогда не игравший в Кубке лиги Алиссон сократил дистанции и выиграл дуэль у не слишком удачно обработавшего мяч Сака.

? — Saka close to scoring but Alisson prevents him... pic.twitter.com/h4CoAChyEN — ??? ??? ? (@TheEuropeanLad) January 13, 2022

Хозяевам же ничего сопоставимого с этим моментом до последних минут создать не удавалось, однако Минамино не сумел наказать Рамсдейла за ошибку при игре на выходе. До этого же отметить можно было разве что атаку, которую разогнал пас пяткой в исполнении Кертиса Джонса, однако невезучий Минамино с острого угла не попал в створ. На такие номера способен разве что Салах, чей будущий контракт стал одной из самых обсуждаемых в Англии тем после недавнего интервью египтянина. Однако Мо сейчас на Кубке Африки, и даже если невразумительно начавшие континентальное первенство «Фараоны» не выйдут из группы, вернуться в расположение клуба к следующему четвергу не успеет. А на «Эмирейтс» фаворитом будет уже «Арсенал».